У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні вдень 3 липня пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.
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Hulio
показати весь коментар03.07.2024 16:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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