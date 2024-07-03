Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 3 липня 2024 року війська РФ намагаються завдати комбінованого удару по території Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Дніпра!", - інформують ПС.

Раніше також повідомлялося, що група ударних БпЛА рухається у напрямку Дніпра із заходу. Також Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи.

"Дніпро - перебувайте в укриттях!", - наголошують у Повітряних силах.

"Харків, Миргород - в укриття!", - інформують ПС о 9.15.

"Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград", - додали у ПС о 9.19.