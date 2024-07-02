РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6831 посетитель онлайн
Новости Война
3 642 11

ФСБ России отбирает лучших новобранцев для разведывательной деятельности в Украине, - Times

ФСБ відбирає найкращих російських новобранців для розвідувальної діяльності в Україні

Новый закон предоставляет Федеральной службе безопасности России право проверять все документы российских новобранцев и отбирать лучших для выполнения ряда задач, включая военную разведку в Украине.

Об этом пишет издание Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее российские мобилизованные могли попасть на службу только через подконтрольные ФСБ подразделения пограничной службы и связи.

По данным издания, российская военная разведка значительно расширила свое отделение специальных операций с начала вторжения в Украину. Численность подразделения выросла с около 500 офицеров в 2022 году до 2000.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый заместитель директора ФСБ Королев стал главным игроком кадровых перестановок в Кремле, - The Independent

Как отметил изданию экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, это обеспечивает защиту информаторов ФСБ в России.

По его словам, получив предварительный доступ к призывным документам, сотрудники ФСБ смогут предотвратить мобилизацию сотен тысяч рядовых россиян, которые сотрудничают со спецслужбами на неофициальной основе.

"У ФСБ есть огромная сеть информаторов, которые очень важны для поддержания порядка в России. Она должна иметь возможность удерживать этих людей на их должностях и не отправлять их на фронт", - сказал Данилюк.

Он добавил, что это также является показателем потенциальной подготовки к военному положению в России, во время которого ФСБ нужны собственные военные подразделения для контроля над ситуацией, чтобы не отдавать всю полноту власти вооруженным силам РФ.

Также читайте: ФСБ вербуют украинских беженцев для диверсий в Европе и Украине, - WSJ

Автор: 

разведка (4193) россия (96107) ФСБ (1941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Насупні новина від Тайм:
1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
показать весь комментарий
02.07.2024 12:31
+2
Ну... логічно.... А у нас і на заході що, у військову розвідку беруть тих, кого з кухарів і вахтерів комісували?
показать весь комментарий
02.07.2024 11:57
+2
Дивно, а нахрена вони у себе в кацапляндії свої кацапські гасла паралельно з англійською дублюють? )))
показать весь комментарий
02.07.2024 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну... логічно.... А у нас і на заході що, у військову розвідку беруть тих, кого з кухарів і вахтерів комісували?
показать весь комментарий
02.07.2024 11:57 Ответить
Насупні новина від Тайм:
1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
показать весь комментарий
02.07.2024 12:31 Ответить
для виконання низки завдань, включаючи військову розвідку в Україні.

ці т.зв. " развєдчіки" спаляться своїм рассєйським новоязом" оканьями та аканьями за пьять хвилин
про тест "паляниця-полуниця" я взагалі мовчу
показать весь комментарий
02.07.2024 15:47 Ответить
Дивно, а нахрена вони у себе в кацапляндії свої кацапські гасла паралельно з англійською дублюють? )))
показать весь комментарий
02.07.2024 11:58 Ответить
вони роблять вид що це американське прислів'я

бо москалі хочуть знищити американців тому, що в американців все получається - це такі тонкощі русской психології які нам відкрили в своїх бессмертних творах толстоєвський з путінушкіним
показать весь комментарий
02.07.2024 14:46 Ответить
Всі новобранці - кацапи в Украіні здохнуть 100%😡
показать весь комментарий
02.07.2024 12:02 Ответить
а СБУ тримає під вартою Червінського - так і з якої сторони кацапи кажете?
показать весь комментарий
02.07.2024 12:15 Ответить
подбирают молодых граждан Украины. которые имеют гражданство рф и учатся по квоте бесплатно в вузах.
показать весь комментарий
02.07.2024 12:16 Ответить
А у нас дєрмак детектед...
показать весь комментарий
02.07.2024 12:27 Ответить
І ці новобранці як майбутні розвідники прекрасно володіють українською мовою…. Ой, та що це я, нащо їм та мова. Нармаоьниє укрАінци ж гаварят па русскі.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:46 Ответить
 
 