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Новини
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ФСБ вербують українських біженців для диверсій в Європі та Україні, - WSJ

Диверсанти ФСБ у Польщі

У 2023 році у Польщі ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на ФСБ та планувала, зокрема, спустити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

"Росія змогла вразити один із секретних складів боєприпасів на території України завдяки наведенню координат українського біженця в Польщі, Він коригував удари за допомогою камер, які розставляв на залізниці. Вони фіксували переміщення потягів з технікою і зброєю, і росіяни, з'єднавши записи, змогли точно вирахувати, куди саме їх привезли.

Біженця з України завербували російські спецслужби. Звати його Максим Лега, і на той момент, коли його завербували російські спецслужби, йому було 22 роки й він не мав роботи", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що чоловік не отримував у Польщі соціальної допомоги, а тому спочатку погодився малювати графіті на віддалених парканах та підземних переходах, за що йому платили по 7 доларів.  А згодом з ним через Telegram зв'язався чоловік, який назвався Анджеєм. Він запропонував встановлювати камери вздовж залізничних колій, які перевозили західну військову допомогу в Україну. За це платили набагато більше і "вільний художник" продався ворогу. Звісно, що так званий Анджей працював на ФСБ Росії.

Росія посилює диверсійну роботу в Європі

Невідомо, чи інформація, надана українським біженцем  та іншими завербованими, безпосередньо призвела до російських ударів по поставках західної зброї, яку регулярно перевозили до України з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Але західні чиновники кажуть, що Росія успішно поєднала кадри з камер з  супутниковими спостереженнями, щоб відстежувати поставки обладнання та боєприпасів з Польщі та інших місць до таємних складів в Україні, де їх вразили дрони та керовані ракети.

"Ці дешеві та, здавалося б, недолугі спроби не можна недооцінювати. Вони є частиною великого арсеналу збору розвідувальних даних, який допоміг Росії знищити ключові матеріали з мінімальними витратами", – сказав високопосадовець західної військової розвідки.

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Справа польського шпигунського угруповання показує нові зусилля Москви щодо посилення своїх шпигунських можливостей у Європі, оскільки Кремль вступає в тривалу конфронтацію із Заходом.

Частина їхньої мережі постраждала, коли понад 600 російських дипломатів були вислані після вторгнення 2022 року. Велика Британія заявила, що дві третини висланих з Європи, ймовірно, були шпигунами.

У квітні британська поліція заарештувала п'ятьох чоловіків за те, що вони спалили склад, пов'язаний з Україною, і допомогли Росії виявити інші можливі цілі диверсії. Це сталося після арешту минулого року болгарських шпигунів, які, як стверджується, стежили за військовими об'єктами Великої Британії.

Кілька тижнів тому влада Німеччини заарештувала двох громадян Німеччини та Росії, яких звинувачують у передачі фотографій та відео військової інфраструктури.

Нагадаємо, У Румунії серед біженців з України виявили російських шпигунів. Серед цілей шпигунів було отримання інформації про оборону та безпеку Румунії. Також вони прагнули здобути "надзвичайно важливі дані" про допомогу, яку держава пропонує Україні. Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання та дислокацію війська.

Автор: 

Польща (8471) ФСБ (1448) шпигунство (984)


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Топ коментарі
+8
) то треба бути дибілом зі справкою, щоб у 22 роки не розуміти за що тобі платять коли знімаєш воєнні обʼєкти.

пс. Багато «наших» за кордоном з неоднозначною позицією і паспортами лнр/лнр. Ще та наволоч.
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15.05.2024 10:13
+5
То коли повертаєтесь?
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15.05.2024 10:13
+4
О, вже й всралося і відмовилося від батьківщини. Та хєр з тобою. Живи, де живеш і в Україну не суйся. Тут такі не потрібні.
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15.05.2024 10:27
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тобто не факт, що він знав, що працює на фсб?
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15.05.2024 10:05 Відповісти
) то треба бути дибілом зі справкою, щоб у 22 роки не розуміти за що тобі платять коли знімаєш воєнні обʼєкти.

пс. Багато «наших» за кордоном з неоднозначною позицією і паспортами лнр/лнр. Ще та наволоч.
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15.05.2024 10:13 Відповісти
ти не повіриш, скільки у німеччині лохів, що не можуть розібратися в договорі, який підписують. і їм далеко за 22.
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15.05.2024 10:20 Відповісти
Тобто після зливу операції в Конгресі русня обрала інший шлях.
Зняли блокаду з польського кордону, але встановили всюди камери.
Давайте, везіть західну зброю. А ми її в Україні всю одразу знищимо.
Може навіть щось спробуємо Ірану або КНДР продати через щурів в МО.
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15.05.2024 10:07 Відповісти
То коли повертаєтесь?
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15.05.2024 10:13 Відповісти
він написав "біженці" в лапках. тобто себе він вважає справжнім біженцем.
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15.05.2024 10:22 Відповісти
О, вже й всралося і відмовилося від батьківщини. Та хєр з тобою. Живи, де живеш і в Україну не суйся. Тут такі не потрібні.
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15.05.2024 10:27 Відповісти
о-о-о... то ти ж вже 25 років живеш? і Чонгар обороняв? і ти вояка, підполковник і тобі 66 років і був на 2 війнах? ботяра дермаковський... зникни з Цензора... набирають дебілів за 3 копійки, навіть брехати не годне
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15.05.2024 10:59 Відповісти
а махни волшебнай палочкой!
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15.05.2024 10:21 Відповісти
Ухиллєси наносять удар у відповідь?
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15.05.2024 10:34 Відповісти
З 2014 року там тої наволочі купа,так любили "рускі мір" що за кордон ує***али
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15.05.2024 10:45 Відповісти
В 22 года не иметь работы в Польше это надо быцть сверх тупым и ленивым. Мы, в Польше, за то, чтобы вот таких не имеющих работы мужчин украинцев всех выслать на Родину на защиту своей страны.
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15.05.2024 10:45 Відповісти
Тільки це не зовсім вербування біженців для терактів, це скоріше пошук зв'язку з любителями "русського миру", що звісно дуже ********** паРашу, але втекли в "загниваючу гейЄвропу". В Україні таких більш ніж вдосталь. А все оце - не мав соцдопомоги, гроші.... бла-бла-бал. Здоровий лоб (а інший підготовку до теракту навряд потягнув би) 22 років, запросто міг знайти роботу в ЄС. Він просто погодився на улюблену справу та ще і за легкі гроші - терор в ім'я Путлєра.
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15.05.2024 10:50 Відповісти
Ну, нашого бидла там дофіга. Чудовий привід усіх втікачів повернути на історичну батьківщину з Європи. Бо знайдеться немало такий істот, що погодяться на подібні злочини.
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15.05.2024 11:06 Відповісти
А на родине они на это не согласятся ?! ))))
Наивный ты наш... )))
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15.05.2024 13:53 Відповісти
На родине їх СБУ дуже швидко бере за дупу. Тут мова про Європу та небезпеку там. Рузкагаварящчій ти нє наш.
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15.05.2024 14:04 Відповісти
Не будь наивной и не воспринимай статью буквально!
Человек живёт в правовом государстве, он вправе считать что работу которую ему дали не является "шпионской"!
Его наняли что то установить- он установил, а как это "что то " потом использует заказчик - он мог и не знать и не должен знать!
Вот ты на своей работе знаешь, что и для твое руководство "выпускает и делает"!? Ты молча делаешь СВОЮ часть работы и можешь вполне законно не знать последующие её этапы!!!
Просто для Украины сейчас очень интересный обос ..ть украинцев за рубежом... Поэтому могу выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, лишь бы очернить !
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15.05.2024 19:20 Відповісти
Коли тебе візьмуть за сраку та депортують, або посадять у в'язницю , то наступного разу будеш обережно брати роботу у фсбешників, які тобі добре за це заплатять.
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15.05.2024 20:08 Відповісти
пока нет приговора суда вступившего в законную силу - это КЛЕВЕТА НА НЕГО!!!
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15.05.2024 20:12 Відповісти
Це твій колєга по цеху ?

Тебе теж незабаром візьмуть за дупу. Готуйся.
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15.05.2024 20:52 Відповісти
Скоро ВСЕХ ВАС привлекут к ответственности!!!
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15.05.2024 21:08 Відповісти
всіх московитів етнічних на олівець по усьому світові , не важливо коли звідки заїхав і де працює - це метастаза на 99%
цивілізація досить толерувати московита він знищить тебе - ЦИВІЛІЗАЦІЯ АГОВ !
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15.05.2024 11:19 Відповісти
Нужно вводить денежные вознаграждения за слив шпионов питаарааашки. Сдал рашистика и получил бабла на новую тачку ))
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15.05.2024 13:25 Відповісти
Человек живёт в правовом государстве, он вправе считать что работу которую ему дали не является "шпионской"!

Его наняли что то установить- он установил, а как это "что то " потом использует заказчик - он мог и не знать и не должен знать!

Вот ты на своей работе знаешь, что и для твое руководство "выпускает и делает"!? Ты молча делаешь СВОЮ часть работы и можешь вполне законно не знать последующие её этапы!!!

Просто для Украины сейчас очень интересный обос ..ть украинцев за рубежом... Поэтому могу выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, лишь бы очернить !

С таким же успехом можно обвинить работников завода BMW за то что они выпускают машины, на которых российские оккупанты ездят на оккупированной территории...
А почему бы не обвинить работников завода котоые выпустили эти видео камеры?! Ведь именно они их выпустили !?
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15.05.2024 19:23 Відповісти
 
 