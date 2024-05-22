Перший заступник директора ФСБ Корольов став головним гравцем кадрових перестановок у Кремлі, - The Independent

Ключову роль у нещодавніх кадрових перестановках, здійснених російським диктатором Володимиром Путіним, відіграв перший заступник Федеральної служби безпеки Росії Сергій Корольов. Він також міг бути причетним до підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це пише видання The independent, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Як зазначається, очільник Кремля у травні призначив вже колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.

Колишнього секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева Путін призначив своїм помічником. Також помічником Путіна став Олексій Дюмін, який обіймав з 2016 року посаду губернатора Тульської області. Дюмін з першого президентського терміну Путіна працював у його охороні.

За інформацією The Independent, перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов став головним гравцем в ієрархії російської спецслужби.

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Що відомо про Корольова?

Так, низка західних країн звинувачує його в активній участі у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

Крім того, йому приписують проведення реформ у розвідці, які підвищили її ефективність.







Корольов знаходиться під санкціями ЄС, Великобританії, Франції, Бельгії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

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Корольов може бути причетним до підготовки замаху на Зеленського

Як зазначає видання, Корольов також міг бути причетним до підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського.

За даними СБУ, раніше двох полковників Управління держохорони викрили на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця.

Серед інших потенційних цілей були очільник ГУР МО Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.

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The Independent пише, що Корольов був протеже Анатолія Сердюкова, який був міністром оборони РФ з 2007 по 2012 рік.

Також першого заступника ФСБ РФ звинувачували у зв’язках з організованою злочинністю.

Ротації у російській владі

Про звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони країни-агресорки стало відомо у неділю, 12 травня. Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

У понеділок, 13 травня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.

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