Україна формує кілька нових бригад. Без своєчасної допомоги Заходу навряд чи вдасться їх оснастити, - ISW

Україна формує кілька нових бригад, але затримка та недостатні поставки західної зброї, ймовірно, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Так, на думку експертів, своєчасна і належна допомога Заходу лишається вирішальним фактором, який визначає, коли і в яких масштабах українські війська зможуть перехопити ініціативу на полі бою і провести важливі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому.

"Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної безпекової допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями України", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що Україна не має часу, щоб чекати на західну допомогу для оснащення нових підрозділів.

"Російські війська, найімовірніше, зараз намагаються використати ініціативу на всьому фронті, щоб змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати їй накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів, необхідних для протистояння цій ініціативі", - додали там.

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