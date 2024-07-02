Вдень 2 липня у Полтаві пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.