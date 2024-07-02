У Полтаві пролунав вибух
Вдень 2 липня у Полтаві пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Топ коментарі
+4 Dmitry Klaus
показати весь коментар02.07.2024 13:50 Відповісти Посилання
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.07.2024 13:51 Відповісти Посилання
+4 stathunt80 777
показати весь коментар02.07.2024 14:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
Якщо радар не побачить то візуально, на 5000 метрів, літачок з розмахом крила 2 м. візуально можливо побачити тільки в оптику.
Задача надскладна. Це тільки його величність випадок може допомогти... або радари ППО.
На біса витрачати ресурси, коли ці літаки проіснують максимум тиждень?
"Зеленський! Де ППО"?!!