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Российские оккупанты издеваются над городским головой Волчанска Степанцом. ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент издевательства над пленным городским головой Волчанска Анатолием Степанцом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на записи заставляют Степанца говорить фразу "Слава России".

Читайте также: Мэр Сновска, Черниговщина, освобожден из плена, - Кличко

Автор: 

армия РФ (19224) мэр (1648) Харьковщина (5577) издевательство (149)


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Топ комментарии
+93
Пох. Главное что бы целые остались. А чмошных кацапов на зажмурку❗👊😁
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07.04.2022 10:53
+69
самі виклали докази катувань цивільних? правильно, щоб потім не рюмсали, шо ані нє такіє
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07.04.2022 10:53
+27
Нічого це полон, головне вижити, собаки завтра будуть вбиті, а голова міста повинен жити
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07.04.2022 10:57
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Пох. Главное что бы целые остались. А чмошных кацапов на зажмурку❗👊😁
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07.04.2022 10:53 Ответить
самі виклали докази катувань цивільних? правильно, щоб потім не рюмсали, шо ані нє такіє
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07.04.2022 10:53 Ответить
не допоможе, скажуть що фейк
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07.04.2022 10:57 Ответить
Хороші маскалі так не скажуть. Тому всі маскалі мають стати хорошими.
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07.04.2022 10:58 Ответить
це ті що кожний 200 ?
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07.04.2022 10:59 Ответить
Хороший маскаль - мертвий маскаль. Підтверджено всесвітньою історією.
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07.04.2022 11:09 Ответить
Кацапи - самі суцільний фейк)
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07.04.2022 11:18 Ответить
Суки орочі! Буде вам і "слава рассії" і "ахмЕт - сіла". Хто залишиться з вас живим (нажаль), тот, як мусульманин 5 раз на день чинить намаз, буде співати гімн України, кричати "путін - *****" і плювати на триколорову ганчірку.
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07.04.2022 10:54 Ответить
Нічого це полон, головне вижити, собаки завтра будуть вбиті, а голова міста повинен жити
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07.04.2022 10:57 Ответить
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07.04.2022 10:58 Ответить
Знатный кошара!!!
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07.04.2022 14:17 Ответить
тобто "Слава Україні" - фашистське привітання а "слава росії" - ні ?
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07.04.2022 10:58 Ответить
Не ищите логику у тех, кто окапывался в чернобыльских лесах в расчете на то, что станет от этого здоровее.
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07.04.2022 11:04 Ответить
Ви нє панімаїтє - ета другоє.
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07.04.2022 11:10 Ответить
бо українство=нацизм (за рашистською ідеологією)
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07.04.2022 11:37 Ответить
Ну а що? "Доблєстниє" расєйскіє воіни з безбройними літніми людьми. Магьом! Сучища кацапські...
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07.04.2022 10:59 Ответить
Деякі кажуть шо існують хорощі руззкіє,так існують,кожен двухсотий добрий руззкій.
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07.04.2022 11:01 Ответить
Ролик короткий, но мне показалось, что судя по говору - даунбасские орки.
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07.04.2022 11:03 Ответить
Вот это "ПАБЭДА" - двух дедов заставили сказать то, шо сами хотели услышать...
3/14дарасы..)))
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07.04.2022 11:06 Ответить
Ті рашисти, яких вивели з України вже не можуть зупинитися, гвалтують дівчат в Білорусі. Щойно бачив новину з Мозиря.
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07.04.2022 11:08 Ответить
Для них є дієві ліки, виривати нутрощі через рот, або годування власними геніталіяси при посадці на пляшку.
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07.04.2022 11:11 Ответить
Кацапи які гвалтували й вбивали дітей та жінок в київськійобласті перебрались в білорусь і вже гвалтують та вбивають місцевих.
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07.04.2022 11:09 Ответить
Лайно навіть в космосі залишиться лайном.
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07.04.2022 11:13 Ответить
Какая мечта отловить этих уродов! Будут ссаться и славить Украину сволочи!
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07.04.2022 11:11 Ответить
****** кацапня герои против безоружных гражданских,
военных москалей учат только как тероризировать гражданских?
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07.04.2022 11:14 Ответить
блювотина рашенська... знайшов у кого спитати.... ти б у полку «Азов» спитав....
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07.04.2022 11:20 Ответить
Ничего позорного нет. То что говорит человек под давлением. Евреи своим солдатам не запрещают рассказывать все о чем спрашивают. Главное сохранить жизнь бойца. А потом он станет еще мотивирование в сопротивлении врагу.
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07.04.2022 11:21 Ответить
сказал бы "Украине" - они бы сделали с ним то же, что и с людьми в Буче.
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07.04.2022 11:30 Ответить
вони щей хваляться цим. Винищити до останнього!
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07.04.2022 11:34 Ответить
вся Слава належить Богу - так по Біблії. А росія прославилась мародерством, катуваннями дітей та жінок, масовими вбивствами цивільних людей, цинічним глумом над життям та мертвими. Слава України в героїзмі та мужності народу, розуму та людяності в умовах навали диких орків
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07.04.2022 11:47 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
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07.04.2022 11:59 Ответить
Цей кацапскький виродок взагалі-то українець з Сум.
Отакі діла, малята. Зрадник.
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07.04.2022 12:24 Ответить
Интересно, что будет кукарекать эта тварь, считающая себя там хозяином жизней!
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07.04.2022 12:20 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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07.04.2022 16:48 Ответить
Слава рАсии-это фашистский клич.
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07.04.2022 17:19 Ответить
ВЫРОДКИ ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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07.04.2022 23:53 Ответить
 
 