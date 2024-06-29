Росіяни вдарили по фермерському господарству в Комишанах, постраждала жінка
Сьогодні, 29 червня, окупанти обстріляли фермерське господарство в Комишанах на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У селищі Комишани російські війська поцілили по одному з фермерських господарств.
Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона самостійно звернулася до лікарні за допомогою. Нині потерпілу дообстежують медики", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль