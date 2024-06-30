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Новини Війна
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На Херсонщині росіяни посилили атаки дронів по цивільних. Ми такого ще не спостерігали. Це цілеспрямований геноцид, - ОВА

Вибух

У Херсонській області військаРФ значно посилили атаки дронами по цивільних.

Про це заявив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Активізувалися атаки російських дронів на Херсонщині, тому треба бути дуже обережними... Такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті так багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. До цього ми такого ще не спостерігали", - наголосив очільник пресофісу.

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За його словами, йдеться про цілеспрямований геноцид, тому що оператор дрона не може не бачити, що б'є по цивільній особі. Тож окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, навіть дітей: нещодавно від скиду вибухівки постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра.

Стосовно інформації, що російські оператори дронів начебто "тренуються" на цивільних, Толоконніков зазначив, що його б це не здивувало. Він додав, що на окупованих територіях загарбники збирають українських дітей в загони так званої "Юнармії" і вчать їх керувати безпілотниками та скидати вибухівку.

Автор: 

геноцид (307) дрони (4856) Херсонська область (5856)


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Видно,що мільйон дронів обіцяних є,але не з того боку((
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30.06.2024 00:18 Відповісти
Сруськай міф, гадить в мирній Україні!
Воєнні злочинці з московії ….
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30.06.2024 00:39 Відповісти
Це - цілеспрямований терор Бачать, що всю Україну захопить не вдається - тому тероризують місцеве населення, щоб воно втікало з своєї землі А потім заселяють на "звільнені" землі своїх переселенців - бо в Сибіру китайці вже почали витіснять тамтешнє місцеве населення Саме звідти, наприклад, "рожеві мрії" якутів про "коневодческие фермы на Херсонщине"
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30.06.2024 03:44 Відповісти
А что же оветки нет. Рядовой кацап войну не чувствует.
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30.06.2024 09:11 Відповісти
 
 