УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11408 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
252 1

Доба на Херсонщині: через ворожі обстріли одна людина загинула, ще одна - поранена

Обстріл Херсонщини 30 червня

У Херсонській області минулої доби, 30 червня, внаслідок ударів російських окупантів одна людина загинула.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове і Херсон.

Зазначається, що російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 15 приватних будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни посилили атаки дронів по цивільних. Ми такого ще не спостерігали. Це цілеспрямований геноцид, - ОВА

Також зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи. Пошкоджені гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Читайте також: В Одрадокам’янці через атаку безпілотника загинув чоловік, у Козацькому внаслідок артобстрілу поранено жінку

Автор: 

обстріл (29021) Херсон (3421) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наслідки, від поїздки обмилка прутіна до отого чучхе з Пхеньяну, отримала Україна! Тримаймося та будьмо сильними!! Обмилок з московщини, біснується, перед своїм кінцем!!
А тут ще і своєї рвані, як оці катлєти зеленский єрмак біснувата татаров, та інші служки з опозажопникам, з купами дивно накрадених грошей у тумбочках, … вистачає гадити Українцям та Україні!!

Українці, переможуть обмилка з московщини!
показати весь коментар
01.07.2024 08:58 Відповісти
 
 