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Франція передала 41 генератор Чернігову та Харкову

Франція передала 41 генератор для Чернігова та Харкова

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві Франції зазначили, що енергетична інфраструктура цих міст зазнала значних пошкоджень через російські удари. Міністерство також додало, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", - йдеться у повідомленні французьког міністерства.

Франція передала 41 генератор для Чернігова та Харкова

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Автор: 

допомога (8436) Франція (3098) генератор (198)


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Топ коментарі
+5
десь у ресторані побачимо?
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03.07.2024 21:50 Відповісти
+5
Знов Зе-шмарклі на складах на пів року заблокують, поки будуть вирішувати кому та скільки відкатити?!
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03.07.2024 21:52 Відповісти
+4
10000% . Буде так само як з тими 96, які ще більше за ці!!! Саме смішне що ця зє команда каже, немає грошей для встановлення!!!! Пісець!!!
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03.07.2024 22:02 Відповісти
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десь у ресторані побачимо?
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03.07.2024 21:50 Відповісти
для ресторанах завеликий.
такого розміру генератор великий супермаркет потягне, чи навіть ТРЦ.
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03.07.2024 21:55 Відповісти
Він це й мав на увазі..
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03.07.2024 22:11 Відповісти
у кончі заспі
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03.07.2024 23:05 Відповісти
Конча їми завалена. А ці з конкретним направленням.
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03.07.2024 23:07 Відповісти
родичів дофіга
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03.07.2024 23:08 Відповісти
Та не переймайтесь Ви так за них!))

Вони й собі й родичам ще у 22-23 поставили. А зараз халупки продають та валять, хто куди може..он об'явами завалено інет. Конча, Козин, Віта поштова, Гатне..є сирітські від 1,5 лямів баксів))
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03.07.2024 23:16 Відповісти
Швидше за все вже встановлені по "бідняцьких" селищах типу Козина.
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04.07.2024 08:52 Відповісти
А взагалі, то потрібно щоб ті хто дарують, потім перевірили де знаходяться ці генератори! Нехай GPS туди встроюють!
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04.07.2024 11:38 Відповісти
Знов Зе-шмарклі на складах на пів року заблокують, поки будуть вирішувати кому та скільки відкатити?!
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03.07.2024 21:52 Відповісти
10000% . Буде так само як з тими 96, які ще більше за ці!!! Саме смішне що ця зє команда каже, немає грошей для встановлення!!!! Пісець!!!
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03.07.2024 22:02 Відповісти
вертайся та кизди.ти тут не до чого
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03.07.2024 23:06 Відповісти
Я вже був, таки як ти не курсі, тож киздиж тут ти!!! Значок хрєнов!!!
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04.07.2024 00:14 Відповісти
...знаток...
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04.07.2024 00:15 Відповісти
спочатку митники триматимуть
доки мзду не отримають
потім зелені скіздять
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03.07.2024 22:25 Відповісти
Чинушам на дачу - самоє то! Я навіть можу сказати, кому в Харкові це дістанеться
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03.07.2024 22:33 Відповісти
Це на цілу вулицю дач.
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03.07.2024 22:57 Відповісти
Дякуємо Франції за допомогу!
Добре було б, щоб оті особи, кривороті з ОПУ, руки свої не приклали, як до 650 партій ГумДопомоги у 2022-23 роках!!! І по сьогодні, їх не можуть знайти в Україні, так вони їх «ПРОКОНТРОЛЮВАЛИ»…
А, видатний Українець-меценат, Євген Чикаленко, так казав -висловлювався, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"

Він правду казав!!
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03.07.2024 22:47 Відповісти
Франція мудро робить що генератори надає містам а не через гнойника Зеленського просто Україні
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03.07.2024 23:56 Відповісти
Одесі вже надали. Тепер їх знаходять по ресторанам друзів Труханова.
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04.07.2024 10:37 Відповісти
 
 