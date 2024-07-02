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Новости Война
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В Полтаве раздался взрыв

Вибух у Полтаві

Днем 2 июля в Полтаве раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Общественного".

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Читайте также: Игнат об ударе РФ по аэродрому в Миргороде: Потери есть, но не такие, как приписывает себе враг

Автор: 

взрыв (6797) Тахтаулове (770) Воздушные силы (2399)


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Топ комментарии
+4
Так само як і в Миргороді. Зранку розвідрон над Полтавою кола нарізає. Начебто досі літає
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02.07.2024 13:50
+4
Рашисти гадять в Україні, ще з 2014 року!!
Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
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02.07.2024 13:51
+4
Дрон 3 години висів над містом і ніхто в нього навіть каменюку не кинув
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02.07.2024 14:05
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Так само як і в Миргороді. Зранку розвідрон над Полтавою кола нарізає. Начебто досі літає
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02.07.2024 13:50 Ответить
Рашисти гадять в Україні, ще з 2014 року!!
Тримаймося та пильнуймо за ворогами!
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02.07.2024 13:51 Ответить
Ето гостинец от Орбана.
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02.07.2024 13:52 Ответить
Дрон 3 години висів над містом і ніхто в нього навіть каменюку не кинув
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02.07.2024 14:05 Ответить
На 5000-7000 метрів? Гераклій, ти?
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02.07.2024 14:10 Ответить
Якщо Орлан то там чотиритактний одноциліндровий двигун, це максимум 3000 м.
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02.07.2024 14:37 Ответить
Орлан 10 Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м. Чим ти його там побачиш та зіб'єш ?
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02.07.2024 14:53 Ответить
Щоб "...кинути в нього каменюку" потрібно, як мінімум, його виявити.
Якщо радар не побачить то візуально, на 5000 метрів, літачок з розмахом крила 2 м. візуально можливо побачити тільки в оптику.
Задача надскладна. Це тільки його величність випадок може допомогти... або радари ППО.
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02.07.2024 16:35 Ответить
Тепер партнери мабуть ще на невизначений термін відкладуть поставку F-16.
На біса витрачати ресурси, коли ці літаки проіснують максимум тиждень?
"Зеленський! Де ППО"?!!
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02.07.2024 16:32 Ответить
Кацапи американця гасом завалили.
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02.07.2024 16:53 Ответить
 
 