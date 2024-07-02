Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: рятувальники виявили під завалами тіло другої жертви

У ніч проти 2 липня у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, 28 червня, рятувальники виявили тіло жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, наразі вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора.

"Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій", - додає Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Дніпру: На зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти

Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідолялося, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.

Станом на день 30 червня за даними ДСНС, двоє людей вважалися зниклими безвісти після удару по Дніпру.