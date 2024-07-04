Росіяни проводять військові навчання для старшокласників з ТОТ, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях ворог залучає старшокласників до військових навчань.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазанчається, що чергова партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах "патріотичної зарніци 2.0" навчитися керувати БПЛА на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір безпілотниками, які використовують у війні проти України.

"Кремль чітко дотримується своєї лінії – ціною життів простих людей реалізовувати свої імперські амбіції. І навіть якщо це будуть діти – байдуже. Більше того, в москві добре розуміють, що саме діти є основним фундаментом для втілення своїх нелюдських планів. Тому й системно проводять "перевиховання" дітей з тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Також в Росії "активно шукають живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати свого м’яса в Україні". Для цього йде вербування підлітків на війну проти України.

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