Справи Майдану: екскерівникам СБУ, директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 "фсбешникам" повідомлено про підозру у підривній діяльності проти України

Працівники ДБР повідомили про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ. Серед них директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші "фсбешні" генерали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокуратура України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору ФСБ РФ в організації вчинення колишнім керівництвом СБУ державної зради, а також дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту в 2013-2014 роках", - йдеться в повідомленні.

Також ще 20 співробітникам ФСБ РФ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер їм інкриміновано пособництво у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також розпалювання національної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності. Крім того, їм повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям.

"Серед підозрюваних генерал армії - колишній керівник служби безпеки президента РФ , заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які займали керівні посади в фсб рф. Також повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри екскерівникам СБУ: колишньому Голові СБУ Олександру Якименку, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть полковника ФСБ РФ, який наказував катувати мешканців Херсонщини

Їм інкриміновано державну зраду, розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України із лютого 2022 року.

Як з'ясувало слідство у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Вони розміщувалися в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх голови, його заступника та керівника департаменту СБУ. організовували виготовлення відеозаписів провокативного характеру.

"Вони створили YouTube-канал, через який поширили у мережі інтернет та медіа понад 250 відеозаписів. У вказаних відео дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував засуджених у колонії та планував допомагати російським ДРГ на півночі України, - СБУ. ФОТО