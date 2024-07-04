Родичі столичних чиновників могли виїхати з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт: Прокуратура розпочала провадження
Близькі родичі столичних посадовців могли прикриватися дітьми-сиротами, щоб нелегально виїхати за кордон.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, Нацполіцій, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА із закликом перевірити інформацію про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження.
"В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.
А також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України", - йдеться в повідомленні.
Розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.
За словами Лубінця, у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва в супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.
Представники Офісу омбудсмана цьогоріч відвідали табір, але їх туди не допустили, оскільки на території не було супроводжувачів з України, опікувалися дітьми лише німці. Водночас, як з'ясувалося пізніше, від початку евакуації туди приїхало 55 дітей, а не 68. Куди зникли 13 дітей - моніторингова група дізнатися не змогла.
Керівництво Служби у справах дітей та сім'ї Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 не знає про умови перебування дітей у Німеччині, додав Лубінець.
Також, за словами омбудсмена, серед супроводжуючих були люди, які не мають стосунку до цієї сфери. Вони стали співробітниками закладів тільки за день до евакуації, а деяких так і не було працевлаштовано.
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Тобі ж написано чорним по рябомо, що кілька дітей невідомо де. В трусіках? Ти знаєш, де вони? Якщо написала таку нісенітницю, та ще й з таким бабським апломбом - то точно знаєш, де вони.
То поділися з нами інформацією. Або помовч. наберись розуму.
Якщо зміст написаного недоходить - до лікаря звертайся.
А коли звертаєшся - то вибирай слова.
Лубенцю, ніхто не заважав це і раніше робити, але ж команди не було зробити це ГОЛОСНО!!
Ну, і що з того, ГОЛОСНОГО від лубенця, дало дієвих зрушень, у цих, його ВИКРИВАЛЬНИХ та ЗВИНУВАЧУВАЛЬНИХ справах ???
Мабуть, він і сам був, у таких «СХЕМАХ», але йому не віддячили … Тому, зараз тільки його і пробило, з оцим викривальними заявами і статями у ЗМІ для лохоМарафону??! Хоть, якась копійчина…
Дивне ще мовчання отого, багатодітного бійця за дітей з ВРУ, аброхамія…
А, наприклад, родичів найвеличнішого чи ОП, які тікали без всілякого прикриття?
❕Служба у справах дітей та сім'ї КМДА нагадала, що в лютому - на початку березня 2022 року не існувало порядків і механізмів евакуації дітей. Органи державної влади не надавали вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій.
Тоді перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей. Зокрема - вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації, безпосередню відповідальність за яких несе держава.
На початку повномасштабного вторгнення Служба у справах дітей та сім'ї, за підтримки місцевої влади, евакуювала в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У Службі зазначили, що дітей не могли евакуювати без професійного супроводу. Саме тому сформували групу супроводжувальних, куди увійшли психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики. Вони вже працювали в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи.
🚍У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання.
Під час моніторингових візитів представникам Офісу омбудсмена була "безперешкодно надана інформація" про всіх дітей, які перебували або перебувають в евакуації.
Окрім того, столична влада заявила, що представники установи, яка прийняла дітей, "вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до уряду Німеччини", який понад 2 роки утримує дітей.
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