В Полтаве раздался взрыв
Днем 2 июля в Полтаве раздался взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Общественного".
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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+4 Dmitry Klaus
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Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
Якщо радар не побачить то візуально, на 5000 метрів, літачок з розмахом крила 2 м. візуально можливо побачити тільки в оптику.
Задача надскладна. Це тільки його величність випадок може допомогти... або радари ППО.
На біса витрачати ресурси, коли ці літаки проіснують максимум тиждень?
"Зеленський! Де ППО"?!!