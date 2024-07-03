У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні вдень 3 липня пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві пролунав вибух