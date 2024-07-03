У Кривому Розі пролунав вибух: Попереджали про балістику
У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Кривого Рогу.
Керівник Ради оборони міста Вілкул заявив про вибух за межами міста.
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Виталий Коломиец
показати весь коментар03.07.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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