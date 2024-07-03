Франція передала 41 генератор Чернігову та Харкову

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві Франції зазначили, що енергетична інфраструктура цих міст зазнала значних пошкоджень через російські удари. Міністерство також додало, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", - йдеться у повідомленні французьког міністерства.

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