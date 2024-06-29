В Одрадокам’янці через атаку безпілотника загинув чоловік, у Козацькому внаслідок артобстрілу поранено жінку

Сьогодні російська армія забрала життя ще одного жителя Одрадокам’янки на Херсонщині. Також під ударами окупантів перебували Козацьке та Михайлівка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік зазнав поранень, несумісних з життям.

Також увечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Унаслідок чого постраждала 76-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, уламкове поранення шиї та легені. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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Крім того, приблизно о 19 годині росіяни FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Потерпілих унаслідок вибуху немає.

Повідомляється, що інформація щодо пошкоджень встановлюється.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли фермерське господарство в Комишанах на Херсонщині, постраждала жінка.