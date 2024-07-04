ФСБ РФ задержала российского полковника, причастного к резне в Буче, - СМИ
Сотрудники российской ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артема Городилова. Его подозревают в крупном мошенничестве.
Об этом пишет NV со ссылкой на Коммерсант, информирует Цензор.НЕТ.
Пока неизвестно, какой объем хищения и какую сумму инкриминируют Городилову. Согласно российскому уголовному кодексу, "особо крупный размер" мошенничества начинается от миллиона рублей.
После задержания Городилова доставили в Москву, где передали Главному военному следственному управлению СК. Там и должны будут расследовать дело.
Кто такой Артем Городилов?
По данным СМИ, в 2019 году Городилова назначили командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. Именно это подразделение после 24 февраля 2022 года вторглось в Бучу Киевской области, где было совершено огромное количество военных преступлений рашистами.
В 2023 году Городилов был внесен в санкционные списки лиц, которым запрещен въезд в США. Ранее иностранные журналисты нашли доказательства преступлений Городилова в Украине.
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Певно збирався "нагородити"-замутити щось більш серйозне цей недороблений камандир дєсантник-терорист, от і фсба намалювалася. Усе решта - для відводу очей
А так як крадуть і шахраюють у російській армії УСІ - то нічого й шукать не треба - просто підняли те що було усім відомо і "дали справі хід"!
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Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова