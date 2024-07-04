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Новини
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Росіяни проводять військові навчання для старшокласників з ТОТ, - ЦНС

цнс

На тимчасово окупованих територіях ворог залучає старшокласників до військових навчань.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазанчається, що чергова партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах "патріотичної зарніци 2.0" навчитися керувати БПЛА на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір безпілотниками, які використовують у війні проти України.

"Кремль чітко дотримується своєї лінії – ціною життів простих людей реалізовувати свої імперські амбіції. І навіть якщо це будуть діти – байдуже. Більше того, в москві добре розуміють, що саме діти є основним фундаментом для втілення своїх нелюдських планів. Тому й системно проводять "перевиховання" дітей з тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Також в Росії "активно шукають живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати свого м’яса в Україні". Для цього йде вербування підлітків на війну проти України.

Читайте: Росіяни змушують депортованих до РФ українців записувати відео на підтримку "СВО", - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5144) окупація (6746) військові навчання (2781) Центр національного спротиву (828)


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Знатимуть, як втиху нищити кацапів. Непогано.
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04.07.2024 01:29 Відповісти
нехай навчиться своїми руками ворогів бити 😎
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04.07.2024 07:18 Відповісти
А що там масковска-пітерські дітки не хочуть захищати родіну знищуючи Україну ?
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04.07.2024 09:50 Відповісти
Намагання виростити яничар аби під батогами заградотрядів погнати їх на нас по прикладу лугандонців. Тому той хто заікається про якісь "уступки" земель пращурів і їх нащадків ворогу- є агентурою московитів
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04.07.2024 11:37 Відповісти
 
 