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2 мільйони українців оновили свої дані у застосунку "Резерв+", - Міноборони

застосунок Резерв+

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", — розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Копію військово-облікового документа можна згенерувати у "Резерв+": Міноборони пояснило, як це зробити. ІНСТРУКЦІЯ

Автор: 

Міноборони (7472) мобілізація (3114) додаток (481) Черногоренко Катерина (125)


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Топ коментарі
+12
Ура, товарісчі! Два мільйони оновили дані у додатку, розробленому невідомо ким за проханням невідомо кого. А спитайте катю чорногоренко чи електронний кабінет і резерв одне й те саме з юридичної точки зору, і вона зависне назовсім!
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03.07.2024 19:32 Відповісти
+6
Тому що так простіше. Альтернатива - писати звернення в поліцію, готувати папери для суду, шукати людей в реєстрах і т.п. А виїхати на бусі, піймати когось, потім провести ВЛК за 5 хвилин і весело пити пивко спостерігаючи за від'їздом людини в навчальний центр, це просто легше і швидше.
Як вже хтось писав, ми просто вчергове побачили, як саме працюють державні органи, тепер на прикладі ряду ТЦК та СП.
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03.07.2024 19:50 Відповісти
+5
Що цікаво люди це почали розуміти - в мене в місті легше виграти в лотерю, аніж вистояти чергу в ЦНАП та ТЦК. Не хочуть чомусь люди вводити дані в Резерв+.
Правда, в кінці кінців ці дані потраплять в один реєстр, до якого матиме доступ.... і от тут з часом і дізнаємось, чи їх бачить лише пан майор, чи і гаспадін майор також.
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03.07.2024 19:55 Відповісти
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Ура, товарісчі! Два мільйони оновили дані у додатку, розробленому невідомо ким за проханням невідомо кого. А спитайте катю чорногоренко чи електронний кабінет і резерв одне й те саме з юридичної точки зору, і вона зависне назовсім!
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03.07.2024 19:32 Відповісти
Що цікаво люди це почали розуміти - в мене в місті легше виграти в лотерю, аніж вистояти чергу в ЦНАП та ТЦК. Не хочуть чомусь люди вводити дані в Резерв+.
Правда, в кінці кінців ці дані потраплять в один реєстр, до якого матиме доступ.... і от тут з часом і дізнаємось, чи їх бачить лише пан майор, чи і гаспадін майор також.
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03.07.2024 19:55 Відповісти
таваріщ старшина Erlich Shtirlitz, нас спалілі!
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03.07.2024 21:09 Відповісти
Вчора один депутат заявив, що з цих 2 млн. зареєстрованих, тільки 1,1 млн. не мають броні та відсрочок і можуть бути призвані до армії.
А взагалі, до війни, в Україні числилось, згідно даних статистики, біля 10 млн. чоловіків призовного віку.
Частина була за кордоном на заробітках, це мінус 2-3 млн.
Під час війни вони не вертаються.
Залишилось 7-8 млн.
Зареєструвалися 25%.
До кінця реєстрації лишилось 12 днів.
Значить, основна частина - 5-6 млн. не встигне та і не буде реєструватися.
Питання і що далі робити владі?
Всім штрафи чи в'язниця?
Всереться влада, 5 млн. людей штрафувати або садити.
Тому логічно було би продовжити реєстрацію, хоча б до кінця цього року.
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03.07.2024 19:42 Відповісти
Я не думаю, що це вирішить питання з реєстрацією всіх-всіх. Більшість або боїться, або тупо не хоче (як я, наприклад) оновлювати дані, знаючи наші ТЦК в якомусь незрозумілому Резерв+. Продовження терміну не дасть особливого приросту кількості людей. Будуть бажання - це можна за 6 хвилин зробити.
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03.07.2024 19:57 Відповісти
Зновже , що робити владі в цьому випадку, коли 75% забили на владу, на її страшилки, штрафи, ітд... і не зареєструвалися?
З самого початку було зрозуміло, що влада обернеться з цією реєстрацією, але влада на щось надіятись, напевно на диво.
Дива не відбулось, влада вчергове обісралась.
Але ж влада ніколи не визнає, що вона обісралась, хоча це вже всім очевидно.
Що далі?
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03.07.2024 20:06 Відповісти
що? елементарно - репресії бо зєлупонь по ін. не вміє
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03.07.2024 20:51 Відповісти
я думаю що під 16-те приймуть закон про продовження, і почнуть активно розробляти (якщо вже не готовий) закон про економічне бронювання!
бо якщо на цей рєзєрв+ забьє така кількість людей (5-6 мільйонів) і не злякається зелених погроз то зелена влада може вважати цих людей втраченими назавжди, бо тепер все виглядає так, що возили вони ту владу йібалом по свіжовикладенному асфальту
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03.07.2024 21:32 Відповісти
Ты недооцениваешь наших либертарианцев. Вангую, что вместо продления регистрации усилят ответственность для тех, кто пропустил сроки регистрации. Начнут с 200 тысяч грн - или лишение свободы на 10 лет, при этом можно будет искупить вину кровью на фронте. Фантастика? 25 тыс админштрафа гривень за необновление данных тоже когда-то казались фантастикой. Потом нас ждет блокирование счетов, арест и экспроприация имущества, а в конечно фазе - выбивание дверей и выбор: штрафбат или расстрел на месте. Те, кто хорошо учили историю, знают, что будет именно так - лишь вопрос времени.
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04.07.2024 01:08 Відповісти
Оці всі слова "в Україні числилось" приблизно +- 5 млн, якщо приблизно. Перепис населення останній проводився в 2002 рокі, 22 роки тому. Тобто по факту ніхто не знаю скільки в Україні людей, бо державі було наплювати, коли не було війни, і де люди, то владу взагалі не парило. Зараз по селах і не тільки повістки поприходили вже мертвим, тобто оці мертві рахувалися живими, звідти і "дані статистики". А проводити перепис влада не хотіла, бо могли виявити, що українців не 40 лямів, а 35, а це вже треба скорочувати багато держ службовців, поліцію і т.д.

Також перепис покаже, що докерувалися, що з 52 млн лишилося 35 млн (по факту може і менше), тобто перемерло 17 млн людей. А це скандал, докерувалися за 30 років кажуть на таке.

По закону про перепис населення, то перепис треба проводити не рідше ніж раз на 10 років. Це написано в ЗАКОНІ про перепис населення.

Переписи населення України - періодичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F облік населення України, що з 2001 року проводиться https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державною службою статистики України . Станом на 2023 рік в незалежній Україні був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) проведений один перепис населення . За цим показником серед колишніх країн СРСР Україні поступається лише Узбекистан (де не було жодного перепису з часів СРСР). Наступний, другий перепис, переносився 5 разів (з 2011 на 2012https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] , 2013https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] , 2016https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-3 [3] , 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-4 [4] та 2023https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] роки) та ще не був проведений.
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03.07.2024 20:10 Відповісти
Дані вже на серверах в Кислобздійні? Як і дані Дії? Чи ще ні?
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03.07.2024 19:44 Відповісти
що тобі з дією не так, боте? Я знаю розробників. Все там ціле поки що.

Можемо зустрітись, якщо хочеш докази. Правда, гадаю, ти не зможеш
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03.07.2024 21:07 Відповісти
Тобто купа новин , і навіть на зарубіжних поважних змі, про злам дії і скачування баз даних росіянцями це елементарна брехня і хайп?
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04.07.2024 11:11 Відповісти
То напрошується запитання-для чого бусами викрадають людей???
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03.07.2024 19:44 Відповісти
Тому що так простіше. Альтернатива - писати звернення в поліцію, готувати папери для суду, шукати людей в реєстрах і т.п. А виїхати на бусі, піймати когось, потім провести ВЛК за 5 хвилин і весело пити пивко спостерігаючи за від'їздом людини в навчальний центр, це просто легше і швидше.
Як вже хтось писав, ми просто вчергове побачили, як саме працюють державні органи, тепер на прикладі ряду ТЦК та СП.
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03.07.2024 19:50 Відповісти
Це нагадує, як при союзі та на початку 90х робили план по затриманим нетверезим..
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03.07.2024 19:54 Відповісти
война идет, родной. кто-то должен умирать.
пысы: обновился в цнапе, это занимает один день. пару сотен людей операторы пропустить способны.
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03.07.2024 22:42 Відповісти
Нафіг той Резерв?Зранку запхав людину в бусик і наступного ранку він вже на полігоні!Дуже просто і швидко!
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03.07.2024 19:55 Відповісти
А додаток тільки на гугл плей можна скачати? Чи ще десь? Бо гугл упорото каже скачувано 1 + млн, а не 2+ млн..
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03.07.2024 19:56 Відповісти
Ще яблуневі сади існують теж...
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03.07.2024 20:02 Відповісти
То в нас вже 2х мільйонна армія? Чи ще ні????
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03.07.2024 19:57 Відповісти
Ні. То як в старому анекдоті. Теоретично ми маємо 20 000 $. А реально дві жінки певної поведінки і старий п..ас.
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03.07.2024 20:39 Відповісти
😁👏
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03.07.2024 20:43 Відповісти
еще миллиончик под ружье украина способна с легкостью поставить.
не в душах проблема, а в возможности создать из них вооруженную боеспособную современную армию. тут без гейропейцев и пиндосов никак не обойтись.
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03.07.2024 22:48 Відповісти
Жуй сраку
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03.07.2024 22:54 Відповісти
ти диви яке розумне! аж страшно..
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03.07.2024 23:22 Відповісти
Но если бумажку новую занести, всё равно в тцк идти, в резерв+ бумажки не подтягиваются
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03.07.2024 20:27 Відповісти
відновив дані з Естонії, ура, я не ухилянт ))
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03.07.2024 20:40 Відповісти
Ви дезертир
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03.07.2024 21:25 Відповісти
як 17 років вже ))
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03.07.2024 21:30 Відповісти
Десь стільки й світить
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03.07.2024 22:56 Відповісти
Только в Украине, куда он не приедет.
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04.07.2024 01:10 Відповісти
А Житомирська облрада знає про це " досягнення"..?!!)
Бо збираються надсилати повістки поштою...і їм пофіг хто зареєстрований а хто ні...
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03.07.2024 20:42 Відповісти
тем кто обновил данные повестка тоже почтой придет. или босяк со двора занесет оказией.
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03.07.2024 22:50 Відповісти
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04.07.2024 08:45 Відповісти
 
 