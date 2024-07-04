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Новини
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ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ

ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ

Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова. Його підозрююють у великому шахрайстві.

Про це пише NV з посиланням на Комерсант, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі невідомо, який обсяг розкрадання і яку суму інкримінують Городилову. Згідно з російським кримінальним кодексом, "особливо великий розмір" шахрайства починається від мільйона рублів.

Після затримання Городилова доправили до Москви, де передали Головному військовому слідчому управлінню СК. Там і повинні будуть розслідувати справу.

Хто такий Артем Городилов? 

За даними ЗМІ, у 2019 році Городилова призначили командиром 234-го гвардійського десантно-штурмового Чорноморського ордена Кутузова полку імені Олександра Невського. Саме цей підрозділ після 24 лютого 2022 року вторгся в Бучу Київської області, де було скоєно величезну кількість воєнних злочинів рашистами. 

У 2023 році Городилова було внесено до санкційних списків осіб, яким заборонено в'їзд до США. Раніше іноземні журналісти знайшли докази злочинів Городилова в Україні.

Читайте також: Щодня фіксується 150 воєнних злочинів РФ, - Костін

Автор: 

шахрайство (1106) ФСБ (1457) воєнні злочини (1875)


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буде черговий доброволець-зек до "вагнерів"
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04.07.2024 11:36 Відповісти
Прибирають свідків.
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04.07.2024 11:36 Відповісти
Незначительный жабогадюкинг. Ни о чем, проще говоря.
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04.07.2024 11:37 Відповісти
спасають підара
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04.07.2024 11:38 Відповісти
фсба та справа за шахрайство?! Дивно...
Певно збирався "нагородити"-замутити щось більш серйозне цей недороблений камандир дєсантник-терорист, от і фсба намалювалася. Усе решта - для відводу очей
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04.07.2024 11:40 Відповісти
Побудь затримали,щоб нагородити.
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04.07.2024 12:20 Відповісти
Та про що мова? Такі речі у РОсії робляться не "просто так" і не "стосовно будь-кого" Просто полковник "биконув" проти начальства Можливо - відмовився посилать солдат "на убой" І не тому що людей пожалів - а побоявся що у вікно від підлеглих "шмєль" залетіть може Або в очко сортира - "ф-1" (у Афгані такі випадки теж бували)
А так як крадуть і шахраюють у російській армії УСІ - то нічого й шукать не треба - просто підняли те що було усім відомо і "дали справі хід"!
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04.07.2024 14:13 Відповісти
tZe:

28.‎06.‎2024

Головну масу російських військ заблокованих на території ПАТ Вовчанський агрегатний завод у м. Вовчанську складає 78 окрема рота спеціального призначення 83 одшб (Уссурійськ, РФ в/ч 44224), відомих своїми звірствами в Бучі. Загальна чисельність заблокованих військ РФ 300-350 осіб.
01.‎07.‎2024
Група військовослужбовців 78 орсп 83 одшб у складі 32 осіб вийшла до позицій основних сил РФ з території ПАТ Вовчанський агрегатний завод у м. Вовчанську.

04.‎07.‎2024
Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова
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04.07.2024 14:43 Відповісти
 
 