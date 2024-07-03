Ексмеру Вовчанська Степанцю, який втік до РФ, повідомлено про підозру в держзраді

Прокуратура повідомила про підозру в держзраді і колабораційній діяльності ексмеру Вовчанська Харківської області Анатолію Степанцю Мером прикордонного Вовчанська його обирали від забороненої нині "Опозиційної платформи – За життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру 67-річному вже колишньому Вовчанському міському голові за трьома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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Як зазначається, у листопаді 2020 року фігурант був обраний Вовчанським міським головою. За даними слідства, під час захоплення міста російськими військовими він добровільно обійняв посаду "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдопосаді підозрюваний керував містом під егідою РФ та вирішував питання так званого "соціального захисту населення", у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

Надалі він, втікши до Бєлгородської області РФ, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував Росії за те, "что его приняли как родного". Він додав: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе РФ". Крім того, не залишився підозрюваний і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про "один братский народ и просветление в головах украинцев".

У прокуратурі нагадали, що фігурант неодноразово змінював свої погляди. Так, 4 березня 2022 року він розповідав про те, що не підтримує РФ: "Коли зайшли, відібрали прапор з кабінету та зняли з міськради. Але серце ж в мене не вирвали й совість не забрали. Ми були й лишаємося проукраїнськими".

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Нині підозрюваний перебуває у розшуку. За вчинені злочини йому загрожує довічне увʼязнення.

У квітні 2022 року було опубліковане відео, де російські окупанти знущалися з міського голови Вовчанська Степанця.