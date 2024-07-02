Удар РФ по многоэтажке в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело второй жертвы

В ночь на 2 июля в днепровском доме, который враг разрушил в пятницу, 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, сейчас уже известно о двух людях, которые погибли в тот трагический вечер.

"Работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций", - добавляет Лысак.

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Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщалось, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считали 5 человек. Впоследствии на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести.

По состоянию на день 30 июня по данным ГСЧС, два человека считались пропавшими без вести после удара по Днепру.