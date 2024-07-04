ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ

Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова. Його підозрююють у великому шахрайстві.

Про це пише NV з посиланням на Комерсант, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі невідомо, який обсяг розкрадання і яку суму інкримінують Городилову. Згідно з російським кримінальним кодексом, "особливо великий розмір" шахрайства починається від мільйона рублів.

Після затримання Городилова доправили до Москви, де передали Головному військовому слідчому управлінню СК. Там і повинні будуть розслідувати справу.

Хто такий Артем Городилов?

За даними ЗМІ, у 2019 році Городилова призначили командиром 234-го гвардійського десантно-штурмового Чорноморського ордена Кутузова полку імені Олександра Невського. Саме цей підрозділ після 24 лютого 2022 року вторгся в Бучу Київської області, де було скоєно величезну кількість воєнних злочинів рашистами.

У 2023 році Городилова було внесено до санкційних списків осіб, яким заборонено в'їзд до США. Раніше іноземні журналісти знайшли докази злочинів Городилова в Україні.

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