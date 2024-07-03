Окупаційна "влада" Бердянська планує таємно поховати вбитих рашистами підлітків Оганесяна та Ханганова, - МІПЛ

Окупаційна "влада" Бердянська планує таємне поховання українських підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, тіла яких уже рік не видають рідним. Російські загарбники вбили їх 24 червня 2023 року.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини з посиланням на інформацію від Григорія Оганесяна, батька Тиграна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з убитих російськими силовиками підлітків окупаційна влада робить "терористів".

Так, через рік після вбивства окупаційна влада терміново вирішила поховати їх у безіменній могилі.

Вказано, що зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбитих рашистами у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова досі не поховали, окупанти намагаються приховати сліди злочинів, - Решетилова

Рідним уже понад рік не віддають тіла юнаків.

За цей час російські слідчі кілька разів заявляли рідним, що дозволять забрати й поховати Оганесяна та Ханганова. Однак під різними приводами окупаційна влада щоразу відмовляла.

Вбивство підлітків

30 вересня 2022 року російські військові викрали Тиграна Оганесяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську. Під час допитів росіяни катували підлітка, але 5 жовтня відпустили його. Відтоді окупанти регулярно допитували й обшукували домівки Тиграна і його однокласника Микиту Ханганова.

Читайте також: Рідні вбитих у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова перебувають в небезпеці, - МВА

Тиграна й Микиту російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці.

У січні 2023 року російські військові завадили батькам Тиграна вивезти його з тимчасово окупованої території, підлітка повернули з Таганрога.

7 квітня російські військові возили Оганесяна та Ханганова в Ростов-на-Дону (РФ) для проходження "психолого-психіатричної експертизи".

У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня 2023 року двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами".

Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.

Також дивіться: "Это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!", - останні слова бердянського підлітка Тиграна Оганесяна перед вбивством його російськими окупантами. ВIДЕО