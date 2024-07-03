2 мільйони українців оновили свої дані у застосунку "Резерв+", - Міноборони

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", — розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

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