Российские оккупанты издеваются над городским головой Волчанска Степанцом. ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент издевательства над пленным городским головой Волчанска Анатолием Степанцом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на записи заставляют Степанца говорить фразу "Слава России".

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