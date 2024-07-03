Війська РФ ударили по Боровій: пошкоджено селищну раду та приватний сектор, 1 людина загинула, двоє - поранені (оновлено). ФОТО

Сьогодні о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок дій росіян загинув чоловік. Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки - гостра реакція на стрес", - уточнив Синєгубов.

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Як пізніше пояснили у ДСНС, сьогодні зранку російська авіація завдала серію ударів керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району.

За даними рятувальників, пошкоджено приватний сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Виникло 4 пожежі за різними адресами, загальною площею близько 140 кв.м.

"Попередньо загинула 1 людина, 2 постраждали. З-під завалів одного з приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. До ліквідації наслідків ворожої атаки, окрім рятувальників, залучалися медики ДСНС та інженерна техніка", - йдеться у повідомленні.





