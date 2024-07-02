ФСБ России отбирает лучших новобранцев для разведывательной деятельности в Украине, - Times
Новый закон предоставляет Федеральной службе безопасности России право проверять все документы российских новобранцев и отбирать лучших для выполнения ряда задач, включая военную разведку в Украине.
Об этом пишет издание Times, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ранее российские мобилизованные могли попасть на службу только через подконтрольные ФСБ подразделения пограничной службы и связи.
По данным издания, российская военная разведка значительно расширила свое отделение специальных операций с начала вторжения в Украину. Численность подразделения выросла с около 500 офицеров в 2022 году до 2000.
Как отметил изданию экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, это обеспечивает защиту информаторов ФСБ в России.
По его словам, получив предварительный доступ к призывным документам, сотрудники ФСБ смогут предотвратить мобилизацию сотен тысяч рядовых россиян, которые сотрудничают со спецслужбами на неофициальной основе.
"У ФСБ есть огромная сеть информаторов, которые очень важны для поддержания порядка в России. Она должна иметь возможность удерживать этих людей на их должностях и не отправлять их на фронт", - сказал Данилюк.
Он добавил, что это также является показателем потенциальной подготовки к военному положению в России, во время которого ФСБ нужны собственные военные подразделения для контроля над ситуацией, чтобы не отдавать всю полноту власти вооруженным силам РФ.
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1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
ці т.зв. " развєдчіки" спаляться своїм рассєйським новоязом" оканьями та аканьями за пьять хвилин
про тест "паляниця-полуниця" я взагалі мовчу
бо москалі хочуть знищити американців тому, що в американців все получається - це такі тонкощі русской психології які нам відкрили в своїх бессмертних творах толстоєвський з путінушкіним