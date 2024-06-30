Рятувальна операція у Дніпрі триває, двоє людей вважаються зниклими безвісти, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у місті Дніпро триває.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 осіб, з них 1 дитина, врятовано 2 особи. Наразі вважаються зниклими безвісти ще 2 особи.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Також повідомляється, що всього розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття.
Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.
Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події.
Як повідомлялося, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.
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