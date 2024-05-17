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Кремлевский дуэт, светлое будущее России, проход в ад. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Рабочая поездка в Китай

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Фотофакт

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На всякий случай...

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фотожаба

Путь к выздоровлению

фотожаба

Вопрос

фотожаба

Лучше так...

фотожаба

Кремлевский дуэт

фотожаба

Окно в Европу? Нет, проход в ад.

фотожаба

Чем богаты...

фотожаба

Светлое будущее рф

фотожаба

Финал известен...

фотожаба

Несокрушимый Харьков

фотожаба

Пора прощаться

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"Изгнание Шойгу из рая. Икона времен Рюрика".

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фотожаба

Вредно для здоровья

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6966) путин владимир (31260) фотожаба (14383) Шойгу Сергей (712) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+8
Изгнание Щойгу из Рая-это конечно шедевр...Покруче картин Леонардо и икон Деонисия Ржал минут 5
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17.05.2024 19:42
+5
Може тому, що Блінкен його не любить?
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17.05.2024 18:09
+3
вибачаюсь не в тему ...
А чому на жодному заході Блінкена не був присутній Єрмак-хтось знає що-небудь про це?
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17.05.2024 18:05
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Ворог на Харківщині розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, - Сирський

Російська армія намагається примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля противника наразі зосереджені на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська на Харківщині, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.Про це https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0L5mPNTr9UzxJPaeLBk3zuDVPeeBFpp2PSJTTnusaDnYWCE3RiBcuRE5Nh8FxRxcEl повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Дмитро Чекалкин: Друг Зеленського отримує МІЛЬЙОНИ з бюджету https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-drug-zelenskogo-otrimu%D1%94-miljoni-z-byudzhetu-krajni.html https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-drug-zelenskogo-otrimuє-miljoni-z-byudzhetu-krajni.html
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17.05.2024 18:04 Ответить
вибачаюсь не в тему ...
А чому на жодному заході Блінкена не був присутній Єрмак-хтось знає що-небудь про це?
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17.05.2024 18:05 Ответить
Може тому, що Блінкен його не любить?
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17.05.2024 18:09 Ответить
Він толерантний до геїв, я так думаю - бо демократ :
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17.05.2024 18:16 Ответить
До геїв-так, але не до прокремлівських ...
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17.05.2024 18:41 Ответить
Тому що чорт ладану боїться!
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17.05.2024 18:17 Ответить
Наталия це куди?
Наталья
Наталія
Проте як завжди, патріотичний вступ (щоб відразу "нє білі") і купа лайна на завершення, бо запам'ятовуються саме останні слова - (Друг Зеленського отримує МІЛЬЙОНИ), між тим "жирним" було виділено саме про афуїтітєльні успіхи "Російської армії".

А чому на жодному заході Блінкена не був присутній Єрмак
Чому не був, він якраз за ударником (барабанами сидів) коли Блінкен, будучі шульгою, лобав на ритмусі

І вибачаюсь, що таке заходи Блінкена і чому там обов'язково хтось має бути присутній, скажімо так, від України?
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17.05.2024 22:44 Ответить
Він взагалі давно "щез із горизонту"! Ходять слухи що хоче сховаться десь на посаді посла на кілька місяців - щоб про нього "забули" і не пов"язували теперішні "просери" з його особою А потім урочисто повернуться і сісти в крісло прем"єр-міністра (коли теперішній остаточно всереться)
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19.05.2024 04:38 Ответить
Изгнание Щойгу из Рая-это конечно шедевр...Покруче картин Леонардо и икон Деонисия Ржал минут 5
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17.05.2024 19:42 Ответить
карлік-велорикша жесть.
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17.05.2024 20:11 Ответить
На днях на вулицю вийшов Коло під"їзду стоїть кілька сусідок І між ними - "ждуниха" Яка ждала Путіна в березні та відкрито погрожувала сусідам - "АТОвцю" та волонтеру тим, що їх першими "здасть" кацапам Стою й кажу "у простір":
- А в Благавещенске сейчас китайцы "расеян" учат варить чумизу с гаоляном и петь "Алеет восток"...
Вони питають:
- А що це таке?
Кажу:
- Та це види проса такі Головні продукти харчування в Північному Китаї ... А пісня - Гімн КНР...
"Ждуниха" завертілася і "здриснула" ... Зрозуміла натяк (вона родом з Благовєщенська)...
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19.05.2024 05:22 Ответить
 
 