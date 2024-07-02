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Ватажка "ЛНР" Пасічника заочно засуджено до 12 років ув’язнення за злочини проти основ нацбезпеки України, - СБУ

Ватажка ЛНР Пасічника заочно засудили в Україні

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ватажка окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій Луганщині Леоніда Пасічника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Вирок суду

Як зазначається, за сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

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Що інкримінували зраднику?

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною організацією "ЛНР" та Москвою.

"Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора. За підсумками фейкового плебісциту він підписав з Путіним "угоду про входження регіону" до складу РФ", - зазначили в СБУ.

А вже після цього ватажок "ЛНР" організував участь тимчасово захоплених громад у російських "виборах до законодавчих органів влади".

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Пасічник винний за двома статтями ККУ

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта, додали в СБУ.

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Автор: 

вирок (1091) СБУ (12954) державна зрада (1713) колабораціонізм (1170) Пасічник Леонід (37)


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Топ коментарі
+4
Расічника на гиляку можна оприділити при слушній нагоді 😡
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02.07.2024 16:21 Відповісти
+4
агуеть феміда. шизоїдні дебіли. пожиттеве без права оскарження. Що взагалі відбувається?
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02.07.2024 16:23 Відповісти
+4
За розмінування і здачу півдня,також других територій винуватих нема??
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02.07.2024 16:26 Відповісти
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Расічника на гиляку можна оприділити при слушній нагоді 😡
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02.07.2024 16:21 Відповісти
А Бєзлєру Героя України, бо в квітні 2014 року перед ним танцював САМ
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02.07.2024 16:32 Відповісти
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02.07.2024 16:21 Відповісти
Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта, додали в СБУ.
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02.07.2024 16:22 Відповісти
агуеть феміда. шизоїдні дебіли. пожиттеве без права оскарження. Що взагалі відбувається?
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02.07.2024 16:23 Відповісти
За крадіжку є від 8 до 12,а тут,спецслужбіст,зрадив Україну,з особливо тяжкими наслідкам,аж смішно
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02.07.2024 21:57 Відповісти
За розмінування і здачу півдня,також других територій винуватих нема??
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02.07.2024 16:26 Відповісти
12 р - це багато - гарнии бу - бух
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02.07.2024 16:34 Відповісти
а раньше у нас давали за ялынку незаконно срубленную 5 лет под Новий рік........якщо поставити злочин запроданця Пасічника том дорівнює двом ялинкам....акуєть
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02.07.2024 16:49 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю пасічник у минулому був сбушником і перейшов на сторону ворога у 14 му році. Тобто тут повинно йтися як мінімум про державну зраду . А там і довічне є.
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02.07.2024 16:55 Відповісти
А що держаки від шухлі вже закінчилися?
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02.07.2024 17:46 Відповісти
 
 