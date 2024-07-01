РФ ударила по Корабельному району Херсона: Ранена женщина (обновлено)
Российские войска наносят удары по Корабельному району Херсона.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Корабельный район города Херсона - под обстрелом! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Уже прозвучало несколько взрывов, предварительно - есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Позже Мрочко сообщил: "В результате российских обстрелов Корабельного района Херсона ранена 75-летняя женщина. Пострадавшая сейчас находится в состоянии средней тяжести. Женщине на месте оказали медицинскую помощь. От госпиталя она отказалась".
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