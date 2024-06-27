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Разоблачены руководители харьковской мебельной компании, которые во время полномасштабной войны работали с госкомпаниями РФ, - СБУ

сбу

Служба безопасности задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ во время полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".

Еще одним клиентом учреждения была российская корпорация "Ростелеком", которая обеспечивает связью оккупационные группировки РФ.

Известно, что только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.

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По материалам расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока. Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом.

Во время обысков по местам пребывания топ-менеджмента харьковской компании обнаружена компьютерная техника, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении других фигурантов, которые скрываются за рубежом, в том числе на территории РФ, применена заочная процедура сообщения о подозрении.

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В СБУ отмечают, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается также, что продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе фигурантов дела, которые скрываются в России. Следственные действия никоим образом не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются только незаконных действий отдельных должностных лиц компании.

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Викрито керівників харківської меблевої фабрики
Викрито керівників харківської меблевої фабрики
Викрито керівників харківської меблевої фабрики
Викрито керівників харківської меблевої фабрики

Автор: 

СБУ (19983) коллаборационизм (880) подозрение (501)


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Це не люди. Так істоти на 2 ногах. Якщо після того що РФ робить з Харковом людям хочеться робити з РФ - то мораль в них відсутня в принципі
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27.06.2024 19:09 Ответить
Продавали агресору табуретки та столи
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28.06.2024 03:37 Ответить
Це взагалі якийсь сюр... Кацапня по ним іпашить сутками безперестанку, а вони з ними бізЬнЬЄс ссуки мутять. Харків'яни, треба ціх падлів за яйця підвісити на одному із пошкоджених будівель.
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27.06.2024 19:23 Ответить
Як правий був дідусь Енгєльс коли казав, що за 300% прибутку капіталіст продасть мотузку на якій його ж і повісять.
Безумовно, ті ублюдки просто чекали коли росіяни захоплять Україну і вони зможуть продовжувати з ними бізнес. Не втрачати ж такого клієнта через якесь там тимчасове непорозуміння.
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27.06.2024 21:15 Ответить
Ублюдки це ті хто здали московитам 25%території ..і положили тисячі людських життів ...а ці ******* просто заробляли гроші .....як і прокачувати московитський газ територією України
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28.06.2024 03:41 Ответить
 
 