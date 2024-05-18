Дела Майдана: экс-руководителям СБУ, директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 "фсбешникам" сообщено о подозрении в подрывной деятельности против Украины

Работники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах. Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб РФ. Среди них директор федеральной службы войск росгвардии Виктор Золотов и другие "фсбешные" генералы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокуратура Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору ФСБ РФ в организации совершения бывшим руководством СБУ государственной измены, а также действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования акциям протеста в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Также еще 20 сотрудникам ФСБ РФ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Теперь им инкриминируется пособничество в совершении государственной измены и содействие руководству СБУ в предоставлении РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства. Кроме того, им сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям.

"Среди подозреваемых генерал армии - бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками и еще 5 генералов, которые занимали руководящие должности в фсб рф. Также сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения экс-руководителям СБУ: бывшему Председателю СБУ Александру Якименко, его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ", - отметили в Офисе Генпрокурора.

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Им инкриминируется государственная измена, разжигание национальной вражды и ненависти, сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям, добровольном занятии должностей в органах безопасности государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины с февраля 2022 года.

Как выяснило следствие в декабре 2013 года, во исполнение совместного решения тогдашних руководителей СБУ и ФСБ РФ, 20 сотрудников российской спецслужбы приехали в Украину. Они размещались в зданиях СБУ и, при поддержке бывших председателя, его заместителя и руководителя департамента СБУ, организовывали изготовление видеозаписей провокационного характера.

"Они создали YouTube-канал, через который распространили в сети интернет и медиа более 250 видеозаписей. В указанных видео дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы как нация в целом", - отметили в Офисе Генпрокурора.

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