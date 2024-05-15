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Новости
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ФСБ вербуют украинских беженцев для диверсий в Европе и Украине, - WSJ

Диверсанти ФСБ у Польщі

В 2023 году в Польше ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на ФСБ и планировавшую, в частности, спустить с рельсов поезд с военным транспортом в Польше и Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Россия смогла ударить по одному из секретных складов боеприпасов на территории Украины благодаря наведению координат украинским беженцем в Польше, Он корректировал удары с помощью камер, которые расставлял на железной дороге. Они фиксировали перемещение поездов с техникой и оружием, и россияне, соединив записи, смогли точно вычислить, куда именно их привезли.

Беженца из Украины завербовали российские спецслужбы. Зовут его Максим Лега. На момент, когда его завербовали российские спецслужбы, ему было 22 года, и он не имел работы", - говорится в материале.

Отмечается, что мужчина не получал в Польше социальной помощи, поэтому сначала согласился рисовать граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, за что ему платили по 7 долларов. А потом с ним через Telegram связался человек, назвавшийся Анджеем. Он предложил устанавливать камеры вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили западную военную помощь в Украину. За это платили гораздо больше, и "свободный художник" продался врагу. Конечно, так называемый Анджей работал на ФСБ России.

Россия усиливает диверсионную работу в Европе

Неизвестно, привела ли информация, предоставленная украинским беженцем и другими завербованными, непосредственно к российским ударам по поставкам западного оружия, которое регулярно перевозили в Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Но западные чиновники говорят, что Россия успешно соединила кадры с камер со спутниковыми наблюдениями, чтобы отслеживать поставки оборудования и боеприпасов из Польши и других мест на секретные склады в Украине, где по ним ударили дроны и управляемые ракеты.

"Эти дешевые и, казалось бы, нелепые попытки нельзя недооценивать. Они являются частью большого арсенала сбора разведывательных данных, который помог России уничтожить ключевые материалы с минимальными затратами", - сказал высокопоставленный чиновник западной военной разведки.

Также читайте: Российские шпионы-нелегалы Шапошниковы помогли ГРУ подорвать склады боеприпасов во Врбетице, - СМИ

Дело польской шпионской группировки показывает новые усилия Москвы по усилению своих шпионских возможностей в Европе, поскольку Кремль вступает в длительную конфронтацию с Западом.

Часть их сети пострадала, когда более 600 российских дипломатов были высланы после вторжения 2022 года. Великобритания заявила, что две трети высланных из Европы, вероятно, были шпионами.

В апреле британская полиция арестовала пятерых мужчин за то, что они сожгли склад, связанный с Украиной, и помогли России выявить другие возможные цели диверсии. Это произошло после ареста в прошлом году болгарских шпионов, которые, как утверждается, следили за военными объектами Великобритании.

Несколько недель назад власти Германии арестовали двух граждан Германии и России, которых обвиняют в передаче фотографий и видео военной инфраструктуры.

Напомним, в Румынии среди беженцев из Украины обнаружили российских шпионов. Среди целей шпионов было получение информации об обороне и безопасности Румынии. Также они стремились получить "чрезвычайно важные данные" о помощи, которую государство предлагает Украине. Кроме того, они искали информацию о военных учениях и дислокации войск.

Автор: 

Польша (8390) ФСБ (1934) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+8
) то треба бути дибілом зі справкою, щоб у 22 роки не розуміти за що тобі платять коли знімаєш воєнні обʼєкти.

пс. Багато «наших» за кордоном з неоднозначною позицією і паспортами лнр/лнр. Ще та наволоч.
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15.05.2024 10:13
+5
То коли повертаєтесь?
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15.05.2024 10:13
+4
О, вже й всралося і відмовилося від батьківщини. Та хєр з тобою. Живи, де живеш і в Україну не суйся. Тут такі не потрібні.
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15.05.2024 10:27
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тобто не факт, що він знав, що працює на фсб?
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15.05.2024 10:05 Ответить
) то треба бути дибілом зі справкою, щоб у 22 роки не розуміти за що тобі платять коли знімаєш воєнні обʼєкти.

пс. Багато «наших» за кордоном з неоднозначною позицією і паспортами лнр/лнр. Ще та наволоч.
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15.05.2024 10:13 Ответить
ти не повіриш, скільки у німеччині лохів, що не можуть розібратися в договорі, який підписують. і їм далеко за 22.
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15.05.2024 10:20 Ответить
Тобто після зливу операції в Конгресі русня обрала інший шлях.
Зняли блокаду з польського кордону, але встановили всюди камери.
Давайте, везіть західну зброю. А ми її в Україні всю одразу знищимо.
Може навіть щось спробуємо Ірану або КНДР продати через щурів в МО.
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15.05.2024 10:07 Ответить
То коли повертаєтесь?
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15.05.2024 10:13 Ответить
він написав "біженці" в лапках. тобто себе він вважає справжнім біженцем.
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15.05.2024 10:22 Ответить
О, вже й всралося і відмовилося від батьківщини. Та хєр з тобою. Живи, де живеш і в Україну не суйся. Тут такі не потрібні.
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15.05.2024 10:27 Ответить
о-о-о... то ти ж вже 25 років живеш? і Чонгар обороняв? і ти вояка, підполковник і тобі 66 років і був на 2 війнах? ботяра дермаковський... зникни з Цензора... набирають дебілів за 3 копійки, навіть брехати не годне
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15.05.2024 10:59 Ответить
а махни волшебнай палочкой!
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15.05.2024 10:21 Ответить
Ухиллєси наносять удар у відповідь?
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15.05.2024 10:34 Ответить
З 2014 року там тої наволочі купа,так любили "рускі мір" що за кордон ує***али
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15.05.2024 10:45 Ответить
В 22 года не иметь работы в Польше это надо быцть сверх тупым и ленивым. Мы, в Польше, за то, чтобы вот таких не имеющих работы мужчин украинцев всех выслать на Родину на защиту своей страны.
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15.05.2024 10:45 Ответить
Тільки це не зовсім вербування біженців для терактів, це скоріше пошук зв'язку з любителями "русського миру", що звісно дуже ********** паРашу, але втекли в "загниваючу гейЄвропу". В Україні таких більш ніж вдосталь. А все оце - не мав соцдопомоги, гроші.... бла-бла-бал. Здоровий лоб (а інший підготовку до теракту навряд потягнув би) 22 років, запросто міг знайти роботу в ЄС. Він просто погодився на улюблену справу та ще і за легкі гроші - терор в ім'я Путлєра.
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15.05.2024 10:50 Ответить
Ну, нашого бидла там дофіга. Чудовий привід усіх втікачів повернути на історичну батьківщину з Європи. Бо знайдеться немало такий істот, що погодяться на подібні злочини.
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15.05.2024 11:06 Ответить
А на родине они на это не согласятся ?! ))))
Наивный ты наш... )))
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15.05.2024 13:53 Ответить
На родине їх СБУ дуже швидко бере за дупу. Тут мова про Європу та небезпеку там. Рузкагаварящчій ти нє наш.
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15.05.2024 14:04 Ответить
Не будь наивной и не воспринимай статью буквально!
Человек живёт в правовом государстве, он вправе считать что работу которую ему дали не является "шпионской"!
Его наняли что то установить- он установил, а как это "что то " потом использует заказчик - он мог и не знать и не должен знать!
Вот ты на своей работе знаешь, что и для твое руководство "выпускает и делает"!? Ты молча делаешь СВОЮ часть работы и можешь вполне законно не знать последующие её этапы!!!
Просто для Украины сейчас очень интересный обос ..ть украинцев за рубежом... Поэтому могу выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, лишь бы очернить !
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15.05.2024 19:20 Ответить
Коли тебе візьмуть за сраку та депортують, або посадять у в'язницю , то наступного разу будеш обережно брати роботу у фсбешників, які тобі добре за це заплатять.
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15.05.2024 20:08 Ответить
пока нет приговора суда вступившего в законную силу - это КЛЕВЕТА НА НЕГО!!!
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15.05.2024 20:12 Ответить
Це твій колєга по цеху ?

Тебе теж незабаром візьмуть за дупу. Готуйся.
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15.05.2024 20:52 Ответить
Скоро ВСЕХ ВАС привлекут к ответственности!!!
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15.05.2024 21:08 Ответить
всіх московитів етнічних на олівець по усьому світові , не важливо коли звідки заїхав і де працює - це метастаза на 99%
цивілізація досить толерувати московита він знищить тебе - ЦИВІЛІЗАЦІЯ АГОВ !
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15.05.2024 11:19 Ответить
Нужно вводить денежные вознаграждения за слив шпионов питаарааашки. Сдал рашистика и получил бабла на новую тачку ))
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15.05.2024 13:25 Ответить
Человек живёт в правовом государстве, он вправе считать что работу которую ему дали не является "шпионской"!

Его наняли что то установить- он установил, а как это "что то " потом использует заказчик - он мог и не знать и не должен знать!

Вот ты на своей работе знаешь, что и для твое руководство "выпускает и делает"!? Ты молча делаешь СВОЮ часть работы и можешь вполне законно не знать последующие её этапы!!!

Просто для Украины сейчас очень интересный обос ..ть украинцев за рубежом... Поэтому могу выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, лишь бы очернить !

С таким же успехом можно обвинить работников завода BMW за то что они выпускают машины, на которых российские оккупанты ездят на оккупированной территории...
А почему бы не обвинить работников завода котоые выпустили эти видео камеры?! Ведь именно они их выпустили !?
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15.05.2024 19:23 Ответить
 
 