Війська РФ запустили "Шахеди" у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини, - Повітряні сили (оновлено)
Зранку 3 липня війська РФ намагаються атакувати територію Миколаївської області ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
"Група ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області", - згодом додали у Повітряних силах.
Станом на 8.15 3 липня Повітряні сили інформують про рух "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини.
Так, за даними ПС, одна група ударних БпЛА з Кіровоградської області рухається у напрямку Дніпропетровської області. Друга група ударних БпЛА з Херсонщини тримає курс на Дніпропетровщину.
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igor shmatko
показати весь коментар03.07.2024 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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