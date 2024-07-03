Окупанти вдарили по будинку в Руській Лозовій на Харківщині: Постраждали 3 особи (оновлено)

Російські окупаційні війська завдають ударів по Руській Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по Руській Лозовій! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Напередодні він заявив про загрозу пуску КАБів.

За словами Задоренка, окупанти вдарили по житловому будинку. Є постраждалі.

Згодом він уточнив, що постраждали 3 особи, один чоловік у важкому стані.

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