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Новини
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Родичі столичних чиновників могли виїхати з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт: Прокуратура розпочала провадження

діти

Близькі родичі столичних посадовців могли прикриватися дітьми-сиротами, щоб нелегально виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, Нацполіцій, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА із закликом перевірити інформацію про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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"В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

А також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України", - йдеться в повідомленні.

Розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.

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За словами Лубінця, у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва в супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Представники Офісу омбудсмана цьогоріч відвідали табір, але їх туди не допустили, оскільки на території не було супроводжувачів з України, опікувалися дітьми лише німці. Водночас, як з'ясувалося пізніше, від початку евакуації туди приїхало 55 дітей, а не 68. Куди зникли 13 дітей - моніторингова група дізнатися не змогла.

Керівництво Служби у справах дітей та сім'ї Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 не знає про умови перебування дітей у Німеччині, додав Лубінець.

Також, за словами омбудсмена, серед супроводжуючих були люди, які не мають стосунку до цієї сфери. Вони стали співробітниками закладів тільки за день до евакуації, а деяких так і не було працевлаштовано.

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Автор: 

Київ (19643) прокуратура (3700) Лубінець Дмитро (616)


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Топ коментарі
+14
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04.07.2024 09:56 Відповісти
+6
А чому саме тільки родичі столичних чиновників?
А, наприклад, родичів найвеличнішого чи ОП, які тікали без всілякого прикриття?
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04.07.2024 10:33 Відповісти
+5
А чоловік та брат шулячки виїхали не прикриваючись і нічого
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04.07.2024 09:58 Відповісти
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Там пахне , можливо, чимось іншим. Де ті діти? КОМУ вони їх везли? Для яких цілей? Це пахне трафіком дітей.
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04.07.2024 09:49 Відповісти
Та не городіть вже. Не шукайте хлопчиків в трусіках. Діти із сиротинців виїжджають групами із супроводом вихователів. Інша справа, що вихователями своїх поставили.
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04.07.2024 10:06 Відповісти
Марино, ти таким тоном будеш говорити дома на кухні, городнице. Може ти там щось шукаєш у хлопчиків у трусіках? Знайшла?
Тобі ж написано чорним по рябомо, що кілька дітей невідомо де. В трусіках? Ти знаєш, де вони? Якщо написала таку нісенітницю, та ще й з таким бабським апломбом - то точно знаєш, де вони.
То поділися з нами інформацією. Або помовч. наберись розуму.
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04.07.2024 10:54 Відповісти
Навіть не знаю, як до тебе звертатись. Корону перекосило й мозок зім'яло? Де я хамила? Бабу у дзеркалі побачиш.

Якщо зміст написаного недоходить - до лікаря звертайся.
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04.07.2024 11:30 Відповісти
Та не звертайся. Полегш собі життя. Працюй.
А коли звертаєшся - то вибирай слова.
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04.07.2024 11:48 Відповісти
Як ти все гарно про себе написала, працюй працюй)) бб, поганого тобі дня
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04.07.2024 12:01 Відповісти
Твої слова - тобі в пазуху. Нехай твої побажання будуть тобі, нерозумне бабисько.
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04.07.2024 12:19 Відповісти
Ти ще й якимось стрьомним перекладачем користуєшся 🤦‍♀️🤣
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04.07.2024 12:22 Відповісти
Не важливо. Важливо, що твої побажання - тобі в пазуху, марино.
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04.07.2024 12:39 Відповісти
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04.07.2024 09:56 Відповісти
да-проста памагалі дєтям...
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04.07.2024 10:02 Відповісти
А чоловік та брат шулячки виїхали не прикриваючись і нічого
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04.07.2024 09:58 Відповісти
Ну от лубінець щось заявив. А тепер, увага, найголовніше питання! І шо?
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04.07.2024 10:10 Відповісти
Хоть би шо. Гівно упало в воду, та розійшлись кола....
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04.07.2024 10:34 Відповісти
Якшо тих родичів вже повернути ніяк - то тих посадовців теж до нігтя - бо це ж вони ці трафіки організовували
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04.07.2024 10:11 Відповісти
Та ба... Аж ніяк...
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04.07.2024 10:28 Відповісти
Та - да!
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04.07.2024 10:29 Відповісти
Чергова операція від Оманських, з відведення уваги Українців від отих останніх бліц-поїздок трьох осіб, на чолі з єрмаком до США, під час візиту Орбана в Київ, з листами від прутіна-убивці для України…
Лубенцю, ніхто не заважав це і раніше робити, але ж команди не було зробити це ГОЛОСНО!!
Ну, і що з того, ГОЛОСНОГО від лубенця, дало дієвих зрушень, у цих, його ВИКРИВАЛЬНИХ та ЗВИНУВАЧУВАЛЬНИХ справах ???

Мабуть, він і сам був, у таких «СХЕМАХ», але йому не віддячили … Тому, зараз тільки його і пробило, з оцим викривальними заявами і статями у ЗМІ для лохоМарафону??! Хоть, якась копійчина…
Дивне ще мовчання отого, багатодітного бійця за дітей з ВРУ, аброхамія…
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04.07.2024 10:24 Відповісти
А чому саме тільки родичі столичних чиновників?
А, наприклад, родичів найвеличнішого чи ОП, які тікали без всілякого прикриття?
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04.07.2024 10:33 Відповісти
А сами столичные чиновники продолжают работать в столице или поехали к родственникам под видом беженцев?
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04.07.2024 12:04 Відповісти
Ексцес виконавця, дуже вжилися у роль спасітєлєй.
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04.07.2024 13:28 Відповісти
Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами

Служба у справах дітей та сім'ї КМДА нагадала, що в лютому - на початку березня 2022 року не існувало порядків і механізмів евакуації дітей. Органи державної влади не надавали вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій.

Тоді перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей. Зокрема - вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації, безпосередню відповідальність за яких несе держава.

На початку повномасштабного вторгнення Служба у справах дітей та сім'ї, за підтримки місцевої влади, евакуювала в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У Службі зазначили, що дітей не могли евакуювати без професійного супроводу. Саме тому сформували групу супроводжувальних, куди увійшли психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики. Вони вже працювали в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи.

🚍У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання.

Під час моніторингових візитів представникам Офісу омбудсмена була "безперешкодно надана інформація" про всіх дітей, які перебували або перебувають в евакуації.

Окрім того, столична влада заявила, що представники установи, яка прийняла дітей, "вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до уряду Німеччини", який понад 2 роки утримує дітей.
https://t.me/KyivCityOfficial https://t.me/KyivCityOfficial

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04.07.2024 13:56 Відповісти
 
 