ФСБ России отбирает лучших новобранцев для разведывательной деятельности в Украине, - Times

Новый закон предоставляет Федеральной службе безопасности России право проверять все документы российских новобранцев и отбирать лучших для выполнения ряда задач, включая военную разведку в Украине.

Об этом пишет издание Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее российские мобилизованные могли попасть на службу только через подконтрольные ФСБ подразделения пограничной службы и связи.

По данным издания, российская военная разведка значительно расширила свое отделение специальных операций с начала вторжения в Украину. Численность подразделения выросла с около 500 офицеров в 2022 году до 2000.

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Как отметил изданию экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, это обеспечивает защиту информаторов ФСБ в России.

По его словам, получив предварительный доступ к призывным документам, сотрудники ФСБ смогут предотвратить мобилизацию сотен тысяч рядовых россиян, которые сотрудничают со спецслужбами на неофициальной основе.

"У ФСБ есть огромная сеть информаторов, которые очень важны для поддержания порядка в России. Она должна иметь возможность удерживать этих людей на их должностях и не отправлять их на фронт", - сказал Данилюк.

Он добавил, что это также является показателем потенциальной подготовки к военному положению в России, во время которого ФСБ нужны собственные военные подразделения для контроля над ситуацией, чтобы не отдавать всю полноту власти вооруженным силам РФ.

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