Войска РФ запустили "шахеды" в направлении Кировоградщины и Днепропетровщины, - Воздушные силы (обновлено)
Утром 3 июля войска РФ пытаются атаковать территорию Николаевской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Движение БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины", - говорится в сообщении.
"Группа ударных БПЛА из Николаева в направлении Кировоградской области", - позже добавили в Воздушных силах.
По состоянию на 8:15 3 июля Воздушные силы информируют о движении "шахедов" в направлении Днепропетровщины.
Так, по данным ВС, одна группа ударных БПЛА из Кировоградской области двигается в направлении Днепропетровской области. Вторая группа ударных БПЛА из Херсона держит курс на Днепропетровщину.
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igor shmatko
показать весь комментарий03.07.2024 09:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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