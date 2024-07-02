Удар РФ по многоэтажке в Днепре: идентифицировано тело второй жертвы, это - 30-летняя местная жительница

С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном российской ракетой доме в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается погибшей оказалась 30-летняя местная жительница.

"Сейчас следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами", - говорится в сообщении.

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Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщалось, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считали 5 человек. Впоследствии на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести.

По состоянию на день 30 июня по данным ГСЧС, два человека считались пропавшими без вести после удара по Днепру. Утром 2 июля стало известно, что спасатели обнаружили под завалами тело второй жертвы.