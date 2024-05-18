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Дела Майдана: экс-руководителям СБУ, директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 "фсбешникам" сообщено о подозрении в подрывной деятельности против Украины

Справи Майдану

Работники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах. Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб РФ. Среди них директор федеральной службы войск росгвардии Виктор Золотов и другие "фсбешные" генералы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокуратура Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору ФСБ РФ в организации совершения бывшим руководством СБУ государственной измены, а также действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования акциям протеста в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Также еще 20 сотрудникам ФСБ РФ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Теперь им инкриминируется пособничество в совершении государственной измены и содействие руководству СБУ в предоставлении РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства. Кроме того, им сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям.

"Среди подозреваемых генерал армии - бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками и еще 5 генералов, которые занимали руководящие должности в фсб рф. Также сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения экс-руководителям СБУ: бывшему Председателю СБУ Александру Якименко, его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Также читайте: Будут судить трех военных РФ, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора

Им инкриминируется государственная измена, разжигание национальной вражды и ненависти, сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям, добровольном занятии должностей в органах безопасности государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины с февраля 2022 года.

Как выяснило следствие в декабре 2013 года, во исполнение совместного решения тогдашних руководителей СБУ и ФСБ РФ, 20 сотрудников российской спецслужбы приехали в Украину. Они размещались в зданиях СБУ и, при поддержке бывших председателя, его заместителя и руководителя департамента СБУ, организовывали изготовление видеозаписей провокационного характера.

"Они создали YouTube-канал, через который распространили в сети интернет и медиа более 250 видеозаписей. В указанных видео дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы как нация в целом", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Также смотрите: Разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал осужденных в колонии и планировал помогать российским ДРГ на севере Украины, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19864) ФСБ (1935) ГБР (2974) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+5
А нинішні керівники СБУ тоді метеликів ловили?

А Татаров зовсім ні до чого у справах Майдану?
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18.05.2024 12:06
+3
Ще не ******** з цим самих себе, га?
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18.05.2024 11:53
+3
Цікаво яка реакція буде цієї влади на Майдан?
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18.05.2024 12:28
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Ще не ******** з цим самих себе, га?
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18.05.2024 11:53 Ответить
Так виклечіть їх на допит і заарештуйте, а це не бабусі з петрушкою ганяти.
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18.05.2024 11:58 Ответить
У татарова, і щоки побіліли від радості!!
Небесна Сотня, поряд з ним!
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18.05.2024 12:05 Ответить
А нинішні керівники СБУ тоді метеликів ловили?

А Татаров зовсім ні до чого у справах Майдану?
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18.05.2024 12:06 Ответить
- Для звіту на премію потрібно ще десять справ у цьому місяці відкрити.
- Давай, відкривай! Тільки не переплутай тих, ХтоВтік, з тими, хто НеВтік!
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18.05.2024 12:06 Ответить
Накінець - то у правильному напрямку ведеться слідство. А то ловлять беркутівців, які були просто тупими машинами для буквального виконання і давно поразбігались. а речові докази 10 раз знищили.
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18.05.2024 12:10 Ответить
Цікаво яка реакція буде цієї влади на Майдан?
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18.05.2024 12:28 Ответить
Як яка? Відволікати Майданом від нелегітимного будуть..
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18.05.2024 12:33 Ответить
Як з'ясувало слідство у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ Джерело:

Добре хоч зараз, а то на минулих і надії не було.
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18.05.2024 12:33 Ответить
Татарів? Ні?
Все пучком?
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18.05.2024 12:33 Ответить
Пустопорожній пшик без наслідків
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18.05.2024 12:49 Ответить
Сколько бюджетных денег на этот ЦИРК потратили?
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18.05.2024 13:05 Ответить
Чим більші часу минає, тим більше не існуючого до цього прилягає.

А Вітюк сміється, Баканов сміється, Кулініча взагалі вертів всіх бо виконав свою задачу.
А тут статейкі клепають для будущіх нащадків вигаданих історій.
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18.05.2024 13:10 Ответить
а коли недоносок-зьо разом опою бариги-єрмака отримають "підозри"?
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18.05.2024 13:31 Ответить
Скільки підозр пороздавали, стільки галасу підняли а на виході повний пшик, нажаль
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18.05.2024 19:10 Ответить
Якби не кацапи, то не було б крові на Майдані
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19.05.2024 01:19 Ответить
якби не нарід, який більшістю проголосував за якуневича, то пох на тих кацапів
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19.05.2024 18:56 Ответить
Було би цікавіше, якби їм повідомлення про підозру приходили посмертно.
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19.05.2024 04:04 Ответить
Дзвонять такі наші із ГУР комусь із їхніх генерал-дебілів - і одразу до справи:

- Ти жити хочеш?
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19.05.2024 04:06 Ответить
 
 