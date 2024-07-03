У Дніпрі пролунали вибухи: Пошкоджено один з торговельних центрів (оновлено)

Зранку 3 липня у Дніпрі чутно вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах о 8:15 повідомили, що група ударних БпЛА з Кіровоградської рухалася у напрямку Дніпропетровської області.

Також дрони рухалися з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

"Дніпро - група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу", - уточнили в ПС о 8:47.

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О 9:12 кореспонденти "Суспільного" повідомили про нові вибухи в місті.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

"Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів", - повідомили пізніше кореспонденти "Суспільного.Дніпро" з місця подій.