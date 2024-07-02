Днем 2 июля в Полтаве раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Общественного".

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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