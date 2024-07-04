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Новини Війна
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Україна формує кілька нових бригад. Без своєчасної допомоги Заходу навряд чи вдасться їх оснастити, - ISW

зсу

Україна формує кілька нових бригад, але затримка та недостатні поставки західної зброї, ймовірно, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Так, на думку експертів, своєчасна і належна допомога Заходу лишається вирішальним фактором, який визначає, коли і в яких масштабах українські війська зможуть перехопити ініціативу на полі бою і провести важливі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому.

"Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної безпекової допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями України", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що Україна не має часу, щоб чекати на західну допомогу для оснащення нових підрозділів.

"Російські війська, найімовірніше, зараз намагаються використати ініціативу на всьому фронті, щоб змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати їй накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів, необхідних для протистояння цій ініціативі", - додали там.

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Автор: 

ISW (653)


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Топ коментарі
+12
Ну да , цеж і колишній рівненський воєнком формує на Закарпатті нову бригаду сосок , ну а як же досвід має ))
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04.07.2024 07:49 Відповісти
+8
Це щоб знову їх розбити за пару днів в якомусь розпіареному наступі на глибокоешелоновану оборону орків.
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04.07.2024 07:55 Відповісти
+6
АХАХАХАХХААХ В нас стільки кротів, що про це вже знають раніше, ніж воно пишеться
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04.07.2024 08:36 Відповісти
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Тобто,оснастили та доукоплектували вже існуючи?(
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04.07.2024 07:15 Відповісти
Ворог читає, пильнуй!
https://youtu.be/zoOlYON6aHY?si=9prZWN5Z536V2L-K
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04.07.2024 07:23 Відповісти
АХАХАХАХХААХ В нас стільки кротів, що про це вже знають раніше, ніж воно пишеться
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04.07.2024 08:36 Відповісти
На саміті НАТО США оголосять більше способів військової підтримки України Джерело:
кроти ше не знають а ви теж шо скажнте чухаеться отож
Ворог читає, пильнуй!
https://youtu.be/zoOlYON6aHY?si=9prZWN5Z536V2L-K
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04.07.2024 09:10 Відповісти
Значить буде знову контрнаступ, в серпні ймовірно
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04.07.2024 07:29 Відповісти
Надеюсь без лобовых штурмов по минным полям как прошлым летом.
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04.07.2024 08:54 Відповісти
Без авіації в 50 літаків, перевагт в артилерії та достатньої кількості засобів подавлення дронів типу Ланцет і Куб, цей контрнаступ буде мати такий же результат як і попередній...

В любому військовому підручнику написано що для успішного наступу треба створити перевагу в живій силі, артилерії та авіації.... а тепер я б додав і в дронах та засобах їх подавлення.... інакше будуть великі втрати, а шанси успішної операції наближуються до нуля
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04.07.2024 09:47 Відповісти
В якому серпні?) Перед останнім контрнаступом, а я думаю що він таки останній, бригади формувались від 3 місяців до року, не вступаючи в бої
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04.07.2024 10:01 Відповісти
Ну да , цеж і колишній рівненський воєнком формує на Закарпатті нову бригаду сосок , ну а як же досвід має ))
показати весь коментар
04.07.2024 07:49 Відповісти
Це щоб знову їх розбити за пару днів в якомусь розпіареному наступі на глибокоешелоновану оборону орків.
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04.07.2024 07:55 Відповісти
😢😢
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04.07.2024 08:35 Відповісти
лукашенко не парится , раздал воякам палки - есть видео
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04.07.2024 08:19 Відповісти
У вас начебто лопати хотіли видати ?
Не пам'ятаю автора слів...
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04.07.2024 08:58 Відповісти
А власстне виробницьтво за три роки так і не зробив бубочка? Дерьмак не дозволяє?
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04.07.2024 08:32 Відповісти
Україні потрібен ПОРОХ!
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04.07.2024 09:00 Відповісти
а він взагалі хоче?
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04.07.2024 10:20 Відповісти
У існуючих бригадах некомплект під 40 відсотків, а давайте ще зо десяток бригад створимо щоб влаштувати туди генералів палковніків майорів.... яким вже місця не вистачає.
Чел що тискав баб в Рівному це наочне підтвердження.
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04.07.2024 09:24 Відповісти
Ідея так собі. Краще б доукомплектовували існуючі бойові підрозділи вже існуючих бригад, необстрілляне поповнення вливалось би в досвідчені обстріляні підрозділи, швидше адаптувалося до боєвих умов. А так повністю необстрілляні підрозділи, без звязків з іншими підрозділами та й, чого гріха таїти, з командирами-довбойобами, які за личку маму продадуть- вірна погибель пацанам
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04.07.2024 09:25 Відповісти
В той час як в старих некомплект...
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04.07.2024 09:59 Відповісти
Диверсанти працюють
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04.07.2024 16:22 Відповісти
 
 