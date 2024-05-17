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Кремлівський дует, світле майбутнє рф, прохід у пекло. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Робоча поїздка до Китаю
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Шлях до одужання
Питання
Краще так...
Кремлівський дует
Вікно у Європу? Ні, прохід у пекло.
Чим багаті...
Світле майбутнє рф
Фінал відомий...
Незламний Харків
Час прощатися
"Изгнание шойгу из рая. Икона времен Рюрика."
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Шкідливо для здоров'я
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Топ коментарі
+8 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар17.05.2024 19:42
+5 Alex123QAlex123
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+3 Наталия Гончар
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Російська армія намагається примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля противника наразі зосереджені на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська на Харківщині, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.Про це https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0L5mPNTr9UzxJPaeLBk3zuDVPeeBFpp2PSJTTnusaDnYWCE3RiBcuRE5Nh8FxRxcEl повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Дмитро Чекалкин: Друг Зеленського отримує МІЛЬЙОНИ з бюджету https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-drug-zelenskogo-otrimu%D1%94-miljoni-z-byudzhetu-krajni.html https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-drug-zelenskogo-otrimuє-miljoni-z-byudzhetu-krajni.html
А чому на жодному заході Блінкена не був присутній Єрмак-хтось знає що-небудь про це?
Наталья
Наталія
Проте як завжди, патріотичний вступ (щоб відразу "нє білі") і купа лайна на завершення, бо запам'ятовуються саме останні слова - (Друг Зеленського отримує МІЛЬЙОНИ), між тим "жирним" було виділено саме про афуїтітєльні успіхи "Російської армії".
А чому на жодному заході Блінкена не був присутній Єрмак
Чому не був, він якраз за ударником (барабанами сидів) коли Блінкен, будучі шульгою, лобав на ритмусі
І вибачаюсь, що таке заходи Блінкена і чому там обов'язково хтось має бути присутній, скажімо так, від України?
- А в Благавещенске сейчас китайцы "расеян" учат варить чумизу с гаоляном и петь "Алеет восток"...
Вони питають:
- А що це таке?
Кажу:
- Та це види проса такі Головні продукти харчування в Північному Китаї ... А пісня - Гімн КНР...
"Ждуниха" завертілася і "здриснула" ... Зрозуміла натяк (вона родом з Благовєщенська)...