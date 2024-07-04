Щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну, - "слуга народу" Наталуха

Щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити територію України щодня.

Про це заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Відсутність цього інструментарію (економічного бронювання. - Ред.) має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень з робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не "світитися" у реєстрах". Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі заявили, що останнім часом фіксується збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон групами.

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