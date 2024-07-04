Ежедневно, по меньшей мере, 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну, - "слуга народа" Наталуха

По меньшей мере 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины ежедневно.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования. - Ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно не менее 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что в последнее время фиксируется увеличение количества попыток незаконно пересечь границу группами.

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