ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ
Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова. Його підозрююють у великому шахрайстві.
Про це пише NV з посиланням на Комерсант, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі невідомо, який обсяг розкрадання і яку суму інкримінують Городилову. Згідно з російським кримінальним кодексом, "особливо великий розмір" шахрайства починається від мільйона рублів.
Після затримання Городилова доправили до Москви, де передали Головному військовому слідчому управлінню СК. Там і повинні будуть розслідувати справу.
Хто такий Артем Городилов?
За даними ЗМІ, у 2019 році Городилова призначили командиром 234-го гвардійського десантно-штурмового Чорноморського ордена Кутузова полку імені Олександра Невського. Саме цей підрозділ після 24 лютого 2022 року вторгся в Бучу Київської області, де було скоєно величезну кількість воєнних злочинів рашистами.
У 2023 році Городилова було внесено до санкційних списків осіб, яким заборонено в'їзд до США. Раніше іноземні журналісти знайшли докази злочинів Городилова в Україні.
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Певно збирався "нагородити"-замутити щось більш серйозне цей недороблений камандир дєсантник-терорист, от і фсба намалювалася. Усе решта - для відводу очей
А так як крадуть і шахраюють у російській армії УСІ - то нічого й шукать не треба - просто підняли те що було усім відомо і "дали справі хід"!
28.06.2024
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04.07.2024
Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова