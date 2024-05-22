Первый заместитель директора ФСБ Королев стал главным игроком кадровых перестановок в Кремле, - The Independent

Ключевую роль в недавних кадровых перестановках, осуществленных российским диктатором Владимиром Путиным, сыграл первый заместитель Федеральной службы безопасности России Сергей Королев. Он также мог быть причастен к подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание The independent, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Как отмечается, глава Кремля в мае назначил уже бывшего министра обороны России Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ.

Бывшего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Путин назначил своим помощником. Также помощником Путина стал Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области. Дюмин с первого президентского срока Путина работал в его охране.

По информации The Independent, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев стал главным игроком в иерархии российской спецслужбы.

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Так, ряд западных стран обвиняет его в активном участии в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Кроме того, ему приписывают проведение реформ в разведке, которые повысили ее эффективность.

Королев пребывает под санкциями ЕС, Великобритании, Франции, Бельгии, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

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Королев может быть причастен к подготовке покушения на Зеленского

Как отмечает издание, Королев также мог быть причастен к подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

По данным СБУ, ранее двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника.

Среди других потенциальных целей были глава ГУР МО Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

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The Independent пишет, что Королев был протеже Анатолия Сердюкова, который был министром обороны РФ с 2007 по 2012 год.

Также первого заместителя ФСБ РФ обвиняли в связях с организованной преступностью.

Ротации в российской власти

Об увольнении Сергея Шойгу с должности министра обороны страны-агрессора стало известно в воскресенье, 12 мая. Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.

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