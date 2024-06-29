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Росіяни вдарили по фермерському господарству в Комишанах, постраждала жінка

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 29 червня, окупанти обстріляли фермерське господарство в Комишанах на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У селищі Комишани російські війська поцілили по одному з фермерських господарств.

Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона самостійно звернулася до лікарні за допомогою. Нині потерпілу дообстежують медики", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29021) Херсонська область (5856)


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