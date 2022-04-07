Російські окупанти знущаються над міським головою Вовчанська Степанцем. ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому зафіксований фрагмент знущання над полоненим міським головою Вовчанська Анатолієм Степанцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на записі змушують Степанця говорити фразу "Слава России".

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