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Новини Війна
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У Полтаві пролунав вибух

Вибух у Полтаві

Вдень 2 липня у Полтаві пролунав вибух. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Автор: 

вибух (4514) Полтава (562) Повітряні сили (2744)


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Топ коментарі
+4
Так само як і в Миргороді. Зранку розвідрон над Полтавою кола нарізає. Начебто досі літає
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02.07.2024 13:50 Відповісти
+4
Рашисти гадять в Україні, ще з 2014 року!!
Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
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02.07.2024 13:51 Відповісти
+4
Дрон 3 години висів над містом і ніхто в нього навіть каменюку не кинув
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02.07.2024 14:05 Відповісти
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Так само як і в Миргороді. Зранку розвідрон над Полтавою кола нарізає. Начебто досі літає
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02.07.2024 13:50 Відповісти
Рашисти гадять в Україні, ще з 2014 року!!
Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
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02.07.2024 13:51 Відповісти
Ето гостинец от Орбана.
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02.07.2024 13:52 Відповісти
Дрон 3 години висів над містом і ніхто в нього навіть каменюку не кинув
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02.07.2024 14:05 Відповісти
На 5000-7000 метрів? Гераклій, ти?
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02.07.2024 14:10 Відповісти
Якщо Орлан то там чотиритактний одноциліндровий двигун, це максимум 3000 м.
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02.07.2024 14:37 Відповісти
Орлан 10 Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м. Чим ти його там побачиш та зіб'єш ?
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02.07.2024 14:53 Відповісти
Щоб "...кинути в нього каменюку" потрібно, як мінімум, його виявити.
Якщо радар не побачить то візуально, на 5000 метрів, літачок з розмахом крила 2 м. візуально можливо побачити тільки в оптику.
Задача надскладна. Це тільки його величність випадок може допомогти... або радари ППО.
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02.07.2024 16:35 Відповісти
Тепер партнери мабуть ще на невизначений термін відкладуть поставку F-16.
На біса витрачати ресурси, коли ці літаки проіснують максимум тиждень?
"Зеленський! Де ППО"?!!
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02.07.2024 16:32 Відповісти
Кацапи американця гасом завалили.
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02.07.2024 16:53 Відповісти
 
 