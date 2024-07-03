Війська РФ запустили "Шахеди" у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини, - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 3 липня війська РФ намагаються атакувати територію Миколаївської області ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

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"Група ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 8.15 3 липня Повітряні сили інформують про рух "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини.

Так, за даними ПС, одна група ударних БпЛА з Кіровоградської області рухається у напрямку Дніпропетровської області. Друга група ударних БпЛА з Херсонщини тримає курс на Дніпропетровщину.