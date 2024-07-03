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Новини Війна
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Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)

Ракета на Дніпро

Зранку 3 липня 2024 року війська РФ намагаються завдати комбінованого удару по території Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Дніпра!", - інформують ПС.

Раніше також повідомлялося, що група ударних БпЛА рухається у напрямку Дніпра із заходу. Також Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи.

"Дніпро - перебувайте в укриттях!", - наголошують у Повітряних силах. 

"Харків, Миргород - в укриття!", - інформують ПС о 9.15.

"Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград", - додали у ПС о 9.19.

Автор: 

Дніпро (3298) ракети (4066) Повітряні сили (2751)


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Топ коментарі
+2
Чим? Мирними домовленостями чи може самітом?
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03.07.2024 09:54 Відповісти
+1
Кацапи просто гнійні потвори. А нарід 73% має ржати і радіти з доріг, в які Володя Боневтік Нетряпкович закатав сесь бюджет України, в тому числі і той, що мав виділятися на ракетні програми. Ви зробили всіх разом, а під вечір Лідор нації зробить заяву, що у всьогму винні США і партнери, що не дали ракети і систему ППО"Петріот".
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03.07.2024 09:54 Відповісти
+1
Все збили нібито
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03.07.2024 10:07 Відповісти
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Спочатку засвітили шахедами наше ППО, потім в обхід запускають ракети.
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03.07.2024 09:28 Відповісти
А шо ж не збиваєте цю ракету???
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03.07.2024 09:48 Відповісти
Чим? Мирними домовленостями чи може самітом?
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03.07.2024 09:54 Відповісти
Все збили нібито
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03.07.2024 10:07 Відповісти
Кацапи просто гнійні потвори. А нарід 73% має ржати і радіти з доріг, в які Володя Боневтік Нетряпкович закатав сесь бюджет України, в тому числі і той, що мав виділятися на ракетні програми. Ви зробили всіх разом, а під вечір Лідор нації зробить заяву, що у всьогму винні США і партнери, що не дали ракети і систему ППО"Петріот".
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03.07.2024 09:54 Відповісти
Це ти про те що порох тут взагалі не до чого??? А шо ж він не почав відновлювати будівництво ракетної зброї??? Фіг вам і порохоботи і зєлєсоси а не наступне президентство!!!!
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03.07.2024 10:19 Відповісти
Щось не клеїться з логікою, бо при Порошенко створили і доробили ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", а при Зеленському жодної. Але саме головне, що Ви і такі як Ви дали вже оцінку, хоча і брехливу пану Порошенко у 2019 році, то ж сьогодні питання виключно до Зеленського. З його виступу на стадіоні він знав що робити, але чомусь не зробив, а чому?
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03.07.2024 21:11 Відповісти
Я вже вас запитував, чи забули? Вам що порох платню сплачує? Цікаво це не при порошенко мертвечук і кампанія до плешивого гітлера літали с регулярністю раз на місяць? Нептун, Сапсан і Вільха розробки початку 2000 року так що не треба сюди вашого шефа приплітати. І по-друге, ви що дійсно вважаєте що при порохі гітлер не почав би війну в Україні? Мені здається що на той час йому було глибоко по фігу хто в нашій країні при владі. А то що просрав ваш порох «парафію» винен виключно тільки він сам. Так що і він і зєльц - залишаться вж тільки в аналах….
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04.07.2024 14:28 Відповісти
так, якщо б не Боневтік, то Україна з 2019 року наростила б озброєння та ********** настільки, щоб протистояти росії, Ірану та Китаю
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03.07.2024 10:31 Відповісти
ще й лайк мені поставив, анатолій.
Ти точно з космосу
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04.07.2024 09:34 Відповісти
 
 