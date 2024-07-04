Родичі столичних чиновників могли виїхати з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт: Прокуратура розпочала провадження

Близькі родичі столичних посадовців могли прикриватися дітьми-сиротами, щоб нелегально виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, Нацполіцій, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА із закликом перевірити інформацію про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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"В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.



А також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України", - йдеться в повідомленні.

Розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.

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За словами Лубінця, у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва в супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Представники Офісу омбудсмана цьогоріч відвідали табір, але їх туди не допустили, оскільки на території не було супроводжувачів з України, опікувалися дітьми лише німці. Водночас, як з'ясувалося пізніше, від початку евакуації туди приїхало 55 дітей, а не 68. Куди зникли 13 дітей - моніторингова група дізнатися не змогла.

Керівництво Служби у справах дітей та сім'ї Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 не знає про умови перебування дітей у Німеччині, додав Лубінець.

Також, за словами омбудсмена, серед супроводжуючих були люди, які не мають стосунку до цієї сфери. Вони стали співробітниками закладів тільки за день до евакуації, а деяких так і не було працевлаштовано.

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