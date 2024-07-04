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Новости Война
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Ежедневно, по меньшей мере, 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну, - "слуга народа" Наталуха

200 чоловіків щодня намагаються втекти за кордон

По меньшей мере 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины ежедневно.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования. - Ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно не менее 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что в последнее время фиксируется увеличение количества попыток незаконно пересечь границу группами.

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Автор: 

граница (5304) Наталуха Дмитрий (28) уклонисты (924)


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Топ комментарии
+15
Зараз чомусь тікають, мабуть забули як "на стадіоні" аплодували, коли "свой парєнь з народа" громив на дебатах "шоколадного боригу". Мають залишатись та захищати свій вибір.
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04.07.2024 10:59 Ответить
+14
А першопричина в загальному хаосі, безладі і беззаконні.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
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04.07.2024 10:59 Ответить
+12
зе ізбєратєль ліняєт
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04.07.2024 10:53 Ответить
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Часів Яр: Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал", - ОСУВ "Хортиця"-відходимо і відходимо а доки ?
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04.07.2024 10:52 Ответить
Молдовські прикордонники говорять, що за останній місяць кількість перетинів збільшилася в 3-4 рази. Зараз "Офіс простих рішень" мабуть і ДПСУ в таку кількість раз збільшить.
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04.07.2024 10:52 Ответить
зе ізбєратєль ліняєт
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04.07.2024 10:53 Ответить
єдіний ЗЄля марафон,


з "прєпятствіямі" через Тису.
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04.07.2024 11:26 Ответить
Зверніть увагу що коментарі по економічному бронюванню дає такий собі слуга народу Наталуха Д. А. який чисто випадкова народився в городе москва у 1987р . Ще один патріот України з кацапскімі карнямі.
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04.07.2024 11:40 Ответить
у наталух нема родіни, Кривий Ріг чи москва - какая разніца. он же - нє ідіот...
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04.07.2024 11:52 Ответить
Це тільки тих - кого затримали - тільки румуни хвалилися - шо до них перебігло 16 тис
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04.07.2024 10:54 Ответить
Бронь для поліцейських, прокурорів, депутатів не деморалізує
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04.07.2024 10:55 Ответить
А інспекторів по паркуванню?! А цирки і всілякі шапіто? Та навіть в електромережах, тих, кого реально потрібно бронювати, бо вміють і щось роблять відсотків 10, не більше, все решта управлінці... А чиновників?...
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04.07.2024 11:03 Ответить
Бронь поліцейських і прокурорів не деморалізує - вони "аппарат насильства" Держави.
Апарат гнилий, паршивий, але, необхідний, якщо ми хочемо мати Державу Україна

а інакше - атаман Зелений.
нє, не ЗЄльоний ЗЄля, а реальний!
людиною був видатною, боровся за волю і правду проти всіх урядів Української Держави.
довоювався - більшовики стрельнули.
і все це було в 30 км від Києва, в Трипіллі
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04.07.2024 11:22 Ответить
Я, взагалі-то, про інспекторів по паркуванню. В них бронь до закінчення воєнного стану...
А чиновників різного рангу? А всілякого управлінського непотребу? А податкова? А там такий безлад! Навіть не безлад, там повний хаос! От взяти їх і почистити від всілякого непотребу, нехай хоч окопи копають, і то користь...
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04.07.2024 11:27 Ответить
безлад - родова риса будь якої системи, чи то державного апарату чи банд батьки махна.
питання лише в кількості безладу.

катастрофа настає, коли невинний безлад перетворюється в системний ЗЄльоний бардак, який розвалює Українську Державу.

Україні потрібен Гетьман !
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04.07.2024 11:40 Ответить
Дякуємо США та Зіхідним Партнерам х, за допомогу Україні!
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?
Українці, переможуть окупантів з московщини, як би оті ЖДУНИ з приблудами95, не робили їм перешкоди!! Пам'ять про убитих Українців, ще з часі недавньої Історії, цього вимагає!
А полову, відсіємо! На то і є ВІТЕР
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04.07.2024 10:56 Ответить
ЗЕ & Co не в состоянии изменить добровольные походы в ТЦК... вот тебе и результат
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04.07.2024 10:57 Ответить
ЗЕ & Co приклали "максимум зусиль" в 2022-му, щоб знищити ВЕСЬ патріотизм, волонтерство, добровільність...

чого тільки "вартують" дії друзів на кшталт баканаФФа, безуглих, єрмачків....та фейк-справи проти ПАТРІОТІВ: Червінського і Со....
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04.07.2024 11:07 Ответить
при Залужному було інакше!
в нього люди вірили !
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04.07.2024 11:24 Ответить
І чого б це...

ЗЄ та СН же зробили все для підняття престижу ЗСУ та мотивації українців:
- дурні накази військовим віддавали,
- мобілізацію провалювали,
- зрадників на посади призначали,
- мародерством гуманітарки займалися;
- західну фінансову допомогу крали;
- військове командування принижували та хейтили.
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04.07.2024 10:57 Ответить
все по-плану...по-оманському плану.....
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04.07.2024 11:08 Ответить
Зараз чомусь тікають, мабуть забули як "на стадіоні" аплодували, коли "свой парєнь з народа" громив на дебатах "шоколадного боригу". Мають залишатись та захищати свій вибір.
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04.07.2024 10:59 Ответить
Просто відмінно, пане Сєрожа. Я за оце все не голосував.
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04.07.2024 13:22 Ответить
Ти, Сєрожа, жабу свою зелену приструни. Ви тут думаєте, що маєте право обирати дебілів, пройдисвітів та покидьків, а створені вами проблеми має вирішувати хтось інший?
Так, мені дуже зручно, бо маючи знання та керуючись досвідом, я заздалегідь подбав про свою безпеку, коли придурки кинули країну у прірву навесні 19-го.
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05.07.2024 06:52 Ответить
Ну так якщо тобі байдуже до проблем України, то нах ти лізеш зі своїми придуркуватими дописами? Ти нічим не кращий за зрадників зі сходу.

PS Я в курсі, що всі, хто не лиже дупу порошенка - всі зелені жаби. Для Вас весь світ коричнево-білий.
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05.07.2024 10:29 Ответить
Придурок це ти і подібні до тебе. Принеси користь суспільству, більше ніколи не ходи на вибори.
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05.07.2024 13:31 Ответить
А чого мені в Австріїї на вибори ходити?
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05.07.2024 14:59 Ответить
А першопричина в загальному хаосі, безладі і беззаконні.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
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04.07.2024 10:59 Ответить
Вони стали всі президентами,
а нас зробили


Ідіоти ЗЄльоні! Самі себе зробили !

.
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04.07.2024 11:15 Ответить
Ну то коли держава ставить людей "у позу"...от типовий приклад - за законом дали 3 місяці на оннновлення даних, при цьому студентам, заброньованим і тд потрібно оновлювати дані у ТЦК кожні пів-року.
Кабіннет, який займається цим у ТЦК лише один і має пропускну здатність до 30 людей на добу. А оновити дані, забронюватися, пройти влк з інших причин потрібно кільком десяткам тисяч людей.
Тобто - дебільні закони прийняли, а засобів реалізації цих законів - не заабеспечили.
Щодо ЦНАП, Резерв+ і тд - воно працює далеко не для всіх, а тільки для тих, хто оновлював дані.
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04.07.2024 11:00 Ответить
Якщо маєте бажання пройти ВЛК без черги, то для вас вже створені всі умови!
Просто на вулиці звертаєтеся до команди "бусифікаторів", і вже до кінця дня у вас є реальний шанс відправитися на полігон.
Все для людей!
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04.07.2024 11:23 Ответить
Странно, кто бы мог подумать что после принятия реально неконституционных законов и после того что творят определенные структуры - будет происходить такое? Вообще же не возможно было предположить. Вместо того чтобы ужаться, чтобы перестать тратить деньги на всякое говно, вместо того чтобы хотя бы попробовать найти способы мотивировать людей - даже кацапы это понимают и делают - вы пошли чисто репрессивным путем. А потом удивляетесь что миллионы людей спрятались, выпали из экономики, тысячами бегут за границу. У вас сейчас начнут рушиться налоговые поступления. Потом вы начнете высылать штрафы по почте - и у вас рухнет еще банковская система. Вы ребята, там наверху - не пробовали начинать не с самых плохих решений?
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04.07.2024 11:00 Ответить
Вместо того чтобы ужаться, чтобы перестать тратить деньги на всякое говно, вместо того чтобы хотя бы попробовать найти способы мотивировать людей
========

Причем уже скоро будет размером с народно-освободительной армией Китая, а толку ноль. Десятки тысяч ( а то и больше ) числятся, получают оклад, премии, иногда боевые, а ничего не делают.
Вон там 95 квартал в нацгвардии числится, кто-то на фронте числится, а на деле дачу начальнику ТЦК строит, куча посад, которые можно заменить гражданскими - причем с меньшей квалификацией и окладом, но на них сидят майоры, подполковники и прочие.
Вон живой пример - аж целый майор, речник Повітряних сил ЗСУ, чтобы раз в неделю читать по бумажке то, что все давно уже прочитали в телеграм
Несколько дивизий ТЦК, которые с утра до ночи кохфей с хотдогами жуют да зазевавшихся ловят в тылу ( к ним прибавить еще патрули полиции, которые специально к ним приставлены )

Это те которые числятся просто. И в тылу. Но и на передовой не лучше - вроде укомплектована рота, а на деле - столько-то отказники, эти по болезни, эти по старости, эти в СЗЧ, эти - аватары....
Но все числятся, все получают оклад, надбавки и прочее.
Дык дайте вместо 4. которые числятся это денежное довольствие реальному человеку и многое поменяется
Нахрена отлавливать силой кого-то и чтобы он за 40.000 ломом траншею где-то рыл?
Наймите гражданских за 40.000 и те с удовольствием это будут делать. Захотят - уволятся, придут другие.
Но тогда и отчетность будет и люди не будут себя чувствовать как батраки на барщине

Да много всего.. А у нас хотят победить кацапов и кацапскими методами. Не получится победить кацапов капскими методами - у кацапов просто арифметически больше самих кацапов, вооружения и огромная территория. И плюс ракеты, которыми регулярно обстреливается все украинские объекты
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04.07.2024 11:27 Ответить
Ааааа! Ось у чому справа! У відсутності економічного бронювання!
А ми вважали, що сам підхід до бронювання, де на днях кабмін дозволив бронювати ще більше чиновників, сам факт бронювання клованів, мусорів, прокулолів і іншої сволоти, коли люди починають розуміти, що працівники будуть зточені на фронті, а в державі лишиться ось оце ось усе - заброньовані трутні.
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04.07.2024 11:01 Ответить
Эвакуация по большей степени...Мужчины выезжают же с Палестины,Сирии...Чем наши хуже?
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04.07.2024 11:02 Ответить
В Палестинці, Сірії, Курдистані.. немає армії.
В Україні є ЗСУ !
За різними оцінками шоста чи дванадцята армія світу.
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04.07.2024 11:10 Ответить
Ваші через Цхінвал їдуть, тАваріщь мішін 🤔
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04.07.2024 11:12 Ответить
Негативні наслідки має тільки одне- зелена влада. Я думаю, що коли владу неможливо зараз змінити, то можно хоча б зробити суд присяжних. Що таке закон- це потреба суспільства проти порушників норм справедливого суспільного життя. Тобто закони повинні відповідати потребам людей. А як може судити суддя, який вибраний не людьми, а якойсь гнидой, правильно, він буде захищати цю гнилу, як пес, йому похер яке гімном його хазяїн, головне що він його годує. Щоб розірвати цей ланцюг потрібен суд присяжних, де суддя є тільки оформлює юридично правильний документ, в рішення приймають присяжні, тобто суспільство. І хабарі суддям ніхто давати не буде і корупціонерів відмазувати буде нікому.
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04.07.2024 11:03 Ответить
це ж туризм?
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04.07.2024 11:05 Ответить
За бандитів воювати не всім хочеться.
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04.07.2024 11:05 Ответить
Ніколи, за жодної війни не було такого дезертирства !
Чому німці бились до останнього дня і навіть після капітуляції? Були Гітлерюгенд та Фольксштурм, які також воювали у вже безнадійних ситуаціях.
До речі, дивізія "Гітлерюгенд" була однією із самих мотивованих.
Тому що німці до останнього дня вірили у свої сили і свого вождя - фюрера.

А ЗЄльоні пропонують "економічне бронювання" !!! 😈
В жодній країні такого не має і не було !!!
В Швейцарії служать в одному підрозділі і директор банку, і його найнижчий клерк.
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04.07.2024 11:06 Ответить
ЗеБанда вже відправила послицю вінідіктаву до Швейцарії.... вивчити досвід....
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04.07.2024 11:11 Ответить
Оце тебе накрило))))попий водички і з'їж цукерку)))
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04.07.2024 11:12 Ответить
що тАваріщь мішін, мій наратив не зайшов у твоє кацапське вухо ?

чи ти дарма зайшов на Цензор?
валив би в свої Аднакласнікі 😂👍
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04.07.2024 11:33 Ответить
Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", - сказав парламентар.
=============

Хто про це замислюється на перед - у всіх у планах відсидіти термін у кабінеті, накрасти, вивести капітал за кордон і потім звалити з країни. Або ж тут залишитися, але оточений красивим триметровим парканом у своїй невеликій чотириповерховій хатинці в престижному районі.
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04.07.2024 11:08 Ответить
"200 на день" - це те, що фіксується (затримуються). А скільки щодня благополучно переходять? ... Зручненько так Неталуха вигадав чарівну паличку - "економічне бронювання". Чули вже: Ось прийдуть Хаймарси ..., Ось прийдуть Леопарди / Абрамси ..., Ось прийдуть АТАКМСи ... Тепер ось Ф-16 чекаємо ...
Немає ніяких "чарівних паличок"! Є складна, важка, тривала та неприємна робота… яку ніхто в уряді не збирається виконувати.
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04.07.2024 11:10 Ответить
Не хочуть мати таких "Слуг"...
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04.07.2024 11:12 Ответить
а чи не самі тих "служок" обрали ?
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04.07.2024 11:44 Ответить
якщо мобілізувався то простить усі кредити + 200 000 підйомних.... черги будуть стояти....Але зеленим падлам це не потрібно ім головне виконати оманськи договорняки...
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04.07.2024 11:13 Ответить
Кредити, така річ - їх на паузу можна поставити. Ось комуналка так, щоб оплачувалася державою. Щоб після звільнення ще десь півроку виплачували повний оклад, бо людині потрібно буде роботу знову шукати і відновлюватися. Ті ж самі підйомні (які в більшості на спорядження і підуть). Дати кілька тижнів, щоб він справи все завершив. Коротше кажучи, нормальне ставлення

А тут як худоба - запхали в бус, вивантажили на полігоні і сиди чекай, коли тебе барин вибере якийсь.
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04.07.2024 11:32 Ответить
А Наталуха пишається досягненнями своєї шобли і шаурмена за 5 років?
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04.07.2024 11:13 Ответить
ще не пишатись!
довели Україну до самого краю....
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04.07.2024 11:45 Ответить
Я теж втечу. Але після війни. А ви тут залишайтеся з цими довбайобами 73% і зеленою шмарклею і його шоблою.
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04.07.2024 11:17 Ответить
Присоединяюсь.
Задолбало это шапито.
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04.07.2024 11:22 Ответить
Згоден !
24.02.2024 було страшно, але з надією на Перемогу та очищення.

Зараз в тилу тотальна ЗЄльона гниль !

.
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04.07.2024 11:48 Ответить
Дивлячись як путін і зеленськкій грають цю партію бачиш очевидно наскільки у владі України знаходяться діти, при цьому розбаловані недолугі з величезним его. То той вік коли дитина падає на підлогу і кричить в істериці хочу хочу хочу!. І така дитина зможе перемогти дорослого мисливця? Багатьом то стає зрозумілим того і тікають.
Зеленські то біда для України, ну і той хто його обирав, рада подорослішати.
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04.07.2024 11:18 Ответить
якби не було війни - їх би й так викинули за кордон виживати на стройках чи їнших непрестижних роботах в багатіших країнах. І продовжили б і далі розкрадати українські підприємства, де ці хлопці могли б отримати роботу, якби ті заводи не розграбовувли. А тепер -оппа! распотм стали потрібні батьківщині. Щоправда, лише як м'ясо
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04.07.2024 11:29 Ответить
Ухилянська гидота. Стріляти на ураження на кордоні.
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04.07.2024 11:43 Ответить
+💯!
.... а інакше - ніяк!
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04.07.2024 11:50 Ответить
Так так. А краіну з руїни ви піднімете скмотужки. Скажіть, ви хоча б податки платите?
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04.07.2024 13:05 Ответить
Пенсії в Україні не оподатковуються. Але, з огляду на те, що у мене пенсія майже 23 тисячі, можете порахувати скільки податків було сплачено, щоб її заробити.
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04.07.2024 13:34 Ответить
Змішав все що боліло в одному реченні. Економіку в борги хто загнав? Втікачі чи відповідачі? Парламентер напевно забув як декларування ховали? Що з правками лозового-іонуша? Нащо продавати стратегічні порти ворогам? що з законом про оприлюднення ціни за одиницю в тендерах 11057?

Сцють в очі і кажуть, що то божа роса.
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04.07.2024 11:48 Ответить
Я проти, щоб мобілізували до 30-років. Ці хлопці у продуктивному віці повинні сім'ї створювати та дітей виховувати. Хоча в нашій державі воюють усі, окрім військових. Їм не можна, вони усі начштаби, начфіни, начпроди.... тільки програмісти та трактористи можуть воювати. Позорище!!!!
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04.07.2024 11:56 Ответить
Ви схоже молодого віку? Не знаєте, що в нашій країні вигідніше бути матір'ю- одиначкою ніж повноцінна сім'я..
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04.07.2024 11:59 Ответить
За 50... якщо!!!
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08.07.2024 14:02 Ответить
Чому мовчить Верховна Рада? Чому досі не ухвалили постанову про перевід всіх ухилянтів в статус дезертирів? Краще їх на місці розстріляти, а все їхнє майно конфіскувати на користь ЗСУ.
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04.07.2024 12:03 Ответить
+💯!
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04.07.2024 13:00 Ответить
Скільки коштує садочок для дітей твого мусіда? А чим вони хворіли? А які проблеми у них в сімʼї? Я бачу тобі по..й? Отож
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04.07.2024 13:03 Ответить
Я навіть більше вам скажу: чим більше заборон, тим
більше тікатимуть. Звісно, зараз намалюють статистику, шо мол не так то і багато хоче втекти. Казати «ну і валіть собі» - не варіант, бо країна скотиться у дупу, бо комусь треба піднімати те, що залишиться після війни. Особливо після припинення бойових дій, коли всі повернуться додому. Багато хто з передової у кого є сімʼя та можливість заробляти за кордоно теж думають валити, бо невизначеність для сімʼї та можливість «другої війни» та закритих кордонів спонукає шукати кращих варіантів і переважає над почуттям боргу перед своєю землею та державою, яка не пропонує тобі захист (хоча б НАТО), адже свобода і життя найдорожче, шо в нас є.
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04.07.2024 13:02 Ответить
Втікають з ''країни мрії '' хрінпіду.
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04.07.2024 13:33 Ответить
 
 