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Новини Державна зрада
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Ексмеру Вовчанська Степанцю, який втік до РФ, повідомлено про підозру в держзраді

Ексмеру Вовчанська Степанцю повідомлено про підозру

Прокуратура повідомила про підозру в держзраді і колабораційній діяльності ексмеру Вовчанська Харківської області Анатолію Степанцю Мером прикордонного Вовчанська його обирали від забороненої нині "Опозиційної платформи – За життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру 67-річному вже колишньому Вовчанському міському голові за трьома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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Як зазначається, у листопаді 2020 року фігурант був обраний Вовчанським міським головою. За даними слідства, під час захоплення міста російськими військовими він добровільно обійняв посаду "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдопосаді підозрюваний керував містом під егідою РФ та вирішував питання так званого "соціального захисту населення", у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

Надалі він, втікши до Бєлгородської області РФ, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував Росії за те, "что его приняли как родного". Він додав: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе РФ". Крім того, не залишився підозрюваний і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про "один братский народ и просветление в головах украинцев".

У прокуратурі нагадали, що фігурант неодноразово змінював свої погляди. Так, 4 березня 2022 року він розповідав про те, що не підтримує РФ: "Коли зайшли, відібрали прапор з кабінету та зняли з міськради. Але серце ж в мене не вирвали й совість не забрали. Ми були й лишаємося проукраїнськими".

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Нині підозрюваний перебуває у розшуку. За вчинені злочини йому загрожує довічне увʼязнення.

У квітні 2022 року було опубліковане відео, де російські окупанти знущалися з міського голови Вовчанська Степанця.

Автор: 

мер (510) державна зрада (1713) колабораціонізм (1170) підозра (785) Вовчанськ (436)


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Топ коментарі
+9
понавибирали п***дорів до влади..
а потім скиглять, що не має снарядів.. не побудували укріплень..
та нас ********, треба здаватись..

хто склади підірвував, при підтримці таких «мєстних»,
хто саботує ЗСУ
та спротив проти московським окупантам..?
вже зрозуміли?
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03.07.2024 14:51 Відповісти
+5
...оперативність СБУ зашкалює... дякую, дуже дякую, 73%ві зебіли, за вАшого нікчемного-ніякого вилупка..
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03.07.2024 14:52 Відповісти
+3
Цікаво , а чи існує в Україні хоча б одна Служба що займається її Безпекою ?
Чи всі на потоках сидять і чипати нікого не можна, бо він всю піраміду завалить?
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03.07.2024 14:48 Відповісти
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Цікаво , а чи існує в Україні хоча б одна Служба що займається її Безпекою ?
Чи всі на потоках сидять і чипати нікого не можна, бо він всю піраміду завалить?
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03.07.2024 14:48 Відповісти
понавибирали п***дорів до влади..
а потім скиглять, що не має снарядів.. не побудували укріплень..
та нас ********, треба здаватись..

хто склади підірвував, при підтримці таких «мєстних»,
хто саботує ЗСУ
та спротив проти московським окупантам..?
вже зрозуміли?
показати весь коментар
03.07.2024 14:51 Відповісти
...оперативність СБУ зашкалює... дякую, дуже дякую, 73%ві зебіли, за вАшого нікчемного-ніякого вилупка..
показати весь коментар
03.07.2024 14:52 Відповісти
А кулі, зарплата капає, на фронт іти не потрібно, про всі інші проблеми також... Єдиний мінус, що інколи потрібно показати звітність, що працюєш, тому й з'являються такі "оперативні розслідування"
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03.07.2024 14:56 Відповісти
Зрадник подякував Росії за те, "что его приняли как родного". Він додав: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе РФ"
.... 4 березня 2022 року він розповідав про те, що не підтримує РФ: "Коли зайшли, відібрали прапор з кабінету та зняли з міськради. Але серце ж в мене не вирвали й совість не забрали. Ми були й лишаємося проукраїнськими"
=========

Тому що послідовний
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03.07.2024 14:53 Відповісти
Это все ставленники бениного Оманского Нарика сальдо и т.д
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03.07.2024 15:02 Відповісти
ОПЗЖ ******* на *******е....
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03.07.2024 15:10 Відповісти
А краще залишити на поодинці з мешканцями Вівчанська, на їх власний розсуд ...
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03.07.2024 15:50 Відповісти
А де на разі кацо, голова мва?
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03.07.2024 16:08 Відповісти
Так це він вже зрадив після 10 травня, коли касапи вдруге зайшли в Вовчанськ?
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03.07.2024 16:34 Відповісти
 
 