ФСБ РФ задержала российского полковника, причастного к резне в Буче, - СМИ

Сотрудники российской ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артема Городилова. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Об этом пишет NV со ссылкой на Коммерсант, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неизвестно, какой объем хищения и какую сумму инкриминируют Городилову. Согласно российскому уголовному кодексу, "особо крупный размер" мошенничества начинается от миллиона рублей.

После задержания Городилова доставили в Москву, где передали Главному военному следственному управлению СК. Там и должны будут расследовать дело.

Кто такой Артем Городилов?

По данным СМИ, в 2019 году Городилова назначили командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. Именно это подразделение после 24 февраля 2022 года вторглось в Бучу Киевской области, где было совершено огромное количество военных преступлений рашистами.

В 2023 году Городилов был внесен в санкционные списки лиц, которым запрещен въезд в США. Ранее иностранные журналисты нашли доказательства преступлений Городилова в Украине.

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