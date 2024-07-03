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Новости Война
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Войска РФ запустили "шахеды" в направлении Кировоградщины и Днепропетровщины, - Воздушные силы (обновлено)

Шахед на Миколаївщину

Утром 3 июля войска РФ пытаются атаковать территорию Николаевской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Движение БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины", - говорится в сообщении.

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"Группа ударных БПЛА из Николаева в направлении Кировоградской области", - позже добавили в Воздушных силах.

По состоянию на 8:15 3 июля Воздушные силы информируют о движении "шахедов" в направлении Днепропетровщины.

Так, по данным ВС, одна группа ударных БПЛА из Кировоградской области двигается в направлении Днепропетровской области. Вторая группа ударных БПЛА из Херсона держит курс на Днепропетровщину.

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Николаевская область (2142) дроны (4079) Воздушные силы (2401)


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Заїпали вже ці шахеди, коли вже їх заводи захерачать!
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03.07.2024 09:41 Ответить
 
 