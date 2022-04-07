Российские оккупанты издеваются над городским головой Волчанска Степанцом. ВИДЕО
Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент издевательства над пленным городским головой Волчанска Анатолием Степанцом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на записи заставляют Степанца говорить фразу "Слава России".
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3/14дарасы..)))
военных москалей учат только как тероризировать гражданских?
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Отакі діла, малята. Зрадник.