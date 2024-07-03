УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5151 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 873 1

У Кривому Розі пролунав вибух: Попереджали про балістику

У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Кривого Рогу.

Керівник Ради оборони міста Вілкул заявив про вибух за межами міста.

Читайте: Ранкова атака РФ на Дніпро: 3 людини загинули, 18 - постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (29105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За принципом томагавка - зрештою все в акурат повернеться до свого місця.
показати весь коментар
03.07.2024 11:45 Відповісти
 
 