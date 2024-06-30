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Новости Война
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В Херсонской области россияне усилили атаки дронов по гражданским. Мы еще такого не наблюдали. Это целенаправленный геноцид, - ОВА

Вибух

В Херсонской области войска РФ значительно усилили атаки дронами по гражданским.

Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активизировались атаки российских дронов на Херсонщине, поэтому надо быть очень осторожными... Такого еще не было, что в самом Херсоне, в пригороде так много сбросов. Антоновка сейчас постоянно страдает. До этого мы такого еще не наблюдали", - подчеркнул глава пресс-офиса.

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По его словам, речь идет о целенаправленном геноциде, потому что оператор дрона не может не видеть, что бьет по гражданскому лицу. Поэтому оккупанты сознательно выбирают мишенью мирных жителей, даже детей: недавно от сброса взрывчатки пострадали 12-летняя девочка и ее 15-летняя сестра.

Относительно информации, что российские операторы дронов якобы "тренируются" на гражданских, Толоконников отметил, что его бы это не удивило. Он добавил, что на оккупированных территориях захватчики собирают украинских детей в отряды так называемой "Юнармии" и учат их управлять беспилотниками и сбрасывать взрывчатку.

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геноцид (416) дроны (4055) Херсонская область (4859)


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Видно,що мільйон дронів обіцяних є,але не з того боку((
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30.06.2024 00:18 Ответить
Сруськай міф, гадить в мирній Україні!
Воєнні злочинці з московії ….
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30.06.2024 00:39 Ответить
Це - цілеспрямований терор Бачать, що всю Україну захопить не вдається - тому тероризують місцеве населення, щоб воно втікало з своєї землі А потім заселяють на "звільнені" землі своїх переселенців - бо в Сибіру китайці вже почали витіснять тамтешнє місцеве населення Саме звідти, наприклад, "рожеві мрії" якутів про "коневодческие фермы на Херсонщине"
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30.06.2024 03:44 Ответить
А что же оветки нет. Рядовой кацап войну не чувствует.
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30.06.2024 09:11 Ответить
 
 