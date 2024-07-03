2 мільйони українців оновили свої дані у застосунку "Резерв+", - Міноборони
З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", — розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.
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Правда, в кінці кінців ці дані потраплять в один реєстр, до якого матиме доступ.... і от тут з часом і дізнаємось, чи їх бачить лише пан майор, чи і гаспадін майор також.
А взагалі, до війни, в Україні числилось, згідно даних статистики, біля 10 млн. чоловіків призовного віку.
Частина була за кордоном на заробітках, це мінус 2-3 млн.
Під час війни вони не вертаються.
Залишилось 7-8 млн.
Зареєструвалися 25%.
До кінця реєстрації лишилось 12 днів.
Значить, основна частина - 5-6 млн. не встигне та і не буде реєструватися.
Питання і що далі робити владі?
Всім штрафи чи в'язниця?
Всереться влада, 5 млн. людей штрафувати або садити.
Тому логічно було би продовжити реєстрацію, хоча б до кінця цього року.
З самого початку було зрозуміло, що влада обернеться з цією реєстрацією, але влада на щось надіятись, напевно на диво.
Дива не відбулось, влада вчергове обісралась.
Але ж влада ніколи не визнає, що вона обісралась, хоча це вже всім очевидно.
Що далі?
бо якщо на цей рєзєрв+ забьє така кількість людей (5-6 мільйонів) і не злякається зелених погроз то зелена влада може вважати цих людей втраченими назавжди, бо тепер все виглядає так, що возили вони ту владу йібалом по свіжовикладенному асфальту
Також перепис покаже, що докерувалися, що з 52 млн лишилося 35 млн (по факту може і менше), тобто перемерло 17 млн людей. А це скандал, докерувалися за 30 років кажуть на таке.
По закону про перепис населення, то перепис треба проводити не рідше ніж раз на 10 років. Це написано в ЗАКОНІ про перепис населення.
Переписи населення України - періодичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F облік населення України, що з 2001 року проводиться https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державною службою статистики України . Станом на 2023 рік в незалежній Україні був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) проведений один перепис населення . За цим показником серед колишніх країн СРСР Україні поступається лише Узбекистан (де не було жодного перепису з часів СРСР). Наступний, другий перепис, переносився 5 разів (з 2011 на 2012https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] , 2013https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] , 2016https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-3 [3] , 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-4 [4] та 2023https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] роки) та ще не був проведений.
Можемо зустрітись, якщо хочеш докази. Правда, гадаю, ти не зможеш
Як вже хтось писав, ми просто вчергове побачили, як саме працюють державні органи, тепер на прикладі ряду ТЦК та СП.
пысы: обновился в цнапе, это занимает один день. пару сотен людей операторы пропустить способны.
не в душах проблема, а в возможности создать из них вооруженную боеспособную современную армию. тут без гейропейцев и пиндосов никак не обойтись.
Бо збираються надсилати повістки поштою...і їм пофіг хто зареєстрований а хто ні...