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Російські окупанти знущаються над міським головою Вовчанська Степанцем. ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому зафіксований фрагмент знущання над полоненим міським головою Вовчанська Анатолієм Степанцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на записі змушують Степанця говорити фразу "Слава России".

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Автор: 

армія рф (17373) мер (506) Харківщина (6054) знущання (96)


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Топ коментарі
+93
Пох. Главное что бы целые остались. А чмошных кацапов на зажмурку❗👊😁
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07.04.2022 10:53
+69
самі виклали докази катувань цивільних? правильно, щоб потім не рюмсали, шо ані нє такіє
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07.04.2022 10:53
+27
Нічого це полон, головне вижити, собаки завтра будуть вбиті, а голова міста повинен жити
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07.04.2022 10:57
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Пох. Главное что бы целые остались. А чмошных кацапов на зажмурку❗👊😁
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07.04.2022 10:53 Відповісти
самі виклали докази катувань цивільних? правильно, щоб потім не рюмсали, шо ані нє такіє
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07.04.2022 10:53 Відповісти
не допоможе, скажуть що фейк
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07.04.2022 10:57 Відповісти
Хороші маскалі так не скажуть. Тому всі маскалі мають стати хорошими.
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07.04.2022 10:58 Відповісти
це ті що кожний 200 ?
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07.04.2022 10:59 Відповісти
Хороший маскаль - мертвий маскаль. Підтверджено всесвітньою історією.
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07.04.2022 11:09 Відповісти
Кацапи - самі суцільний фейк)
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07.04.2022 11:18 Відповісти
Суки орочі! Буде вам і "слава рассії" і "ахмЕт - сіла". Хто залишиться з вас живим (нажаль), тот, як мусульманин 5 раз на день чинить намаз, буде співати гімн України, кричати "путін - *****" і плювати на триколорову ганчірку.
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07.04.2022 10:54 Відповісти
Нічого це полон, головне вижити, собаки завтра будуть вбиті, а голова міста повинен жити
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07.04.2022 10:57 Відповісти
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07.04.2022 10:58 Відповісти
Знатный кошара!!!
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07.04.2022 14:17 Відповісти
тобто "Слава Україні" - фашистське привітання а "слава росії" - ні ?
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07.04.2022 10:58 Відповісти
Не ищите логику у тех, кто окапывался в чернобыльских лесах в расчете на то, что станет от этого здоровее.
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07.04.2022 11:04 Відповісти
Ви нє панімаїтє - ета другоє.
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07.04.2022 11:10 Відповісти
бо українство=нацизм (за рашистською ідеологією)
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07.04.2022 11:37 Відповісти
Ну а що? "Доблєстниє" расєйскіє воіни з безбройними літніми людьми. Магьом! Сучища кацапські...
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07.04.2022 10:59 Відповісти
Деякі кажуть шо існують хорощі руззкіє,так існують,кожен двухсотий добрий руззкій.
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07.04.2022 11:01 Відповісти
Ролик короткий, но мне показалось, что судя по говору - даунбасские орки.
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07.04.2022 11:03 Відповісти
Вот это "ПАБЭДА" - двух дедов заставили сказать то, шо сами хотели услышать...
3/14дарасы..)))
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07.04.2022 11:06 Відповісти
Ті рашисти, яких вивели з України вже не можуть зупинитися, гвалтують дівчат в Білорусі. Щойно бачив новину з Мозиря.
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07.04.2022 11:08 Відповісти
Для них є дієві ліки, виривати нутрощі через рот, або годування власними геніталіяси при посадці на пляшку.
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07.04.2022 11:11 Відповісти
Кацапи які гвалтували й вбивали дітей та жінок в київськійобласті перебрались в білорусь і вже гвалтують та вбивають місцевих.
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07.04.2022 11:09 Відповісти
Лайно навіть в космосі залишиться лайном.
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07.04.2022 11:13 Відповісти
Какая мечта отловить этих уродов! Будут ссаться и славить Украину сволочи!
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07.04.2022 11:11 Відповісти
****** кацапня герои против безоружных гражданских,
военных москалей учат только как тероризировать гражданских?
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07.04.2022 11:14 Відповісти
блювотина рашенська... знайшов у кого спитати.... ти б у полку «Азов» спитав....
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07.04.2022 11:20 Відповісти
Ничего позорного нет. То что говорит человек под давлением. Евреи своим солдатам не запрещают рассказывать все о чем спрашивают. Главное сохранить жизнь бойца. А потом он станет еще мотивирование в сопротивлении врагу.
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07.04.2022 11:21 Відповісти
сказал бы "Украине" - они бы сделали с ним то же, что и с людьми в Буче.
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07.04.2022 11:30 Відповісти
вони щей хваляться цим. Винищити до останнього!
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07.04.2022 11:34 Відповісти
вся Слава належить Богу - так по Біблії. А росія прославилась мародерством, катуваннями дітей та жінок, масовими вбивствами цивільних людей, цинічним глумом над життям та мертвими. Слава України в героїзмі та мужності народу, розуму та людяності в умовах навали диких орків
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07.04.2022 11:47 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
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07.04.2022 11:59 Відповісти
Цей кацапскький виродок взагалі-то українець з Сум.
Отакі діла, малята. Зрадник.
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07.04.2022 12:24 Відповісти
Интересно, что будет кукарекать эта тварь, считающая себя там хозяином жизней!
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07.04.2022 12:20 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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07.04.2022 16:48 Відповісти
Слава рАсии-это фашистский клич.
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07.04.2022 17:19 Відповісти
ВЫРОДКИ ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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07.04.2022 23:53 Відповісти
 
 