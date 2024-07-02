Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: ідентифіковано тіло другої жертви, це - 30-річна місцева жителька

За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки, яку виявили під час пошукових робіт у зруйнованому російською ракетою будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається загиблою виявилася 30-річна місцева жителька.

"Наразі слідчі ідентифікували дві особи, які загинули внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку. Розбір завалів продовжується. Триває пошук ще однієї людини, яка може перебувати під завалами", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідолялося, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.

Станом на день 30 червня за даними ДСНС, двоє людей вважалися зниклими безвісти після удару по Дніпру. Зранку 2 липня стало відомо, що рятувальники виявили під завалами тіло другої жертви.