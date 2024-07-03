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Франція передала 41 генератор Чернігову та Харкову
Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
У зовнішньополітичному відомстві Франції зазначили, що енергетична інфраструктура цих міст зазнала значних пошкоджень через російські удари. Міністерство також додало, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.
"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", - йдеться у повідомленні французьког міністерства.
Топ коментарі
+5 Псамметих II
показати весь коментар03.07.2024 21:50 Відповісти Посилання
+5 Small Jerboa
показати весь коментар03.07.2024 21:52 Відповісти Посилання
+4 alex orly
показати весь коментар03.07.2024 22:02 Відповісти Посилання
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такого розміру генератор великий супермаркет потягне, чи навіть ТРЦ.
Вони й собі й родичам ще у 22-23 поставили. А зараз халупки продають та валять, хто куди може..он об'явами завалено інет. Конча, Козин, Віта поштова, Гатне..є сирітські від 1,5 лямів баксів))
доки мзду не отримають
потім зелені скіздять
Добре було б, щоб оті особи, кривороті з ОПУ, руки свої не приклали, як до 650 партій ГумДопомоги у 2022-23 роках!!! І по сьогодні, їх не можуть знайти в Україні, так вони їх «ПРОКОНТРОЛЮВАЛИ»…
А, видатний Українець-меценат, Євген Чикаленко, так казав -висловлювався, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Він правду казав!!