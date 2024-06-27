Викрито керівників харківської меблевої компанії, які під час повномасштабної війни працювали з держкомпаніями РФ, - СБУ

Служба безпеки затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з РФ під час повномасштабної війни.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема, йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф".

Ще одним клієнтом установи була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання РФ.

Відомо, що лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.

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За матеріалами розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу. Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, у тому числі на території РФ, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.

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У СБУ зазначають, що зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається також, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі фігурантів справи, які переховуються в Росії. Слідчі дії жодним чином не впливають на роботу виробничих потужностей підприємства в Україні і стосуються лише незаконних дій окремих посадовців компанії.

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