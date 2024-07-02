ФСБ Росії відбирає найкращих новобранців для розвідувальної діяльності в Україні, - Times

Новий закон надає Федеральній службі безпеки Росії право перевіряти всі документи російських новобранців і відбирати найкращих для виконання низки завдань, включаючи військову розвідку в Україні.

Про це пише видання Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, раніше російські мобілізовані могли потрапити на службу лише через підконтрольні ФСБ підрозділи прикордонної служби та зв'язку.

За даними видання, російська військова розвідка значно розширила своє відділення спеціальних операцій з початку вторгнення в Україну. Чисельність підрозділу зросла з близько 500 офіцерів у 2022 році до 2000.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший заступник директора ФСБ Корольов став головним гравцем кадрових перестановок у Кремлі, - The Independent

Як зазначив виданню екссекретар РНБО України Олександр Данилюк, це забезпечує захист інформаторів ФСБ у Росії.

За його словами, отримавши попередній доступ до призовних документів, співробітники ФСБ зможуть запобігти мобілізації сотень тисяч пересічних росіян, які співпрацюють зі спецслужбами на неофіційній основі.

"У ФСБ є величезна мережа інформаторів, які дуже важливі для підтримання порядку в Росії. Вона повинна мати можливість утримувати цих людей на їхніх посадах і не відправляти їх на фронт", - сказав Данилюк.

Він додав, що це також є показником потенційної підготовки до воєнного стану в Росії, під час якого ФСБ потрібні власні військові підрозділи для контролю над ситуацією, щоб не віддавати всю повноту влади збройним силам РФ.

Також читайте: ФСБ вербують українських біженців для диверсій в Європі та Україні, - WSJ