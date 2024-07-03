Окупанти вдарили по будинку в Руській Лозовій на Харківщині: Постраждали 3 особи (оновлено)
Російські окупаційні війська завдають ударів по Руській Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів по Руській Лозовій! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Напередодні він заявив про загрозу пуску КАБів.
За словами Задоренка, окупанти вдарили по житловому будинку. Є постраждалі.
Згодом він уточнив, що постраждали 3 особи, один чоловік у важкому стані.
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а Русь була Київська ініякої іншої ., московської русі не існувало підари агов ! Русь = Україна.
московія = росія .
тобто війна справжнього проти вигаданого
війна історичного проти удаваного
***** привіт