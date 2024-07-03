УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5109 відвідувачів онлайн
Новини Війна
691 1

Окупанти вдарили по будинку в Руській Лозовій на Харківщині: Постраждали 3 особи (оновлено)

Обстріл Руська Лозова на Харківщині

Російські окупаційні війська завдають ударів по Руській Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по Руській Лозовій! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Напередодні він заявив про загрозу пуску КАБів.

За словами Задоренка, окупанти вдарили по житловому будинку. Є постраждалі.

Згодом він уточнив, що постраждали 3 особи, один чоловік у важкому стані.

Читайте: Війська РФ ударили по селищній раді у Боровій: 1 людина загинула, двоє - поранені. ФОТО

Автор: 

обстріл (29105) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руська ! Від слова Русь !

а Русь була Київська ініякої іншої ., московської русі не існувало підари агов ! Русь = Україна.
московія = росія .
тобто війна справжнього проти вигаданого
війна історичного проти удаваного
***** привіт
показати весь коментар
03.07.2024 10:28 Відповісти
 
 