Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)
Зранку 3 липня 2024 року війська РФ намагаються завдати комбінованого удару по території Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в напрямку Дніпра!", - інформують ПС.
Раніше також повідомлялося, що група ударних БпЛА рухається у напрямку Дніпра із заходу. Також Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи.
"Дніпро - перебувайте в укриттях!", - наголошують у Повітряних силах.
"Харків, Миргород - в укриття!", - інформують ПС о 9.15.
"Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград", - додали у ПС о 9.19.
Топ коментарі
+2 Валентина Саюн #590718
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+1 Анатолий К #427424
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+1 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар03.07.2024 10:07 Відповісти Посилання
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