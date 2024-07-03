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Новини Війна
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У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні лунають вибухи 3 липня

У Херсоні вдень 3 липня пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.

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Автор: 

вибух (4517) Херсон (3433)


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03.07.2024 16:16 Відповісти
 
 