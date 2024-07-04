Ежедневно, по меньшей мере, 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну, - "слуга народа" Наталуха
По меньшей мере 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины ежедневно.
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования. - Ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно не менее 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия", - сказал парламентарий.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что в последнее время фиксируется увеличение количества попыток незаконно пересечь границу группами.
Пожалуйста, подождите...
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з "прєпятствіямі" через Тису.
Апарат гнилий, паршивий, але, необхідний, якщо ми хочемо мати Державу Україна
а інакше - атаман Зелений.
нє, не ЗЄльоний ЗЄля, а реальний!
людиною був видатною, боровся за волю і правду проти всіх урядів Української Держави.
довоювався - більшовики стрельнули.
і все це було в 30 км від Києва, в Трипіллі
А чиновників різного рангу? А всілякого управлінського непотребу? А податкова? А там такий безлад! Навіть не безлад, там повний хаос! От взяти їх і почистити від всілякого непотребу, нехай хоч окопи копають, і то користь...
питання лише в кількості безладу.
катастрофа настає, коли невинний безлад перетворюється в системний ЗЄльоний бардак, який розвалює Українську Державу.
Україні потрібен Гетьман !
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?
Українці, переможуть окупантів з московщини, як би оті ЖДУНИ з приблудами95, не робили їм перешкоди!! Пам'ять про убитих Українців, ще з часі недавньої Історії, цього вимагає!
А полову, відсіємо! На то і є ВІТЕР
чого тільки "вартують" дії друзів на кшталт баканаФФа, безуглих, єрмачків....та фейк-справи проти ПАТРІОТІВ: Червінського і Со....
в нього люди вірили !
ЗЄ та СН же зробили все для підняття престижу ЗСУ та мотивації українців:
- дурні накази військовим віддавали,
- мобілізацію провалювали,
- зрадників на посади призначали,
- мародерством гуманітарки займалися;
- західну фінансову допомогу крали;
- військове командування принижували та хейтили.
Так, мені дуже зручно, бо маючи знання та керуючись досвідом, я заздалегідь подбав про свою безпеку, коли придурки кинули країну у прірву навесні 19-го.
PS Я в курсі, що всі, хто не лиже дупу порошенка - всі зелені жаби. Для Вас весь світ коричнево-білий.
От, скажімо, якщо 5 хвилин ВЛК всіх, без винятку, робить "здоровими", якщо безлад в податковій, медицині, в системі державного управління..., якщо влада бреше і краде без застережень...
Ну і чого ж то люди втікають з цієї країни?
Як там було в квітні 19-го? Ви зробили нас разом?
а нас зробили
Ідіоти ЗЄльоні! Самі себе зробили !
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Кабіннет, який займається цим у ТЦК лише один і має пропускну здатність до 30 людей на добу. А оновити дані, забронюватися, пройти влк з інших причин потрібно кільком десяткам тисяч людей.
Тобто - дебільні закони прийняли, а засобів реалізації цих законів - не заабеспечили.
Щодо ЦНАП, Резерв+ і тд - воно працює далеко не для всіх, а тільки для тих, хто оновлював дані.
Просто на вулиці звертаєтеся до команди "бусифікаторів", і вже до кінця дня у вас є реальний шанс відправитися на полігон.
Все для людей!
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Причем уже скоро будет размером с народно-освободительной армией Китая, а толку ноль. Десятки тысяч ( а то и больше ) числятся, получают оклад, премии, иногда боевые, а ничего не делают.
Вон там 95 квартал в нацгвардии числится, кто-то на фронте числится, а на деле дачу начальнику ТЦК строит, куча посад, которые можно заменить гражданскими - причем с меньшей квалификацией и окладом, но на них сидят майоры, подполковники и прочие.
Вон живой пример - аж целый майор, речник Повітряних сил ЗСУ, чтобы раз в неделю читать по бумажке то, что все давно уже прочитали в телеграм
Несколько дивизий ТЦК, которые с утра до ночи кохфей с хотдогами жуют да зазевавшихся ловят в тылу ( к ним прибавить еще патрули полиции, которые специально к ним приставлены )
Это те которые числятся просто. И в тылу. Но и на передовой не лучше - вроде укомплектована рота, а на деле - столько-то отказники, эти по болезни, эти по старости, эти в СЗЧ, эти - аватары....
Но все числятся, все получают оклад, надбавки и прочее.
Дык дайте вместо 4. которые числятся это денежное довольствие реальному человеку и многое поменяется
Нахрена отлавливать силой кого-то и чтобы он за 40.000 ломом траншею где-то рыл?
Наймите гражданских за 40.000 и те с удовольствием это будут делать. Захотят - уволятся, придут другие.
Но тогда и отчетность будет и люди не будут себя чувствовать как батраки на барщине
Да много всего.. А у нас хотят победить кацапов и кацапскими методами. Не получится победить кацапов капскими методами - у кацапов просто арифметически больше самих кацапов, вооружения и огромная территория. И плюс ракеты, которыми регулярно обстреливается все украинские объекты
А ми вважали, що сам підхід до бронювання, де на днях кабмін дозволив бронювати ще більше чиновників, сам факт бронювання клованів, мусорів, прокулолів і іншої сволоти, коли люди починають розуміти, що працівники будуть зточені на фронті, а в державі лишиться ось оце ось усе - заброньовані трутні.
В Україні є ЗСУ !
За різними оцінками шоста чи дванадцята армія світу.
Чому німці бились до останнього дня і навіть після капітуляції? Були Гітлерюгенд та Фольксштурм, які також воювали у вже безнадійних ситуаціях.
До речі, дивізія "Гітлерюгенд" була однією із самих мотивованих.
Тому що німці до останнього дня вірили у свої сили і свого вождя - фюрера.
А ЗЄльоні пропонують "економічне бронювання" !!! 😈
В жодній країні такого не має і не було !!!
В Швейцарії служать в одному підрозділі і директор банку, і його найнижчий клерк.
чи ти дарма зайшов на Цензор?
валив би в свої Аднакласнікі 😂👍
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Хто про це замислюється на перед - у всіх у планах відсидіти термін у кабінеті, накрасти, вивести капітал за кордон і потім звалити з країни. Або ж тут залишитися, але оточений красивим триметровим парканом у своїй невеликій чотириповерховій хатинці в престижному районі.
Немає ніяких "чарівних паличок"! Є складна, важка, тривала та неприємна робота… яку ніхто в уряді не збирається виконувати.
А тут як худоба - запхали в бус, вивантажили на полігоні і сиди чекай, коли тебе барин вибере якийсь.
довели Україну до самого краю....
Задолбало это шапито.
24.02.2024 було страшно, але з надією на Перемогу та очищення.
Зараз в тилу тотальна ЗЄльона гниль !
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Зеленські то біда для України, ну і той хто його обирав, рада подорослішати.
.... а інакше - ніяк!
Сцють в очі і кажуть, що то божа роса.
більше тікатимуть. Звісно, зараз намалюють статистику, шо мол не так то і багато хоче втекти. Казати «ну і валіть собі» - не варіант, бо країна скотиться у дупу, бо комусь треба піднімати те, що залишиться після війни. Особливо після припинення бойових дій, коли всі повернуться додому. Багато хто з передової у кого є сімʼя та можливість заробляти за кордоно теж думають валити, бо невизначеність для сімʼї та можливість «другої війни» та закритих кордонів спонукає шукати кращих варіантів і переважає над почуттям боргу перед своєю землею та державою, яка не пропонує тобі захист (хоча б НАТО), адже свобода і життя найдорожче, шо в нас є.