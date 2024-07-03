Ранкова атака РФ на Дніпро: 4 людини загинули, 27 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Через ворожий удар по Дніпру є загиблі серед цивільних.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є загиблі цивільні", - зазначив він.
Своєю чергою, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА. Він також показав наслідки російської атаки.
Глава ОВА Лисак заявив, що станом на 12:00 відомо про 4 загиблих.
"27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі", - додав він.
"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них - 14-річна дівчинка", - зазначає очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак.
За його словами, сталося кілька пожеж. Є руйнування.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.
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А якщо москалота х##рить ракетами по Івано-Франківській області, чи по Львівській? То теж не розширення?
треба було домовлятись.
про перемир'я!
про неможливість бити у відповідь.
про поганих генералів.
про відсутність світла, по вині нас самих.
отака ***** малята!
українці, ніколи не припинять опір!
навіть, як що твоя люба єрмачина підпише капітуляцію.
а, де я і куди пержу, то не твоє собаче діло!
хоча парашці белгород ******** і нічо, вони теж терплять, навіть занепокоєнь немає
Або кажи правду, або мовчи у тряпочку! І зними з себе камуфляж разом з своіми кукловодами. Та одягнись у біленьки шорти.