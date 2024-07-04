Щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну, - "слуга народу" Наталуха
Щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити територію України щодня.
Про це заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Відсутність цього інструментарію (економічного бронювання. - Ред.) має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень з робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не "світитися" у реєстрах". Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", - сказав парламентар.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі заявили, що останнім часом фіксується збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон групами.
Будь ласка, зачекайте...
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з "прєпятствіямі" через Тису.
Апарат гнилий, паршивий, але, необхідний, якщо ми хочемо мати Державу Україна
а інакше - атаман Зелений.
нє, не ЗЄльоний ЗЄля, а реальний!
людиною був видатною, боровся за волю і правду проти всіх урядів Української Держави.
довоювався - більшовики стрельнули.
і все це було в 30 км від Києва, в Трипіллі
А чиновників різного рангу? А всілякого управлінського непотребу? А податкова? А там такий безлад! Навіть не безлад, там повний хаос! От взяти їх і почистити від всілякого непотребу, нехай хоч окопи копають, і то користь...
питання лише в кількості безладу.
катастрофа настає, коли невинний безлад перетворюється в системний ЗЄльоний бардак, який розвалює Українську Державу.
Україні потрібен Гетьман !
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?
Українці, переможуть окупантів з московщини, як би оті ЖДУНИ з приблудами95, не робили їм перешкоди!! Пам'ять про убитих Українців, ще з часі недавньої Історії, цього вимагає!
А полову, відсіємо! На то і є ВІТЕР
чого тільки "вартують" дії друзів на кшталт баканаФФа, безуглих, єрмачків....та фейк-справи проти ПАТРІОТІВ: Червінського і Со....
в нього люди вірили !
ЗЄ та СН же зробили все для підняття престижу ЗСУ та мотивації українців:
- дурні накази військовим віддавали,
- мобілізацію провалювали,
- зрадників на посади призначали,
- мародерством гуманітарки займалися;
- західну фінансову допомогу крали;
- військове командування принижували та хейтили.
Так, мені дуже зручно, бо маючи знання та керуючись досвідом, я заздалегідь подбав про свою безпеку, коли придурки кинули країну у прірву навесні 19-го.
PS Я в курсі, що всі, хто не лиже дупу порошенка - всі зелені жаби. Для Вас весь світ коричнево-білий.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
а нас зробили
Ідіоти ЗЄльоні! Самі себе зробили !
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Кабіннет, який займається цим у ТЦК лише один і має пропускну здатність до 30 людей на добу. А оновити дані, забронюватися, пройти влк з інших причин потрібно кільком десяткам тисяч людей.
Тобто - дебільні закони прийняли, а засобів реалізації цих законів - не заабеспечили.
Щодо ЦНАП, Резерв+ і тд - воно працює далеко не для всіх, а тільки для тих, хто оновлював дані.
Просто на вулиці звертаєтеся до команди "бусифікаторів", і вже до кінця дня у вас є реальний шанс відправитися на полігон.
Все для людей!
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Причем уже скоро будет размером с народно-освободительной армией Китая, а толку ноль. Десятки тысяч ( а то и больше ) числятся, получают оклад, премии, иногда боевые, а ничего не делают.
Вон там 95 квартал в нацгвардии числится, кто-то на фронте числится, а на деле дачу начальнику ТЦК строит, куча посад, которые можно заменить гражданскими - причем с меньшей квалификацией и окладом, но на них сидят майоры, подполковники и прочие.
Вон живой пример - аж целый майор, речник Повітряних сил ЗСУ, чтобы раз в неделю читать по бумажке то, что все давно уже прочитали в телеграм
Несколько дивизий ТЦК, которые с утра до ночи кохфей с хотдогами жуют да зазевавшихся ловят в тылу ( к ним прибавить еще патрули полиции, которые специально к ним приставлены )
Это те которые числятся просто. И в тылу. Но и на передовой не лучше - вроде укомплектована рота, а на деле - столько-то отказники, эти по болезни, эти по старости, эти в СЗЧ, эти - аватары....
Но все числятся, все получают оклад, надбавки и прочее.
Дык дайте вместо 4. которые числятся это денежное довольствие реальному человеку и многое поменяется
Нахрена отлавливать силой кого-то и чтобы он за 40.000 ломом траншею где-то рыл?
Наймите гражданских за 40.000 и те с удовольствием это будут делать. Захотят - уволятся, придут другие.
Но тогда и отчетность будет и люди не будут себя чувствовать как батраки на барщине
Да много всего.. А у нас хотят победить кацапов и кацапскими методами. Не получится победить кацапов капскими методами - у кацапов просто арифметически больше самих кацапов, вооружения и огромная территория. И плюс ракеты, которыми регулярно обстреливается все украинские объекты
А ми вважали, що сам підхід до бронювання, де на днях кабмін дозволив бронювати ще більше чиновників, сам факт бронювання клованів, мусорів, прокулолів і іншої сволоти, коли люди починають розуміти, що працівники будуть зточені на фронті, а в державі лишиться ось оце ось усе - заброньовані трутні.
В Україні є ЗСУ !
За різними оцінками шоста чи дванадцята армія світу.
Чому німці бились до останнього дня і навіть після капітуляції? Були Гітлерюгенд та Фольксштурм, які також воювали у вже безнадійних ситуаціях.
До речі, дивізія "Гітлерюгенд" була однією із самих мотивованих.
Тому що німці до останнього дня вірили у свої сили і свого вождя - фюрера.
А ЗЄльоні пропонують "економічне бронювання" !!! 😈
В жодній країні такого не має і не було !!!
В Швейцарії служать в одному підрозділі і директор банку, і його найнижчий клерк.
чи ти дарма зайшов на Цензор?
валив би в свої Аднакласнікі 😂👍
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Хто про це замислюється на перед - у всіх у планах відсидіти термін у кабінеті, накрасти, вивести капітал за кордон і потім звалити з країни. Або ж тут залишитися, але оточений красивим триметровим парканом у своїй невеликій чотириповерховій хатинці в престижному районі.
Немає ніяких "чарівних паличок"! Є складна, важка, тривала та неприємна робота… яку ніхто в уряді не збирається виконувати.
А тут як худоба - запхали в бус, вивантажили на полігоні і сиди чекай, коли тебе барин вибере якийсь.
довели Україну до самого краю....
Задолбало это шапито.
24.02.2024 було страшно, але з надією на Перемогу та очищення.
Зараз в тилу тотальна ЗЄльона гниль !
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Зеленські то біда для України, ну і той хто його обирав, рада подорослішати.
.... а інакше - ніяк!
Сцють в очі і кажуть, що то божа роса.
більше тікатимуть. Звісно, зараз намалюють статистику, шо мол не так то і багато хоче втекти. Казати «ну і валіть собі» - не варіант, бо країна скотиться у дупу, бо комусь треба піднімати те, що залишиться після війни. Особливо після припинення бойових дій, коли всі повернуться додому. Багато хто з передової у кого є сімʼя та можливість заробляти за кордоно теж думають валити, бо невизначеність для сімʼї та можливість «другої війни» та закритих кордонів спонукає шукати кращих варіантів і переважає над почуттям боргу перед своєю землею та державою, яка не пропонує тобі захист (хоча б НАТО), адже свобода і життя найдорожче, шо в нас є.