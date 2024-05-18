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Новини
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Справи Майдану: екскерівникам СБУ, директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 "фсбешникам" повідомлено про підозру у підривній діяльності проти України

Справи Майдану

Працівники ДБР повідомили про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ. Серед них директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші "фсбешні" генерали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокуратура України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору ФСБ РФ в організації вчинення колишнім керівництвом СБУ державної зради, а також дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту в 2013-2014 роках", - йдеться в повідомленні.

Також ще 20 співробітникам ФСБ РФ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер їм інкриміновано пособництво у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також розпалювання національної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності. Крім того, їм повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям.

"Серед підозрюваних генерал армії - колишній керівник служби безпеки президента РФ , заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в фсб рф. Також повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри екскерівникам СБУ: колишньому Голові СБУ Олександру Якименку, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Їм інкриміновано державну зраду, розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України із лютого 2022 року.

Як з'ясувало слідство у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Вони розміщувалися в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх голови, його  заступника та керівника департаменту СБУ.  організовували виготовлення відеозаписів провокативного характеру.

"Вони створили YouTube-канал, через який поширили у мережі інтернет та медіа понад 250 відеозаписів. У вказаних відео дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Автор: 

СБУ (12783) ФСБ (1449) ДБР (3476) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+5
А нинішні керівники СБУ тоді метеликів ловили?

А Татаров зовсім ні до чого у справах Майдану?
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18.05.2024 12:06
+3
Ще не ******** з цим самих себе, га?
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18.05.2024 11:53
+3
Цікаво яка реакція буде цієї влади на Майдан?
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18.05.2024 12:28
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Ще не ******** з цим самих себе, га?
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18.05.2024 11:53 Відповісти
Так виклечіть їх на допит і заарештуйте, а це не бабусі з петрушкою ганяти.
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18.05.2024 11:58 Відповісти
У татарова, і щоки побіліли від радості!!
Небесна Сотня, поряд з ним!
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18.05.2024 12:05 Відповісти
А нинішні керівники СБУ тоді метеликів ловили?

А Татаров зовсім ні до чого у справах Майдану?
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18.05.2024 12:06 Відповісти
- Для звіту на премію потрібно ще десять справ у цьому місяці відкрити.
- Давай, відкривай! Тільки не переплутай тих, ХтоВтік, з тими, хто НеВтік!
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18.05.2024 12:06 Відповісти
Накінець - то у правильному напрямку ведеться слідство. А то ловлять беркутівців, які були просто тупими машинами для буквального виконання і давно поразбігались. а речові докази 10 раз знищили.
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18.05.2024 12:10 Відповісти
Цікаво яка реакція буде цієї влади на Майдан?
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18.05.2024 12:28 Відповісти
Як яка? Відволікати Майданом від нелегітимного будуть..
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18.05.2024 12:33 Відповісти
Як з'ясувало слідство у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ Джерело:

Добре хоч зараз, а то на минулих і надії не було.
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18.05.2024 12:33 Відповісти
Татарів? Ні?
Все пучком?
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18.05.2024 12:33 Відповісти
Пустопорожній пшик без наслідків
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18.05.2024 12:49 Відповісти
Сколько бюджетных денег на этот ЦИРК потратили?
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18.05.2024 13:05 Відповісти
Чим більші часу минає, тим більше не існуючого до цього прилягає.

А Вітюк сміється, Баканов сміється, Кулініча взагалі вертів всіх бо виконав свою задачу.
А тут статейкі клепають для будущіх нащадків вигаданих історій.
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18.05.2024 13:10 Відповісти
а коли недоносок-зьо разом опою бариги-єрмака отримають "підозри"?
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18.05.2024 13:31 Відповісти
Скільки підозр пороздавали, стільки галасу підняли а на виході повний пшик, нажаль
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18.05.2024 19:10 Відповісти
Якби не кацапи, то не було б крові на Майдані
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19.05.2024 01:19 Відповісти
якби не нарід, який більшістю проголосував за якуневича, то пох на тих кацапів
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19.05.2024 18:56 Відповісти
Було би цікавіше, якби їм повідомлення про підозру приходили посмертно.
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19.05.2024 04:04 Відповісти
Дзвонять такі наші із ГУР комусь із їхніх генерал-дебілів - і одразу до справи:

- Ти жити хочеш?
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19.05.2024 04:06 Відповісти
 
 