УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5783 відвідувача онлайн
Новини
361 0

У КПП "Угринів" на кордоні з Польщею можливий сповільнений рух через некоректну роботу бази даних, - ДПСУ

У пункті пропуску Угринів можливий сповільнення руху

Державна прикордонна служба попередила про труднощі перетину кордону в КПП "Угринів", що знаходиться на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Угринів". За інформацією, отриманою від польської сторони, через некоректну роботу бази даних можливий сповільнений рух у пункті пропуску", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ попросили громадян врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну, - "слуга народу" Наталуха

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4820)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 