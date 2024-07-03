Росіяни запустили "Шахеди" на північ України, - Повітряні сили
Повітряні сили зафіксували групу ворожих "Шахедів". Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської та Чернігівської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"Сумська, Чернігівська області - загроза ударних БпЛА! БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа", - йдеться в повідомленнях.
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