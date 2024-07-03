УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5109 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 842 4

У Дніпрі пролунали вибухи: Пошкоджено один з торговельних центрів (оновлено)

Ударні БПЛА на Дніпро

Зранку 3 липня у Дніпрі чутно вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах о 8:15 повідомили, що група ударних БпЛА з Кіровоградської рухалася у напрямку Дніпропетровської області. 

Також дрони рухалися з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

"Дніпро - група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу", - уточнили в ПС о 8:47.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: ідентифіковано тіло другої жертви, це - 30-річна місцева жителька 

О 9:12 кореспонденти "Суспільного" повідомили про нові вибухи в місті. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

"Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів", - повідомили пізніше кореспонденти "Суспільного.Дніпро" з місця подій.

Автор: 

вибух (4517) Дніпро (3298) дрони (4882) Повітряні сили (2751)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та да, трохи є. Собаки і курви поховались
показати весь коментар
03.07.2024 09:20 Відповісти
Меньше будуть шкодити в городі. Сусіда, що ватник-ватником, лається на росіян брудно. Вата лікується?
показати весь коментар
03.07.2024 09:25 Відповісти
а що Юля
показати весь коментар
03.07.2024 09:58 Відповісти
конячими дозами по голові, бажано
показати весь коментар
03.07.2024 10:30 Відповісти
 
 