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Новости
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ФСБ РФ задержала российского полковника, причастного к резне в Буче, - СМИ

ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ

Сотрудники российской ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артема Городилова. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Об этом пишет NV со ссылкой на Коммерсант, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неизвестно, какой объем хищения и какую сумму инкриминируют Городилову. Согласно российскому уголовному кодексу, "особо крупный размер" мошенничества начинается от миллиона рублей.

После задержания Городилова доставили в Москву, где передали Главному военному следственному управлению СК. Там и должны будут расследовать дело.

Кто такой Артем Городилов?

По данным СМИ, в 2019 году Городилова назначили командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. Именно это подразделение после 24 февраля 2022 года вторглось в Бучу Киевской области, где было совершено огромное количество военных преступлений рашистами.

В 2023 году Городилов был внесен в санкционные списки лиц, которым запрещен въезд в США. Ранее иностранные журналисты нашли доказательства преступлений Городилова в Украине.

Также читайте: ФСБ России отбирает лучших новобранцев для разведывательной деятельности в Украине, - Times

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мошенничество (1239) ФСБ (1942) военные преступления (1452)


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буде черговий доброволець-зек до "вагнерів"
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04.07.2024 11:36 Ответить
Прибирають свідків.
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04.07.2024 11:36 Ответить
Незначительный жабогадюкинг. Ни о чем, проще говоря.
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04.07.2024 11:37 Ответить
спасають підара
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04.07.2024 11:38 Ответить
фсба та справа за шахрайство?! Дивно...
Певно збирався "нагородити"-замутити щось більш серйозне цей недороблений камандир дєсантник-терорист, от і фсба намалювалася. Усе решта - для відводу очей
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04.07.2024 11:40 Ответить
Побудь затримали,щоб нагородити.
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04.07.2024 12:20 Ответить
Та про що мова? Такі речі у РОсії робляться не "просто так" і не "стосовно будь-кого" Просто полковник "биконув" проти начальства Можливо - відмовився посилать солдат "на убой" І не тому що людей пожалів - а побоявся що у вікно від підлеглих "шмєль" залетіть може Або в очко сортира - "ф-1" (у Афгані такі випадки теж бували)
А так як крадуть і шахраюють у російській армії УСІ - то нічого й шукать не треба - просто підняли те що було усім відомо і "дали справі хід"!
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04.07.2024 14:13 Ответить
tZe:

28.‎06.‎2024

Головну масу російських військ заблокованих на території ПАТ Вовчанський агрегатний завод у м. Вовчанську складає 78 окрема рота спеціального призначення 83 одшб (Уссурійськ, РФ в/ч 44224), відомих своїми звірствами в Бучі. Загальна чисельність заблокованих військ РФ 300-350 осіб.
01.‎07.‎2024
Група військовослужбовців 78 орсп 83 одшб у складі 32 осіб вийшла до позицій основних сил РФ з території ПАТ Вовчанський агрегатний завод у м. Вовчанську.

04.‎07.‎2024
Співробітники російської ФСБ затримали у Рязані командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, полковника Артема Городилова
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04.07.2024 14:43 Ответить
 
 