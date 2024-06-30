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Рятувальна операція у Дніпрі триває, двоє людей вважаються зниклими безвісти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у місті Дніпро триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 осіб, з них 1 дитина, врятовано 2 особи. Наразі вважаються зниклими безвісти ще 2 особи.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також повідомляється, що всього розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття.

Також читайте: Удар РФ по Дніпру: На зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти

наслідки ракетного удару по Дніпру
наслідки ракетного удару по Дніпру
наслідки ракетного удару по Дніпру
наслідки ракетного удару по Дніпру
наслідки ракетного удару по Дніпру
наслідки ракетного удару по Дніпру

Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.

Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події.

Як повідомлялося, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.

Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29021) ДСНС (5142)


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Єсвідчення що це знову Безугла навела кацпські ракети на Дніпро - трохи не долетіли до військового госпіталя Дніпра
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30.06.2024 14:51 Відповісти
Ну тут без наводки не обійшлося
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30.06.2024 15:08 Відповісти
Ну там до тої "больничкі" не зовсім і рядом.
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30.06.2024 15:16 Відповісти
Ну безуглій в дурці іноді дають інет..
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30.06.2024 15:20 Відповісти
 
 