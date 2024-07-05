У КПП "Угринів" на кордоні з Польщею можливий сповільнений рух через некоректну роботу бази даних, - ДПСУ

Державна прикордонна служба попередила про труднощі перетину кордону в КПП "Угринів", що знаходиться на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Угринів". За інформацією, отриманою від польської сторони, через некоректну роботу бази даних можливий сповільнений рух у пункті пропуску", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ попросили громадян врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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