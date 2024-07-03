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Новини Війна
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Ранкова атака РФ на Дніпро: 4 людини загинули, 27 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через ворожий удар по Дніпру є загиблі серед цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі цивільні", - зазначив він.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА. Він також показав наслідки російської атаки.

Глава ОВА Лисак заявив, що станом на 12:00 відомо про 4 загиблих. 

"27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі", - додав він.

Також читайте: Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)

наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них - 14-річна дівчинка", - зазначає очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак.

За його словами, сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами. 

Автор: 

Дніпро (3298) обстріл (29105) ракети (4066) жертви (1814)


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Топ коментарі
+11
рашистські @ідари
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03.07.2024 11:13 Відповісти
+11
от тупорила кацапська тролятина.
українці, ніколи не припинять опір!
навіть, як що твоя люба єрмачина підпише капітуляцію.
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03.07.2024 11:30 Відповісти
+10
мабуть коли, кацап почне розстрілювати київ з арти, нам скажуть: ну що ж. ми вас попереджали раніше.
треба було домовлятись.
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03.07.2024 11:16 Відповісти
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03.07.2024 11:11 Відповісти
рашистські @ідари
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03.07.2024 11:13 Відповісти
США, це вже розширення лінії фронту, чи ні?

А якщо москалота х##рить ракетами по Івано-Франківській області, чи по Львівській? То теж не розширення?
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03.07.2024 11:14 Відповісти
мабуть коли, кацап почне розстрілювати київ з арти, нам скажуть: ну що ж. ми вас попереджали раніше.
треба було домовлятись.
показати весь коментар
03.07.2024 11:16 Відповісти
а нам, вже в котрий раз, сцуть у вуха:
про перемир'я!
про неможливість бити у відповідь.
про поганих генералів.
про відсутність світла, по вині нас самих.

отака ***** малята!
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03.07.2024 11:14 Відповісти
от тупорила кацапська тролятина.
українці, ніколи не припинять опір!
навіть, як що твоя люба єрмачина підпише капітуляцію.
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03.07.2024 11:30 Відповісти
відповідай, за себе особисто!
а, де я і куди пержу, то не твоє собаче діло!
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03.07.2024 11:35 Відповісти
Сломаем систему!!. Сделаем их вместе!!! Но и кого с...ки вы сделали? Систему да! сломали. Систему энергоснабжения, отопления, доломали и так гнилую судебную систему и систему здравоохранения. Сейчас некоторая часть "ломателей" сидит по подвалах под КАБами и пивает водичку из системы отопления, другая часть приколистов шашлычников сье..алась за границу на гнилой запад и прозябает на подачки увиливая, подобно четырежды уклонисту, от мобилизации. Так це вже "Кінець єпохи бідності" чи може головне попереду? Так кого і що ви тіфозні г..иди "сделалі"????
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03.07.2024 11:48 Відповісти
Якщо ви мені це написали - то я до "зелені" себе не відношу і ніколи не відносив. Те що, відбувається зараз в Україні - це в значній мірі на їхній совісті.
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03.07.2024 11:57 Відповісти
Так, ти маєш стосунок не до зелені, а до *****, ботяро.
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03.07.2024 12:49 Відповісти
Та да, хотьпаржом. Оборжались уже мы тут в Херсоне, круглосуточно накидывают асвабадители.
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03.07.2024 13:06 Відповісти
Чисто математично, якщо брати навіть фантистичні ціфри: що нас млн. 30 і кожен день гине 1000 людей (включено із фронтом), та ще народжуваності нема то нас вистаче на 80 років. Рашка раніше развалиться.
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03.07.2024 12:14 Відповісти
А по ключовим аеродромам не можна!
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03.07.2024 11:20 Відповісти
Було б в нас людей 140 млн, ядерна зброя, підкупи по всьому світу, альянси, ядерна зброя - то і нас би було "Не можна" бомбити по ключовим аєродромам.

хоча парашці белгород ******** і нічо, вони теж терплять, навіть занепокоєнь немає
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03.07.2024 11:34 Відповісти
Вже навіть і занепокоєнь немає
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03.07.2024 11:31 Відповісти
Ни ПВО ни дальнобойных ракет. Байден и НАТО ссыкуны.
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03.07.2024 12:17 Відповісти
Und Kiev?! Це вони обстрілами займаються чи це вони зброю не надали? Чи може ви з окопу рекламуєте? Чи може таки потрібно такі міста закривати ППО, а не усе на Київ.
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03.07.2024 12:38 Відповісти
Тобі, дурепа-провокаторша все Київ муляє?
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03.07.2024 12:51 Відповісти
Ещё в 2022 году Украина просила закрыть на ней небо. а ссыкуны на Западе всё боятся эскалации и ***** поэтому всё наглеет.
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03.07.2024 12:55 Відповісти
Знайти спосіб юридично закріпити право держави відповідати агресору силою на силу. І не обов'язково по військових цілях. Аби придушити ворога, США, свого часу, використали неконвенційний метод ведення війни проти звичайного населення, Великобританія розбомбила Дрезден, де загинуло в сотні разів більше цивільних ніж військових. Теж саме було і з Берліном, тоді ніхто не переймався долею звичайних людей. Після Другої світової людство придумало міжнародні статути, положення та конвенції, котрі зв'язують руки тільки одній стороні конфлікту, - жертві нападу, загарбник же, веде війни за власними правилами. Ось ці правила і необхідно зрівняти.
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03.07.2024 12:20 Відповісти
Лисак! Що ти брешешь, як і твій кукловод дермак?

Або кажи правду, або мовчи у тряпочку! І зними з себе камуфляж разом з своіми кукловодами. Та одягнись у біленьки шорти.
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03.07.2024 18:32 Відповісти
 
 