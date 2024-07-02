ФСБ Росії відбирає найкращих новобранців для розвідувальної діяльності в Україні, - Times
Новий закон надає Федеральній службі безпеки Росії право перевіряти всі документи російських новобранців і відбирати найкращих для виконання низки завдань, включаючи військову розвідку в Україні.
Про це пише видання Times, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, раніше російські мобілізовані могли потрапити на службу лише через підконтрольні ФСБ підрозділи прикордонної служби та зв'язку.
За даними видання, російська військова розвідка значно розширила своє відділення спеціальних операцій з початку вторгнення в Україну. Чисельність підрозділу зросла з близько 500 офіцерів у 2022 році до 2000.
Як зазначив виданню екссекретар РНБО України Олександр Данилюк, це забезпечує захист інформаторів ФСБ у Росії.
За його словами, отримавши попередній доступ до призовних документів, співробітники ФСБ зможуть запобігти мобілізації сотень тисяч пересічних росіян, які співпрацюють зі спецслужбами на неофіційній основі.
"У ФСБ є величезна мережа інформаторів, які дуже важливі для підтримання порядку в Росії. Вона повинна мати можливість утримувати цих людей на їхніх посадах і не відправляти їх на фронт", - сказав Данилюк.
Він додав, що це також є показником потенційної підготовки до воєнного стану в Росії, під час якого ФСБ потрібні власні військові підрозділи для контролю над ситуацією, щоб не віддавати всю повноту влади збройним силам РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. росія набирає на війну лише людей з пальцями
2. на війну відправляють металічні танки з дулом та екіпажем.
3. щоб захопити територію росія направляє на штурм людей з ногами
...
ці т.зв. " развєдчіки" спаляться своїм рассєйським новоязом" оканьями та аканьями за пьять хвилин
про тест "паляниця-полуниця" я взагалі мовчу
бо москалі хочуть знищити американців тому, що в американців все получається - це такі тонкощі русской психології які нам відкрили в своїх бессмертних творах толстоєвський з путінушкіним