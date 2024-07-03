Войска РФ запустили "шахеды" в направлении Кировоградщины и Днепропетровщины, - Воздушные силы (обновлено)

Утром 3 июля войска РФ пытаются атаковать территорию Николаевской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Движение БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины", - говорится в сообщении.

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"Группа ударных БПЛА из Николаева в направлении Кировоградской области", - позже добавили в Воздушных силах.

По состоянию на 8:15 3 июля Воздушные силы информируют о движении "шахедов" в направлении Днепропетровщины.

Так, по данным ВС, одна группа ударных БПЛА из Кировоградской области двигается в направлении Днепропетровской области. Вторая группа ударных БПЛА из Херсона держит курс на Днепропетровщину.