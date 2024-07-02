Удар РФ по многоэтажке в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело второй жертвы
В ночь на 2 июля в днепровском доме, который враг разрушил в пятницу, 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, сейчас уже известно о двух людях, которые погибли в тот трагический вечер.
"Работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций", - добавляет Лысак.
Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщалось, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считали 5 человек. Впоследствии на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести.
По состоянию на день 30 июня по данным ГСЧС, два человека считались пропавшими без вести после удара по Днепру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль