В Херсонской области россияне усилили атаки дронов по гражданским. Мы еще такого не наблюдали. Это целенаправленный геноцид, - ОВА

В Херсонской области войска РФ значительно усилили атаки дронами по гражданским.

Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активизировались атаки российских дронов на Херсонщине, поэтому надо быть очень осторожными... Такого еще не было, что в самом Херсоне, в пригороде так много сбросов. Антоновка сейчас постоянно страдает. До этого мы такого еще не наблюдали", - подчеркнул глава пресс-офиса.

Смотрите также: Вражеский дрон уничтожил полицейский автомобиль на Сумщине: ранен местный житель. ФОТО

По его словам, речь идет о целенаправленном геноциде, потому что оператор дрона не может не видеть, что бьет по гражданскому лицу. Поэтому оккупанты сознательно выбирают мишенью мирных жителей, даже детей: недавно от сброса взрывчатки пострадали 12-летняя девочка и ее 15-летняя сестра.

Относительно информации, что российские операторы дронов якобы "тренируются" на гражданских, Толоконников отметил, что его бы это не удивило. Он добавил, что на оккупированных территориях захватчики собирают украинских детей в отряды так называемой "Юнармии" и учат их управлять беспилотниками и сбрасывать взрывчатку.