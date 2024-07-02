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Новости Война
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Удар РФ по многоэтажке в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело второй жертвы

Удар по будинку у Дніпрі

В ночь на 2 июля в днепровском доме, который враг разрушил в пятницу, 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, сейчас уже известно о двух людях, которые погибли в тот трагический вечер.

"Работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций", - добавляет Лысак.

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Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщалось, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считали 5 человек. Впоследствии на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести.

По состоянию на день 30 июня по данным ГСЧС, два человека считались пропавшими без вести после удара по Днепру.

Автор: 

Днепр (4439) обстрел (27742) жертвы (2092)


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покажіть тіло бур'яні безкутні
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02.07.2024 08:59 Ответить
Дайте в Київ більше ППО,люди там нестерпно страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші чорнороби зачекають,бо не на часі ще
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02.07.2024 09:41 Ответить
 
 