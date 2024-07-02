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Новини Війна
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ФСБ Росії відбирає найкращих новобранців для розвідувальної діяльності в Україні, - Times

ФСБ відбирає найкращих російських новобранців для розвідувальної діяльності в Україні

Новий закон надає Федеральній службі безпеки Росії право перевіряти всі документи російських новобранців і відбирати найкращих для виконання низки завдань, включаючи військову розвідку в Україні.

Про це пише видання Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, раніше російські мобілізовані могли потрапити на службу лише через підконтрольні ФСБ підрозділи прикордонної служби та зв'язку.

За даними видання, російська військова розвідка значно розширила своє відділення спеціальних операцій з початку вторгнення в Україну. Чисельність підрозділу зросла з близько 500 офіцерів у 2022 році до 2000.

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Як зазначив виданню екссекретар РНБО України Олександр Данилюк, це забезпечує захист інформаторів ФСБ у Росії.

За його словами, отримавши попередній доступ до призовних документів, співробітники ФСБ зможуть запобігти мобілізації сотень тисяч пересічних росіян, які співпрацюють зі спецслужбами на неофіційній основі.

"У ФСБ є величезна мережа інформаторів, які дуже важливі для підтримання порядку в Росії. Вона повинна мати можливість утримувати цих людей на їхніх посадах і не відправляти їх на фронт", - сказав Данилюк.

Він додав, що це також є показником потенційної підготовки до воєнного стану в Росії, під час якого ФСБ потрібні власні військові підрозділи для контролю над ситуацією, щоб не віддавати всю повноту влади збройним силам РФ.

Також читайте: ФСБ вербують українських біженців для диверсій в Європі та Україні, - WSJ

Автор: 

розвідка (3880) росія (65974) ФСБ (1457)


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Топ коментарі
+3
Насупні новина від Тайм:
1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
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02.07.2024 12:31 Відповісти
+2
Ну... логічно.... А у нас і на заході що, у військову розвідку беруть тих, кого з кухарів і вахтерів комісували?
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02.07.2024 11:57 Відповісти
+2
Дивно, а нахрена вони у себе в кацапляндії свої кацапські гасла паралельно з англійською дублюють? )))
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02.07.2024 11:58 Відповісти
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Ну... логічно.... А у нас і на заході що, у військову розвідку беруть тих, кого з кухарів і вахтерів комісували?
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02.07.2024 11:57 Відповісти
Насупні новина від Тайм:
1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
показати весь коментар
02.07.2024 12:31 Відповісти
для виконання низки завдань, включаючи військову розвідку в Україні.

ці т.зв. " развєдчіки" спаляться своїм рассєйським новоязом" оканьями та аканьями за пьять хвилин
про тест "паляниця-полуниця" я взагалі мовчу
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02.07.2024 15:47 Відповісти
Дивно, а нахрена вони у себе в кацапляндії свої кацапські гасла паралельно з англійською дублюють? )))
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02.07.2024 11:58 Відповісти
вони роблять вид що це американське прислів'я

бо москалі хочуть знищити американців тому, що в американців все получається - це такі тонкощі русской психології які нам відкрили в своїх бессмертних творах толстоєвський з путінушкіним
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02.07.2024 14:46 Відповісти
Всі новобранці - кацапи в Украіні здохнуть 100%😡
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02.07.2024 12:02 Відповісти
а СБУ тримає під вартою Червінського - так і з якої сторони кацапи кажете?
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02.07.2024 12:15 Відповісти
подбирают молодых граждан Украины. которые имеют гражданство рф и учатся по квоте бесплатно в вузах.
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02.07.2024 12:16 Відповісти
А у нас дєрмак детектед...
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02.07.2024 12:27 Відповісти
І ці новобранці як майбутні розвідники прекрасно володіють українською мовою…. Ой, та що це я, нащо їм та мова. Нармаоьниє укрАінци ж гаварят па русскі.
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02.07.2024 13:46 Відповісти
 
 