Ранкова атака РФ на Дніпро: 4 людини загинули, 27 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через ворожий удар по Дніпру є загиблі серед цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі цивільні", - зазначив він.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА. Він також показав наслідки російської атаки.

Глава ОВА Лисак заявив, що станом на 12:00 відомо про 4 загиблих.

"27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі", - додав він.

Також читайте: Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)





















"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них - 14-річна дівчинка", - зазначає очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак.

За його словами, сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.