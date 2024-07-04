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Щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну, - "слуга народу" Наталуха

200 чоловіків щодня намагаються втекти за кордон

Щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити територію України щодня.

Про це заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Відсутність цього інструментарію (економічного бронювання. - Ред.) має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень з робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не "світитися" у реєстрах". Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі заявили, що останнім часом фіксується збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон групами. 

Читайте: Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримано на березі Тиси, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

кордон (4817) Наталуха Дмитро (34) ухилянти (991)


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Топ коментарі
+15
Зараз чомусь тікають, мабуть забули як "на стадіоні" аплодували, коли "свой парєнь з народа" громив на дебатах "шоколадного боригу". Мають залишатись та захищати свій вибір.
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04.07.2024 10:59 Відповісти
+14
А першопричина в загальному хаосі, безладі і беззаконні.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
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04.07.2024 10:59 Відповісти
+12
зе ізбєратєль ліняєт
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04.07.2024 10:53 Відповісти
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04.07.2024 10:52 Відповісти
Молдовські прикордонники говорять, що за останній місяць кількість перетинів збільшилася в 3-4 рази. Зараз "Офіс простих рішень" мабуть і ДПСУ в таку кількість раз збільшить.
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04.07.2024 10:52 Відповісти
зе ізбєратєль ліняєт
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04.07.2024 10:53 Відповісти
єдіний ЗЄля марафон,


з "прєпятствіямі" через Тису.
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04.07.2024 11:26 Відповісти
Зверніть увагу що коментарі по економічному бронюванню дає такий собі слуга народу Наталуха Д. А. який чисто випадкова народився в городе москва у 1987р . Ще один патріот України з кацапскімі карнямі.
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04.07.2024 11:40 Відповісти
у наталух нема родіни, Кривий Ріг чи москва - какая разніца. он же - нє ідіот...
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04.07.2024 11:52 Відповісти
Це тільки тих - кого затримали - тільки румуни хвалилися - шо до них перебігло 16 тис
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04.07.2024 10:54 Відповісти
Бронь для поліцейських, прокурорів, депутатів не деморалізує
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04.07.2024 10:55 Відповісти
А інспекторів по паркуванню?! А цирки і всілякі шапіто? Та навіть в електромережах, тих, кого реально потрібно бронювати, бо вміють і щось роблять відсотків 10, не більше, все решта управлінці... А чиновників?...
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04.07.2024 11:03 Відповісти
Бронь поліцейських і прокурорів не деморалізує - вони "аппарат насильства" Держави.
Апарат гнилий, паршивий, але, необхідний, якщо ми хочемо мати Державу Україна

а інакше - атаман Зелений.
нє, не ЗЄльоний ЗЄля, а реальний!
людиною був видатною, боровся за волю і правду проти всіх урядів Української Держави.
довоювався - більшовики стрельнули.
і все це було в 30 км від Києва, в Трипіллі
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04.07.2024 11:22 Відповісти
Я, взагалі-то, про інспекторів по паркуванню. В них бронь до закінчення воєнного стану...
А чиновників різного рангу? А всілякого управлінського непотребу? А податкова? А там такий безлад! Навіть не безлад, там повний хаос! От взяти їх і почистити від всілякого непотребу, нехай хоч окопи копають, і то користь...
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04.07.2024 11:27 Відповісти
безлад - родова риса будь якої системи, чи то державного апарату чи банд батьки махна.
питання лише в кількості безладу.

катастрофа настає, коли невинний безлад перетворюється в системний ЗЄльоний бардак, який розвалює Українську Державу.

Україні потрібен Гетьман !
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04.07.2024 11:40 Відповісти
Дякуємо США та Зіхідним Партнерам х, за допомогу Україні!
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?
Українці, переможуть окупантів з московщини, як би оті ЖДУНИ з приблудами95, не робили їм перешкоди!! Пам'ять про убитих Українців, ще з часі недавньої Історії, цього вимагає!
А полову, відсіємо! На то і є ВІТЕР
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04.07.2024 10:56 Відповісти
ЗЕ & Co не в состоянии изменить добровольные походы в ТЦК... вот тебе и результат
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04.07.2024 10:57 Відповісти
ЗЕ & Co приклали "максимум зусиль" в 2022-му, щоб знищити ВЕСЬ патріотизм, волонтерство, добровільність...

чого тільки "вартують" дії друзів на кшталт баканаФФа, безуглих, єрмачків....та фейк-справи проти ПАТРІОТІВ: Червінського і Со....
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04.07.2024 11:07 Відповісти
при Залужному було інакше!
в нього люди вірили !
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04.07.2024 11:24 Відповісти
І чого б це...

ЗЄ та СН же зробили все для підняття престижу ЗСУ та мотивації українців:
- дурні накази військовим віддавали,
- мобілізацію провалювали,
- зрадників на посади призначали,
- мародерством гуманітарки займалися;
- західну фінансову допомогу крали;
- військове командування принижували та хейтили.
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04.07.2024 10:57 Відповісти
все по-плану...по-оманському плану.....
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04.07.2024 11:08 Відповісти
Зараз чомусь тікають, мабуть забули як "на стадіоні" аплодували, коли "свой парєнь з народа" громив на дебатах "шоколадного боригу". Мають залишатись та захищати свій вибір.
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04.07.2024 10:59 Відповісти
Просто відмінно, пане Сєрожа. Я за оце все не голосував.
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04.07.2024 13:22 Відповісти
Ти, Сєрожа, жабу свою зелену приструни. Ви тут думаєте, що маєте право обирати дебілів, пройдисвітів та покидьків, а створені вами проблеми має вирішувати хтось інший?
Так, мені дуже зручно, бо маючи знання та керуючись досвідом, я заздалегідь подбав про свою безпеку, коли придурки кинули країну у прірву навесні 19-го.
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05.07.2024 06:52 Відповісти
Ну так якщо тобі байдуже до проблем України, то нах ти лізеш зі своїми придуркуватими дописами? Ти нічим не кращий за зрадників зі сходу.

PS Я в курсі, що всі, хто не лиже дупу порошенка - всі зелені жаби. Для Вас весь світ коричнево-білий.
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05.07.2024 10:29 Відповісти
Придурок це ти і подібні до тебе. Принеси користь суспільству, більше ніколи не ходи на вибори.
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05.07.2024 13:31 Відповісти
А чого мені в Австріїї на вибори ходити?
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05.07.2024 14:59 Відповісти
А першопричина в загальному хаосі, безладі і беззаконні.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
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04.07.2024 10:59 Відповісти
Вони стали всі президентами,
а нас зробили


Ідіоти ЗЄльоні! Самі себе зробили !

.
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04.07.2024 11:15 Відповісти
Ну то коли держава ставить людей "у позу"...от типовий приклад - за законом дали 3 місяці на оннновлення даних, при цьому студентам, заброньованим і тд потрібно оновлювати дані у ТЦК кожні пів-року.
Кабіннет, який займається цим у ТЦК лише один і має пропускну здатність до 30 людей на добу. А оновити дані, забронюватися, пройти влк з інших причин потрібно кільком десяткам тисяч людей.
Тобто - дебільні закони прийняли, а засобів реалізації цих законів - не заабеспечили.
Щодо ЦНАП, Резерв+ і тд - воно працює далеко не для всіх, а тільки для тих, хто оновлював дані.
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04.07.2024 11:00 Відповісти
Якщо маєте бажання пройти ВЛК без черги, то для вас вже створені всі умови!
Просто на вулиці звертаєтеся до команди "бусифікаторів", і вже до кінця дня у вас є реальний шанс відправитися на полігон.
Все для людей!
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04.07.2024 11:23 Відповісти
Странно, кто бы мог подумать что после принятия реально неконституционных законов и после того что творят определенные структуры - будет происходить такое? Вообще же не возможно было предположить. Вместо того чтобы ужаться, чтобы перестать тратить деньги на всякое говно, вместо того чтобы хотя бы попробовать найти способы мотивировать людей - даже кацапы это понимают и делают - вы пошли чисто репрессивным путем. А потом удивляетесь что миллионы людей спрятались, выпали из экономики, тысячами бегут за границу. У вас сейчас начнут рушиться налоговые поступления. Потом вы начнете высылать штрафы по почте - и у вас рухнет еще банковская система. Вы ребята, там наверху - не пробовали начинать не с самых плохих решений?
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04.07.2024 11:00 Відповісти
Вместо того чтобы ужаться, чтобы перестать тратить деньги на всякое говно, вместо того чтобы хотя бы попробовать найти способы мотивировать людей
========

Причем уже скоро будет размером с народно-освободительной армией Китая, а толку ноль. Десятки тысяч ( а то и больше ) числятся, получают оклад, премии, иногда боевые, а ничего не делают.
Вон там 95 квартал в нацгвардии числится, кто-то на фронте числится, а на деле дачу начальнику ТЦК строит, куча посад, которые можно заменить гражданскими - причем с меньшей квалификацией и окладом, но на них сидят майоры, подполковники и прочие.
Вон живой пример - аж целый майор, речник Повітряних сил ЗСУ, чтобы раз в неделю читать по бумажке то, что все давно уже прочитали в телеграм
Несколько дивизий ТЦК, которые с утра до ночи кохфей с хотдогами жуют да зазевавшихся ловят в тылу ( к ним прибавить еще патрули полиции, которые специально к ним приставлены )

Это те которые числятся просто. И в тылу. Но и на передовой не лучше - вроде укомплектована рота, а на деле - столько-то отказники, эти по болезни, эти по старости, эти в СЗЧ, эти - аватары....
Но все числятся, все получают оклад, надбавки и прочее.
Дык дайте вместо 4. которые числятся это денежное довольствие реальному человеку и многое поменяется
Нахрена отлавливать силой кого-то и чтобы он за 40.000 ломом траншею где-то рыл?
Наймите гражданских за 40.000 и те с удовольствием это будут делать. Захотят - уволятся, придут другие.
Но тогда и отчетность будет и люди не будут себя чувствовать как батраки на барщине

Да много всего.. А у нас хотят победить кацапов и кацапскими методами. Не получится победить кацапов капскими методами - у кацапов просто арифметически больше самих кацапов, вооружения и огромная территория. И плюс ракеты, которыми регулярно обстреливается все украинские объекты
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04.07.2024 11:27 Відповісти
Ааааа! Ось у чому справа! У відсутності економічного бронювання!
А ми вважали, що сам підхід до бронювання, де на днях кабмін дозволив бронювати ще більше чиновників, сам факт бронювання клованів, мусорів, прокулолів і іншої сволоти, коли люди починають розуміти, що працівники будуть зточені на фронті, а в державі лишиться ось оце ось усе - заброньовані трутні.
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04.07.2024 11:01 Відповісти
Эвакуация по большей степени...Мужчины выезжают же с Палестины,Сирии...Чем наши хуже?
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04.07.2024 11:02 Відповісти
В Палестинці, Сірії, Курдистані.. немає армії.
В Україні є ЗСУ !
За різними оцінками шоста чи дванадцята армія світу.
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Ваші через Цхінвал їдуть, тАваріщь мішін 🤔
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04.07.2024 11:12 Відповісти
Негативні наслідки має тільки одне- зелена влада. Я думаю, що коли владу неможливо зараз змінити, то можно хоча б зробити суд присяжних. Що таке закон- це потреба суспільства проти порушників норм справедливого суспільного життя. Тобто закони повинні відповідати потребам людей. А як може судити суддя, який вибраний не людьми, а якойсь гнидой, правильно, він буде захищати цю гнилу, як пес, йому похер яке гімном його хазяїн, головне що він його годує. Щоб розірвати цей ланцюг потрібен суд присяжних, де суддя є тільки оформлює юридично правильний документ, в рішення приймають присяжні, тобто суспільство. І хабарі суддям ніхто давати не буде і корупціонерів відмазувати буде нікому.
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04.07.2024 11:03 Відповісти
це ж туризм?
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04.07.2024 11:05 Відповісти
За бандитів воювати не всім хочеться.
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04.07.2024 11:05 Відповісти
Ніколи, за жодної війни не було такого дезертирства !
Чому німці бились до останнього дня і навіть після капітуляції? Були Гітлерюгенд та Фольксштурм, які також воювали у вже безнадійних ситуаціях.
До речі, дивізія "Гітлерюгенд" була однією із самих мотивованих.
Тому що німці до останнього дня вірили у свої сили і свого вождя - фюрера.

А ЗЄльоні пропонують "економічне бронювання" !!! 😈
В жодній країні такого не має і не було !!!
В Швейцарії служать в одному підрозділі і директор банку, і його найнижчий клерк.
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04.07.2024 11:06 Відповісти
ЗеБанда вже відправила послицю вінідіктаву до Швейцарії.... вивчити досвід....
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04.07.2024 11:11 Відповісти
Оце тебе накрило))))попий водички і з'їж цукерку)))
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04.07.2024 11:12 Відповісти
що тАваріщь мішін, мій наратив не зайшов у твоє кацапське вухо ?

чи ти дарма зайшов на Цензор?
валив би в свої Аднакласнікі 😂👍
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04.07.2024 11:33 Відповісти
Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", - сказав парламентар.
=============

Хто про це замислюється на перед - у всіх у планах відсидіти термін у кабінеті, накрасти, вивести капітал за кордон і потім звалити з країни. Або ж тут залишитися, але оточений красивим триметровим парканом у своїй невеликій чотириповерховій хатинці в престижному районі.
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04.07.2024 11:08 Відповісти
"200 на день" - це те, що фіксується (затримуються). А скільки щодня благополучно переходять? ... Зручненько так Неталуха вигадав чарівну паличку - "економічне бронювання". Чули вже: Ось прийдуть Хаймарси ..., Ось прийдуть Леопарди / Абрамси ..., Ось прийдуть АТАКМСи ... Тепер ось Ф-16 чекаємо ...
Немає ніяких "чарівних паличок"! Є складна, важка, тривала та неприємна робота… яку ніхто в уряді не збирається виконувати.
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Не хочуть мати таких "Слуг"...
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04.07.2024 11:12 Відповісти
а чи не самі тих "служок" обрали ?
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04.07.2024 11:44 Відповісти
якщо мобілізувався то простить усі кредити + 200 000 підйомних.... черги будуть стояти....Але зеленим падлам це не потрібно ім головне виконати оманськи договорняки...
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04.07.2024 11:13 Відповісти
Кредити, така річ - їх на паузу можна поставити. Ось комуналка так, щоб оплачувалася державою. Щоб після звільнення ще десь півроку виплачували повний оклад, бо людині потрібно буде роботу знову шукати і відновлюватися. Ті ж самі підйомні (які в більшості на спорядження і підуть). Дати кілька тижнів, щоб він справи все завершив. Коротше кажучи, нормальне ставлення

А тут як худоба - запхали в бус, вивантажили на полігоні і сиди чекай, коли тебе барин вибере якийсь.
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04.07.2024 11:32 Відповісти
А Наталуха пишається досягненнями своєї шобли і шаурмена за 5 років?
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04.07.2024 11:13 Відповісти
ще не пишатись!
довели Україну до самого краю....
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04.07.2024 11:45 Відповісти
Я теж втечу. Але після війни. А ви тут залишайтеся з цими довбайобами 73% і зеленою шмарклею і його шоблою.
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04.07.2024 11:17 Відповісти
Присоединяюсь.
Задолбало это шапито.
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04.07.2024 11:22 Відповісти
Згоден !
24.02.2024 було страшно, але з надією на Перемогу та очищення.

Зараз в тилу тотальна ЗЄльона гниль !

.
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04.07.2024 11:48 Відповісти
Дивлячись як путін і зеленськкій грають цю партію бачиш очевидно наскільки у владі України знаходяться діти, при цьому розбаловані недолугі з величезним его. То той вік коли дитина падає на підлогу і кричить в істериці хочу хочу хочу!. І така дитина зможе перемогти дорослого мисливця? Багатьом то стає зрозумілим того і тікають.
Зеленські то біда для України, ну і той хто його обирав, рада подорослішати.
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04.07.2024 11:18 Відповісти
якби не було війни - їх би й так викинули за кордон виживати на стройках чи їнших непрестижних роботах в багатіших країнах. І продовжили б і далі розкрадати українські підприємства, де ці хлопці могли б отримати роботу, якби ті заводи не розграбовувли. А тепер -оппа! распотм стали потрібні батьківщині. Щоправда, лише як м'ясо
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04.07.2024 11:29 Відповісти
Ухилянська гидота. Стріляти на ураження на кордоні.
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04.07.2024 11:43 Відповісти
+💯!
.... а інакше - ніяк!
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04.07.2024 11:50 Відповісти
Так так. А краіну з руїни ви піднімете скмотужки. Скажіть, ви хоча б податки платите?
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04.07.2024 13:05 Відповісти
Пенсії в Україні не оподатковуються. Але, з огляду на те, що у мене пенсія майже 23 тисячі, можете порахувати скільки податків було сплачено, щоб її заробити.
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04.07.2024 13:34 Відповісти
Змішав все що боліло в одному реченні. Економіку в борги хто загнав? Втікачі чи відповідачі? Парламентер напевно забув як декларування ховали? Що з правками лозового-іонуша? Нащо продавати стратегічні порти ворогам? що з законом про оприлюднення ціни за одиницю в тендерах 11057?

Сцють в очі і кажуть, що то божа роса.
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04.07.2024 11:48 Відповісти
Я проти, щоб мобілізували до 30-років. Ці хлопці у продуктивному віці повинні сім'ї створювати та дітей виховувати. Хоча в нашій державі воюють усі, окрім військових. Їм не можна, вони усі начштаби, начфіни, начпроди.... тільки програмісти та трактористи можуть воювати. Позорище!!!!
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04.07.2024 11:56 Відповісти
Ви схоже молодого віку? Не знаєте, що в нашій країні вигідніше бути матір'ю- одиначкою ніж повноцінна сім'я..
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04.07.2024 11:59 Відповісти
За 50... якщо!!!
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08.07.2024 14:02 Відповісти
Чому мовчить Верховна Рада? Чому досі не ухвалили постанову про перевід всіх ухилянтів в статус дезертирів? Краще їх на місці розстріляти, а все їхнє майно конфіскувати на користь ЗСУ.
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04.07.2024 12:03 Відповісти
+💯!
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04.07.2024 13:00 Відповісти
Скільки коштує садочок для дітей твого мусіда? А чим вони хворіли? А які проблеми у них в сімʼї? Я бачу тобі по..й? Отож
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04.07.2024 13:03 Відповісти
Я навіть більше вам скажу: чим більше заборон, тим
більше тікатимуть. Звісно, зараз намалюють статистику, шо мол не так то і багато хоче втекти. Казати «ну і валіть собі» - не варіант, бо країна скотиться у дупу, бо комусь треба піднімати те, що залишиться після війни. Особливо після припинення бойових дій, коли всі повернуться додому. Багато хто з передової у кого є сімʼя та можливість заробляти за кордоно теж думають валити, бо невизначеність для сімʼї та можливість «другої війни» та закритих кордонів спонукає шукати кращих варіантів і переважає над почуттям боргу перед своєю землею та державою, яка не пропонує тобі захист (хоча б НАТО), адже свобода і життя найдорожче, шо в нас є.
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04.07.2024 13:02 Відповісти
Втікають з ''країни мрії '' хрінпіду.
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04.07.2024 13:33 Відповісти
 
 