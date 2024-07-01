Доба на Херсонщині: через ворожі обстріли одна людина загинула, ще одна - поранена

У Херсонській області минулої доби, 30 червня, внаслідок ударів російських окупантів одна людина загинула.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове і Херсон.

Зазначається, що російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 15 приватних будинків.

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Також зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи. Пошкоджені гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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